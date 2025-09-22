Redl u soudu odmítl vinu v kauze Dozimetr, připustil pouze drogovou trestnou činnost

Vyberte si z našich newsletterů

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr, která se týká korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku (DPP), 22. září 2025, Praha. Obžalovaný podnikatel Michal Redl (vlevo) s obhájcem.
Zlínský podnikatel Michal Redl v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 9 odmítl vinu v kauze Dozimetr. Uvedl, že nezaložil organizovanou skupinu a nebyl její hlavou. Zopakoval, že bylo porušeno jeho právo na obhajobu. V případu rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP) je Redl jedním z hlavních obžalovaných. Spolu s ním se u soudu zpovídá mimo jiné bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN).

„Nezaložil jsem žádnou organizovanou skupinu a neúčastnil se jí jako vedoucí činitel,“ prohlásil Redl. Odmítl také, že by se dopustil úplatkářství. Vinu uznal pouze u drogové trestné činnosti.

Státní zástupce Adam Borgula obžaloval v kauze Dozimetr osm lidí. Podle něj zlínský podnikatel a další muži založili organizovanou zločineckou skupinu, která dosazovala do vedení DPP spřátelené manažery. Ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Redl byl podle žalobce hlavní postavou, která rozdávala ostatním úkoly a rozdělovala peníze. Borgula mu podle dřívějšího vyjádření médií navrhuje desetileté vězení. I trest muž odmítá.

Vypovídat odmítl také bývalý vedoucí jednotky informačních technologií Luděk Šteffel, mluvit nebude ani Redlův řidič Ivo Pitrman. Ostatní obžalovaní se k případu vyjádřit chtějí. Do konce tohoto týdne proto naplánoval předseda senátu Jakub Kriebel jejich výslechy. V úterý bude mluvit podnikatel Pavel Kos, který dnes (v pondělí) uznal vinu. Ve středu má vypovídat slovenský podnikatel Maroš Jančovič a ve čtvrtek Hlubuček. V pátek bude mluvit bývalý vedoucí technické správy objektů Martin Vejsada a někdejší šéf právního odboru Dalibor Kučera v pondělí příští týden.

Český předseda vlády Petr Fiala (ODS; vpravo) a slovenský premiér Robert Fico

Češi si pohoršili v žebříčku vnímané korupce. Slováci jsou na tom ale hůř

Politika

Příčinami propadu Česka v Indexu vnímání korupce jsou nedostatečná vládní strategie, odsouvání potřebných systémových reforem a nízká politická integrita, napsala česká pobočka mezinárodní organizace Transparency International v reakci na zveřejněné výsledky celosvětového žebříčku, v němž si ČR pohoršila o jeden bod na 56 bodů ze 100 možných a klesla o pět příček na 46. místo ze 180 hodnocených zemí světa. Ministerstvo spravedlnosti k tomu uvedlo, že loňským přijetím novel o státním zastupitelství a kárných řízeních splnila ČR hned tři doporučení protikorupční skupiny GRECO.

ČTK

Přečíst článek

Ze svědků chce soudce v kauze vyslechnout mimo jiné náměstka pražského primátora Jiřího Pospíšila (TOP 09), Pospíšilova asistenta Jiřího Fremra, v kauze nyní obviněného bývalého šéfa DPP Martina Dvořáka, někdejšího předsedu představenstva dopravního podniku Petra Witowského či senátorku Hanu Kordovou Marvanovou. Již v říjnu budou také vypovídat podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah a bývalý ekonomický ředitel DPP Matej Augustin.

Augustin byl původně v kauze obžalován, státní zástupce vzal ale obžalobu zpět. Muž začal spolupracovat s policií. Redl dnes u soudu uvedl, že je obžaloba založena i na jeho výpovědi, která mu však spolu s dalšími důkazy nebyla poskytnuta. Dovhomilja a Nemrah uzavřeli již dříve s Borgulou dohodu o vině a trestu, soud jim následně uložil peněžité tresty.

Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

Chyba účtárny, nebo politický skandál? Hřib musí vysvětlovat vyplacené odměny

Politika

Pirát Zdeněk Hřib měl funkci člena představenstva holdingu Pražská energetika vykonávat zadarmo. Místo toho inkasoval statisíce. Policie případ neoprávněných odměn předala do přestupkového řízení.

ČTK

Přečíst článek

