„Extrémní příklad cenzury“. Moskva zuří kvůli nevydanému článku Lavrova na serveru Politico
Moskva obvinila Politico z cenzury poté, co portál nezveřejnil článek Sergeje Lavrova o Evropě, Ukrajině a bezpečnosti. Ruská kritika ale přichází ze země, která od začátku invaze tvrdě potlačuje nezávislá média i domácí odpůrce války.
Za akt do očí bijící cenzury označila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová rozhodnutí bruselského portálu Politico nezveřejnit článek ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Informovala o tom agentura TASS. V textu, který se věnuje Evropě, Ukrajině a světové bezpečnosti, Lavrov označuje Evropu jako stranu usilující o ruskou porážku. Článek dále uvádí, že Rusko naplní cíle své speciální vojenské operace, jak Moskva označuje invazi na Ukrajinu, a že by upřednostnilo, aby se tak stalo diplomatickou cestou.
Kreml tvrdí, že USA nedokážou naplnit ujednání Trumpa s Putinem z Aljašky, a Západu vzkazuje, že sází na porážku Ruska marně. Ukrajina mezitím podle analýz získává část území zpět a dál útočí na ruskou ropnou infrastrukturu.
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Kreml tvrdí, že USA nedokážou naplnit ujednání Trumpa s Putinem z Aljašky, a Západu vzkazuje, že sází na porážku Ruska marně. Ukrajina mezitím podle analýz získává část území zpět a dál útočí na ruskou ropnou infrastrukturu.
Přirovnání k Orwellovi
Ač se Evropa prezentuje jako zastánce demokracie, svobody a prosperity, ve skutečnosti je rozhodnutí portálu Politico podle Zacharovové „extrémním příkladem cenzury a orwellovských diktátorských praktik“. Tvrdí také, že portál neodmítl Lavrova, ale obsah jeho textu. „To je akt do očí bijící cenzury,“ dodala.
Zacharovová ale ve svém vyjádření nezmínila fakt, že Rusko od začátku invaze zesílilo represe vůči domácím kritikům i nezávislým médiím. Ruští zákonodárci v roce 2022 přijali zákony postihující takzvanou diskreditaci ruské armády a šíření lživých informací o ruských ozbrojených silách. Za lži pokládají ruské úřady vše, co je v rozporu s oficiální verzí Moskvy. Stovky lidí byly podle médií uvězněny a tisíce dalších ze země uprchly.
Rusko podle Sergeje Lavrova na Ukrajině neprohrává a Evropa si prý dělá iluze, pokud Moskvě klade ultimáta. Šéf ruské diplomacie zároveň uvedl, že Moskva podporuje Trumpovy návrhy na ukončení války.
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Rusko podle Sergeje Lavrova na Ukrajině neprohrává a Evropa si prý dělá iluze, pokud Moskvě klade ultimáta. Šéf ruské diplomacie zároveň uvedl, že Moskva podporuje Trumpovy návrhy na ukončení války.
Ve zmíněném článku, který nakonec Lavrov zveřejnil na webu ruského ministerstva zahraničí, šéf diplomacie uvádí, že Rusko se nevyhýbá kontaktu s žádnou stranou, ale že Evropa usilující o ruskou porážku nemůže z pohledu Moskvy vystupovat jako nestranný pozorovatel. Evropany také Lavrov obvinil, že ničí desítky let fungující systém bezpečnosti v Evropě.
Ruská armáda přitom v únoru 2022 vpadla z rozkazu prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu, čímž začal největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války.
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