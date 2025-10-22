Gesto smíření. Král Karel III. na společné mši s papežem
Britský král Karel III., který stojí v čele anglikánské církve, se v srdci Vatikánu setká s papežem Lvem XIV. Půl tisíciletí po roztržce, která změnila dějiny Evropy, se obě církve pokoušejí o symbolické smíření.
Do Vatikánu dnes na dvoudenní návštěvu zavítá britský král Karel III., který stojí v čele anglikánské církve, a jeho manželka královna Camilla. První den návštěvy se setkají představitelé anglikánské a katolické církve. Následujícího dne se podle stanice BBC uskuteční společná bohoslužba v Sixtinské kapli. Karel III. a papež Lev XIV. se tak stanou prvním britským monarchou a první hlavou katolické církve, kteří se společně zúčastní bohoslužby od dob reformace v 16. století.
Hlavním účelem návštěvy bude poukázat na harmonii mezi oběma církvemi. Čtvrteční bohoslužba podle serveru Vatican News začne v poledne a zaměří se na ochranu přírody – téma, kterému se oba představitelé dlouhodobě věnují.
Král obdrží čestný titul i vlastní židli
Britský panovník bude ve čtvrtek odpoledne v bazilice svatého Pavla za hradbami poctěn titulem Královský člen bratrstva svatého Pavla, který je podle agentury AP známkou duchovního přátelství. Král rovněž obdrží židli vyzdobenou královským erbem, která zůstane v bazilice pro další návštěvy Karla III. a jeho dědiců, uvedli vatikánští úředníci.
Staré rány reformace
Anglikánská církev vznikla v roce 1534 odštěpením od katolické církve kvůli neshodě mezi anglickým králem Jindřichem VIII. a papežem Klementem VII. Když papež králi odmítl povolit rozvod s jeho první manželkou Kateřinou Aragonskou, která mu neporodila mužského potomka, Jindřich založil spolu s parlamentem vlastní církev a prohlásil se její hlavou.
Ženy v anglikánské církvi
Jedním z rozdílů mezi anglikánskou a katolickou církví je možnost jmenování žen do kněžského stavu. Arcibiskupkou z Canterbury byla například jmenována Sarah Mullallyová, která se tak stala duchovní vůdkyní anglikánské církve. Jelikož bude do funkce oficiálně uvedena až v březnu příštího roku, této návštěvy se nezúčastní. Místo ní bude bohoslužbu společně s Lvem XIV. vést arcibiskup z Yorku.
Královská návštěva Vatikánu byla původně naplánována na letošní duben, ale neuskutečnila se kvůli nemoci již zesnulého papeže Františka.
