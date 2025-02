Dalibor Martínek: Pavel jako chlapák na laně či na motorce. Práce nic

Neměli by přeci jen politici přinášet výsledky, místo nejapného nakrucování se?

Prezident Petr Pavel se pohoupal na laně v katedrále svatého Víta. Událost neudálost, o níž informovala a přinesla fotky, videa a přenosy řada médií. Prý si vyzkoušel úklid. Pravda je však jiná. Zcela záměrně se nechal natáčet a fotit v bizarní situaci, aby touto svou činností, která nemá hlubší význam, zaujal pozornost. Říká se tomu mem. Zaujmout jakoukoliv ptákovinou lidi. Tady chtěl Pavel ukázat, jaký je chlapák, že zvládne podobné kousky.

Dobře, proč ne. Ale ať si točí nesmyslná videa lidé, kteří se chtějí prosadit, získat tím slávu a peníze. Proč prezident? Neměl by se věnovat nějaké pro zemi trochu významnější činnosti? Třeba rozvíjet mezinárodní vztahy, přinášet národu nějaké myšlenky, zpětnou vazbu na politické dění, podporovat svou návštěvou dobré počínání českých vědců, podnikatelů, nadějí budoucnosti, podporovat průnik Čechů za hranice.

Pavel se raději pohoupe na laně, nebo pošle do médií své fotky z motorkářského výletu po Španělsku. Ano, na motorce mu to sluší, jistě se najde mnoho lidí, kterým se nad takovými fotkami zachvěje srdce a pomyslí si, to máme ale fešného prezidenta.

Máme krasavce, fajn. To má být úlohou prezidenta?

Faktem je, že Pavel není v memování sám. Vidí všude kolem sebe, že to dělá kdejaký politik nebo prezident. Když to dělají celebrity, je to jejich práce, zaujmout veřejnost. Politici, uznávám, že je to naivní pohled, by měli zaujmout lid výsledky své práce pro národ, pro svět. Jenže svět je jinde.

Vladimir Putin vede tři roky útočnou válku a sedí někde schovaný v Kremlu. Lidem cpe do hlav záběry, jak jede na koni polonahý, aby ukázal, že má ještě na stará kolena svaly. Jak s někým práskne o žíněnku, jak hladí tygra, loví medvěda, sedí v ponorce. Zkrátka obrázek chlapáka. Nyní nechal ve válce zabít sto tisíc Rusů.

Donald Trump přišel s bizarním videem, na němž z Gazy vytvoří pohádkové pobřeží plné luxusu a zábavy, Elon Musk si na snímku s úsměvem pochutnává na nějaké dobrotě, rozhazuje dětem peníze a uprostřed nádherného bulváru stojí zlatá socha Donalda Trumpa. Opět ulítlý způsob, jak zaujmout veřejnost. V tomto případě o to nechutnější, že v Gaze pořád umírají lidé a vládnou teroristé.

Ani Češi nezůstávají pozadu. Všichni viděli hranolku Alenu Schillerovou. Nebo Andreje Babiše jak prodává kuřata.

Dalo by se to celé nazývat formou politického marketingu. A známe marketingovou poučku, že čím ulítlejší, tím poutavější. Nikdo se nechce dívat na stojící panáky, kteří memorují pořád dokola stejná moudra. Takže Pavel je chlapák, Putin nebojsa, Trump přináší bohatství, Babiš je lidový a Schillerová je cáklá. Chápeme ta poselství. Přesto zůstává jakási pachuť. Neměli by přeci jen politici přinášet výsledky, místo nejapného nakrucování se?

