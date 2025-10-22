Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Gesto smíření. Král Karel III. na společné mši s papežem

Gesto smíření. Král Karel III. na společné mši s papežem

Gesto smíření. Král Karel III. na společné mši s papežem
Profimedia
ČTK
ČTK

Britský král Karel III., který stojí v čele anglikánské církve, se v srdci Vatikánu setká s papežem Lvem XIV. Půl tisíciletí po roztržce, která změnila dějiny Evropy, se obě církve pokoušejí o symbolické smíření.

Do Vatikánu dnes na dvoudenní návštěvu zavítá britský král Karel III., který stojí v čele anglikánské církve, a jeho manželka královna Camilla. První den návštěvy se setkají představitelé anglikánské a katolické církve. Následujícího dne se podle stanice BBC uskuteční společná bohoslužba v Sixtinské kapli. Karel III. a papež Lev XIV. se tak stanou prvním britským monarchou a první hlavou katolické církve, kteří se společně zúčastní bohoslužby od dob reformace v 16. století.

Hlavním účelem návštěvy bude poukázat na harmonii mezi oběma církvemi. Čtvrteční bohoslužba podle serveru Vatican News začne v poledne a zaměří se na ochranu přírody – téma, kterému se oba představitelé dlouhodobě věnují.

Král obdrží čestný titul i vlastní židli

Britský panovník bude ve čtvrtek odpoledne v bazilice svatého Pavla za hradbami poctěn titulem Královský člen bratrstva svatého Pavla, který je podle agentury AP známkou duchovního přátelství. Král rovněž obdrží židli vyzdobenou královským erbem, která zůstane v bazilice pro další návštěvy Karla III. a jeho dědiců, uvedli vatikánští úředníci.

Staré rány reformace

Anglikánská církev vznikla v roce 1534 odštěpením od katolické církve kvůli neshodě mezi anglickým králem Jindřichem VIII. a papežem Klementem VII. Když papež králi odmítl povolit rozvod s jeho první manželkou Kateřinou Aragonskou, která mu neporodila mužského potomka, Jindřich založil spolu s parlamentem vlastní církev a prohlásil se její hlavou.

Ženy v anglikánské církvi

Jedním z rozdílů mezi anglikánskou a katolickou církví je možnost jmenování žen do kněžského stavu. Arcibiskupkou z Canterbury byla například jmenována Sarah Mullallyová, která se tak stala duchovní vůdkyní anglikánské církve. Jelikož bude do funkce oficiálně uvedena až v březnu příštího roku, této návštěvy se nezúčastní. Místo ní bude bohoslužbu společně s Lvem XIV. vést arcibiskup z Yorku.

Královská návštěva Vatikánu byla původně naplánována na letošní duben, ale neuskutečnila se kvůli nemoci již zesnulého papeže Františka.

Papež Lev XIV.

Papež digitální revoluce. Lev XIV. se zajímá o umělou inteligenci

Leaders

Jen co se papež Lev XIV. ujal funkce, hned se stal terčem výtvorů umělé inteligence. Nová hlava katolické církve však není jen obětí této technologie, ale chce přispět k jejímu spravedlivému a etickému vývoji. Nabízí se pro jeho intervence vhodný prostor? A může vůbec být náboženský lídr technologickému světu něčím prospěšný?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Papež Robert Prevost

Vatikán je nad finanční propastí. Může papež zlepšit finance výběrem peněz v americkém stylu?

Leaders

Jako biskup v Peru se Robert Prevost často poohlížel po ojetých autech, která by mohl levně koupit, sám opravit a používat ve farnostech své diecéze. Když mělo auto velkou závadu, díval se na YouTube, aby zjistil, jak ji opravit, napsala agentura AP.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Vatikán

Radim Pařík: Svět potřebuje silného lídra. Církev stojí před šancí století

Názory

Radim Pařík

Přečíst článek
Papež František chtěl, aby církev byla domovem s otevřenými dveřmi pro všechny, řekl dnes mimo jiné při posledním rozloučení s hlavou katolické církve na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu kardinál Giovanni Battista Re

OBRAZEM: Pohřeb papeže Františka přilákal na náměstí sv. Petra až 250 tisíc truchlících

Leaders

nos

Přečíst článek
Biskup anglikánské církve Justin Portal Welby

Miliardová omluva za otroctví. Anglikáni zakládají „fond pro uzdravení, nápravu a spravedlnost“

Money

Karel Pučelík

Přečíst článek

Zlato může být i součástí finanční rezervy. Máto ale pár podmínek

Zlato
iStock
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Rekordní ceny zlata iniciují rostoucí zájem o tento drahý kov i mezi drobnými investory. Řada z nich tak dnes řeší, na kolik by mělo být součástí finanční rezervy jejich domácnosti a zda jej nakupovat a kde.

Zlato už od pradávna slouží mezigeneračně jako uchovatel hodnoty, protože mimo jiné dokáže překonat i inflaci. Zároveň ale tento drahý kov dlouhodobě dosahuje podle expertů nižších výnosů než akcie. Navzdory tomu jej ale i tak většina oslovených finančních poradců doporučuje do finanční rezervy za určitých podmínek zařadit. Rozhodně ale jen v přiměřeně malém množství.

„Zlato může fungovat jako strategická položka, ale i hrát roli stabilizačního prvku. Vždy je nutné přemýšlet o portfoliu jako o celku a zhodnotit, zda do něj zapadá či nikoli,“ říká Šimon Schloff, hlavní investiční analytik ze společnosti Swiss Life Select. Držet se pouček tak většinou není prý na škodu, ale zařazovat významnější pozici při dnešních cenách zlata v portfoliu by Schloff považoval za nerozvážné. Jako ideální vnímá pozici zlata v běžném portfoliu přibližně mezi třemi až pěti procenty. „Pokud je domácnost více konzervativní, může to být i více, ale rozhodně bych se držel pravidelného nakupování a neskákal do nákupu po hlavě,“ uvažuje Schloff. Určitě dnes však podle něj neplatí, že zlato nemůže přinést zajímavý výnos, zejména v období zvýšené geopolitické nejistoty a klesající hodnoty dolaru. „Pokud se však bavíme o finanční rezervě, zařazoval bych zlato spíše až do těch delších rezerv, například ve výši šesti měsíčních až ročních výdajů. Ve finanční rezervě, která by pokryla například tři měsíční výdaje, bych se zlatu úplně vyhýbal, “konstatuje Schloff.

Umělá inteligence nás může posouvat, každý tak může mít za učitele Aristotela, říká Andrea Ferancová Bartoňová

Filantropie

Známá investorka Andrea Ferancová Bartoňová se na konferenci Good Company Circle zamýšlela nad tím, co může být nejlepší investice vašeho života. Není to podle ní složité, ale je třeba do sebe smysluplně investovat, pak můžete mít za učitele třeba i Aristotela.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Nemít zlato v portfoliu vůbec je ale podle investičního ředitele Broker Consulting Petra Šimčáka chyba, stejně jako mít ho příliš mnoho. Oba extrémy totiž podle něj porušují zásadu diverzifikace rizik. Zlato tedy do finanční rezervy určitě i podle něj patří a stejně tak i podle expertů z Investiky. Nemělo by ale tvořit její hlavní část. „Vnímáme ho spíše jako doplněk, který pomáhá stabilizovat hodnotu majetku, zejména v obdobích zvýšené nejistoty nebo geopolitického napětí,“ připomíná Jakub Weinfurtner z Investiky.

Naopak podle Vojtěch Šmajera z OVB Allfinanz zlato do finanční rezervy domácností obvykle nepatří, ale v určité míře, která je zhruba 5 až 10 procent portfolia, může pro některé investory hrát svou roli. „Je však potřeba počítat s tím, že fyzické zlato ve formě slitků nebo mincí představuje nejdražší způsob, jak se k němu dostat. Jeho výhodou zůstává ale mezinárodní uznatelnost a snadná směnitelnost,“ domnívá se Šmajer. Se snadnou směnitelností ale někteří experti tak úplně nesouhlasí, zvláště v problematických politických či krizových obdobích. Zlato pak sice prý prodáte i na druhé straně Zeměkoule, ne ovšem vždy zrovna za cenu, kterou si představujete, protože jste závislí na dané situaci a obchodnících na konkrétním trhu.

Diverzifikace je základ

„Pokud nás investice do zlata tedy láká, protože si čteme o tom, jak zlato nakupují centrální banky, měli bychom vědět, že i banky svá aktiva diverzifikují. Třeba Česká národní banka má aktuálně ve zlatě přibližně jen asi 5 procent svých rezerv,“ upozorňuje finanční poradce skupiny Partners Lukáš Urbánek.

Zlato má tak podle Šimčáka sloužit primárně jako funkční doplněk portfolia. „Pokud investor drží zhruba dvě třetiny portfolia v akciích a třetinu v dluhopisech, pak podíl zlata mezi pěti a patnácti procenty, který tento poměr mírně naředí, je rozumný doplněk,“ zamýšlí se Šimčák a dodává, že z investičního hlediska je podle něj nejlevnější a nejlikvidnější nákup ETC, tedy burzovně obchodovaných certifikátů kopírujících cenu fyzického zlata. Zkušenější investoři pak mohou podle něj při patnáctiprocentním podílu zlata v portfoliu uvažovat ale i o tom, aby deset procent tvořila ETC kopírující cenu fyzického zlata a pět procent akcie těžařů zlata a drahých kovů.

zlato

Proč centrální banky nakupují méně zlata. Drahota není jediný důvod

Money

Červencové údaje Světové rady pro zlato (WGC) ukazují zpomalení čistých nákupů zlata centrálními bankami. Zeptali jsme se proto tuzemských bankovních expertů, co za tím je.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Větší část portfolia tak lze i podle Šmajera pokrýt prostřednictvím investic do fondů, které s cenou zlata obchodují, tedy kupříkladu podílových nebo takzvaných ETN, tedy exchange traded notes. Právě v tomto případě pak může zlato podle něj sloužit jako ochrana před inflací a rostoucím zadlužením vlád po celém světě. „Navzdory letošnímu razantnímu růstu cen zlata je ale dobré si připomenout, že jde stále „jen“ o kov. A ten nenese žádné pravidelné výnosy v podobě dividend, nájemného ani úroku a veškerý zisk závisí výhradně na tom, zda ho v budoucnu prodáte za vyšší cenu,“ poznamenává Šmajer.

Z tohoto pohledu může být podle Urbánka tak daleko efektivnější koupit si indexový fond, který má zlato jako podkladové aktivum. „Nebudete sice vlastnit fyzické zlato, ale již od několika stokorun můžete levně investovat a využít investice do zlata jako diverzifikaci investičního portfolia,“ shrnuje Urbánek.

Jak a kde mají domácnosti kupovat zlato

Investici do zlata je možné podle Urbánka realizovat dvěma způsoby. Jednak je možné koupit přímo fyzické zlato, a to ve formě slitků. Anebo je možné investovat do fondů, které mají zlato jako podkladové aktivum. Je třeba ale zvážit u obojího výhody a nevýhody. U fyzického zlata je totiž nutné myslet na jeho úschovu. V případě investic do fondů je investor zase stále závislý na finančním systému a aby přeměnil svou investici zpět na peníze, potřebuje minimálně běžný účet. 

U fyzického zlata většinou platí, že existuje řada obchodníků, kteří se obchodováním se zlatem zabývají a většinou pak nabídka převyšuje poptávku. „Musíme si ale dát pozor na marži, se kterou se zlato prodává,“ připomíná Urbánek. Obecně tak platí, že čím je slitek menší, tím je vyšší marže obchodníka a není vůbec podle něj výjimkou, že si investor koupí zlato s přirážkou přes 20 procent. V praxi to potom podle něj znamená, že dokud nevzroste cena zlata alespoň o 20 procent bude investor stále ve ztrátě v případě prodeje. Nižší marže je sice u větších slitků, na ty je ovšem potřeba již miliony korun.

Jakub Weinfurtner pak doporučuje zlato kupovat především přes nezávislé finanční poradce, kteří zprostředkovávají investiční slitky od členů asociace LBMA. Tato asociace totiž podle něj zajišťuje kvalitu kovu a stanovuje mezinárodní standardy obchodování.

Zlato

Zlato je na novém maximu. Překonalo hranici 4300 dolarů za unci

Trhy

Cena zlata v pátek poprvé v historii překročila hranici 4300 dolarů za troyskou unci (31,1 gramu), tedy přibližně 89 100 korun. Žlutý kov tak potvrzuje svou pozici nejspolehlivějšího bezpečného přístavu v době geopolitických i ekonomických otřesů. Podle agentury Reuters se zlato chystá na nejlepší týdenní výkon za posledních pět let.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Útočná puška CZ BREN 3

Týden tradera: Domácí zbrojaři i nadále sílí. Colt CZ si buduje dominantní pozici na trhu

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Bílý dům: Budapešťský summit Trumpa a Putina v brzké době nebude

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Setkání prezidentů Spojených států a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina se v bezprostřední době neplánuje, uvedl dnes podle agentury Reuters uvedl nejmenovaný vysoký představitel Bílého domu. Trump přitom před týdnem po telefonátu s Putinem prohlásil, že summit by se mohl uskutečnit do dvou týdnů. Termín vrcholné schůzky, jejímž tématem má být diplomatické řešení války na Ukrajině, tak zůstává nejistý, shoda naopak panuje na jejím uskutečnění v Budapešti, která udržuje vztahy s USA i Ruskem.

Média vyjadřují pochybnosti o termínu summitu. Například CNN uvedla, že Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje, protože přípravná schůzka ministrů zahraničí USA a Ruska Marka Rubia se Sergejem Lavrovem se tento týden nejspíše neuskuteční. Moskva dnes uvedla, že je o načasování schůzky Rubia s Lavrovem zatím předčasné hovořit.

Kreml dnes také zdůraznil, že pokud jde o jednání Putina s Trumpem, nebyly ani jednou stranou zmíněny žádné konkrétní termíny. Obě strany se podle Moskvy shodly, že je potřeba pečlivých příprav, což zabere čas.

Americký prezident Donald Trump

Trump: Donbas musí zůstat rozdělený, aby ruská invaze mohla skončit

Politika

Americký prezident Donald Trump řekl, že Donbas na východě Ukrajiny musí zůstat rozdělený, aby ruská válka proti sousední zemi mohla skončit. Píše o tom agentura AP, která podotýká, že většina tohoto regionu by tak připadla Rusku.

ČTK

Přečíst článek

Agentura Reuters dnes hovořila také se dvěma nejmenovanými evropskými diplomaty, podle kterých je odklad schůzky Rubia s Lavrovem známkou toho, že Američané mohou s prezidentským summitem váhat kvůli ruským požadavkům na zastavení války. "Myslím, že Rusové chtějí příliš mnoho. Američanům je jasné, že v Budapešti nedostane Trump žádnou dohodu," řekl jeden z evropských diplomatů. Druhý k tomu poznamenal, že Rusové nijak nezměnili svůj postoj a odmítají zastavit vojáky na stávající linii bojů.

Nejmenovaný vysoký ukrajinský představitel dnes řekl agentuře AFP, že Trumpovo mírové úsilí se pohybuje v kruhu. Vyjádřil se také k nedávné schůzce Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě, kterou označil za napjatou a nesnadnou. Trump podle tohoto představitele tlačil na Ukrajinu, aby se vzdala Donbasu.

"Ano, je to pravda," řekl ukrajinský představitel na otázku, zda Trump chtěl po Zelenském, aby se ukrajinští vojáci stáhli z oblastí Donbasu, které dosud kontrolují.

Aktualizováno

Jak posílit evropskou obranyschopnost? Eurokomisaři představili čtyři projekty

Politika

Evropská komise představila dlouho očekávaný plán na posílení evropských obranných schopností. Jsou v něm konkrétní cíle a milníky pro odstranění nedostatků v nynějších vojenských schopnostech zemí unie od protivzdušné a protiraketové obrany až po drony, dělostřelectvo, umělou inteligenci či oblast kybernetiky.

ČTK

Přečíst článek

Putin požaduje odevzdání Donbasu jako jednu z podmínek pro ukončení války. Velkou část tohoto průmyslového regionu se strategickým významem pro Ukrajinu v současnosti okupuje Rusko. O víkendu Trump řekl, že aby válka mohla skončit, bude muset východoukrajinský Donbas zůstat rozdělený tak, jak je.

O nezměněném ruském postoji dnes informovala agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké představitele. Rusové podle ní v neoficiálním komuniké sdělili americké straně, že požadují kontrolu nad celým Donbasem, ačkoli okupují jen jeho část.

Reuters rovněž uvádí, že evropští spojenci se obávají, že ani na druhém osobním setkání s Putinem nezíská Trump od Rusů žádné významnější ústupky. S Putinem se Trump setkal v srpnu na Aljašce, kde ruský prezident odmítl příměří na Ukrajině. Naopak Ukrajina opakovaně souhlasila s americkým návrhem na klid zbraní.

Spolkový ministr obrany Boris Pistorius

Další pomoc pro Ukrajinu. Německo věnuje vojenskou pomoc za 500 milionů dolarů

Politika

Německo bude financovat balíček v hodnotě 10,5 miliardy korun v rámci iniciativy PURL, což jsou dodávky amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu, za které platí země Severoatlantické aliance. Na úvod jednání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny v sídle NATO v Bruselu to uvedl německý ministr obrany Boris Pistorius.

ČTK

Přečíst článek

Související

Generální tajemník NATO Mark Rutte
Aktualizováno

NATO v akci. Spouští operaci, která posílí ochranu východního křídla aliance

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme