Redl u soudu odmítl vinu v kauze Dozimetr, připustil pouze drogovou trestnou činnost
Zlínský podnikatel Michal Redl v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 9 odmítl vinu v kauze Dozimetr. Uvedl, že nezaložil organizovanou skupinu a nebyl její hlavou. Zopakoval, že bylo porušeno jeho právo na obhajobu. V případu rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP) je Redl jedním z hlavních obžalovaných. Spolu s ním se u soudu zpovídá mimo jiné bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).
„Nezaložil jsem žádnou organizovanou skupinu a neúčastnil se jí jako vedoucí činitel,“ prohlásil Redl. Odmítl také, že by se dopustil úplatkářství. Vinu uznal pouze u drogové trestné činnosti.
Státní zástupce Adam Borgula obžaloval v kauze Dozimetr osm lidí. Podle něj zlínský podnikatel a další muži založili organizovanou zločineckou skupinu, která dosazovala do vedení DPP spřátelené manažery. Ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Redl byl podle žalobce hlavní postavou, která rozdávala ostatním úkoly a rozdělovala peníze. Borgula mu podle dřívějšího vyjádření médií navrhuje desetileté vězení. I trest muž odmítá.
Vypovídat odmítl také bývalý vedoucí jednotky informačních technologií Luděk Šteffel, mluvit nebude ani Redlův řidič Ivo Pitrman. Ostatní obžalovaní se k případu vyjádřit chtějí. Do konce tohoto týdne proto naplánoval předseda senátu Jakub Kriebel jejich výslechy. V úterý bude mluvit podnikatel Pavel Kos, který dnes (v pondělí) uznal vinu. Ve středu má vypovídat slovenský podnikatel Maroš Jančovič a ve čtvrtek Hlubuček. V pátek bude mluvit bývalý vedoucí technické správy objektů Martin Vejsada a někdejší šéf právního odboru Dalibor Kučera v pondělí příští týden.
Ze svědků chce soudce v kauze vyslechnout mimo jiné náměstka pražského primátora Jiřího Pospíšila (TOP 09), Pospíšilova asistenta Jiřího Fremra, v kauze nyní obviněného bývalého šéfa DPP Martina Dvořáka, někdejšího předsedu představenstva dopravního podniku Petra Witowského či senátorku Hanu Kordovou Marvanovou. Již v říjnu budou také vypovídat podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah a bývalý ekonomický ředitel DPP Matej Augustin.
Augustin byl původně v kauze obžalován, státní zástupce vzal ale obžalobu zpět. Muž začal spolupracovat s policií. Redl dnes u soudu uvedl, že je obžaloba založena i na jeho výpovědi, která mu však spolu s dalšími důkazy nebyla poskytnuta. Dovhomilja a Nemrah uzavřeli již dříve s Borgulou dohodu o vině a trestu, soud jim následně uložil peněžité tresty.
Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.
