Hilton, Mama Shelter, Four Seasons. Hotely táhnou, přilákaly miliardové investice

Objem investic do hotelových nemovitostí v Česku dosáhl v letošním prvním čtvrtletí 340 milionů eur, v přepočtu 8,49 miliardy korun. Je to téměř třikrát více než za celý loňský rok. Údaje zveřejnila poradenská společnosti Savills.

Nového vlastníka získaly v letošním prvním kvartále pražské hotely Hilton, Ramada Prague City Centre nebo Mama Shelter. Nedávná akvizice hotelu Four Seasons finanční skupinou PPF se promítne až do výsledků druhého čtvrtletí.

Objem investic do hotelových nemovitostí od začátku letošního roku do konce března činil 23 procent z celkových investic do komerčních nemovitostí v Česku. „Pozorujeme silný zájem investorů o hotelová aktiva v České republice, a to díky oživení cestovního ruchu a příznivým ekonomickým podmínkám,“ uvedl Vojtěch Wolf ze společnosti Savills. Předpokládá, že tento trend bude pokračovat i po zbytek roku.

V Evropě zaznamenal trh hotelových nemovitostí v roce 2024 objem investic 21,9 miliardy eur, tedy 546,4 miliardy korun, uvádí společnost Savills. Bylo to nejvíc od předcovidového roku 2019. V porovnání s rokem 2023 činil nárůst 47,6 procenta.

Z dříve zveřejněných informací realitní společnosti Cushman & Wakefield vyplývá, že v roce 2024 se v Česku prodalo osm hotelů za 153 milionů eur, v přepočtu 3,8 miliardy korun. V loňském roce například síť Czech Inn Hotels koupila Wellness Hotel Step v Praze a hotel Barcelo Palace v Brně. V hlavním městě majitele změnily i hotel Perla či hotel Juliš. Ve Špindlerově Mlýně se pak uskutečnil prodej Harmony Club Hotelu, koupil ho investor Tomáš Otruba společně se svou partnerkou a nejbohatší Češkou Renátou Kellnerovou a její dcerou Annou.

