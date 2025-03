Miliardový obchod. Skupina Mint koupila kanceláře u metra Budějovická

Skupina Mint Investments koupila za více než miliardu korun kancelářskou budovu The Square v Praze od Realitního fondu Komerční banky. Zprávu jako první přinesl server Seznam Zprávy. Budova je přímo nad stanicí metra Budějovická v Praze 4. Sídlí v ní například Státní fond životního prostředí. .

„Přesnou cenu prozradit nemůžu, ale je to částka nad jednu miliardu korun,“ řekl serveru Sebastien Dejanovski z vedení Mint Investments. Skupina podle serveru koupi financuje kombinací kapitálu od svých investorů a úvěru od Komerční banky.

Budovu v Olbrachtově ulici chce nový vlastník postupně v příštích letech za desítky milionů korun zrekonstruovat. Cílem je mimo jiné zvýšit její energetickou úspornost, a tím i atraktivitu pro nájemce.

Dejanovski řekl Seznam Zprávám, že se Mint Investments zajímá také o další kancelářské budovy v lukrativních částech Prahy. „Velmi aktivní jsme také s naším Mint Rezidenčním fondem. V něm máme jasnou strategii kupovat od předních developerů bloky nájemních bytů,“ dodal. Letos plánuje podle něj skupina uzavřít smlouvy na minimálně 500 bytů.

