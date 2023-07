Bitva o konsolidační balíček vlády začíná. Odbory a podnikatelé připraví společný návrh změn

Odboráři a zaměstnavatelé připraví společný návrh změn vládního konsolidačního balíčku. Předloží ho pak premiérovi a koalici. Dohodli se na tom zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů na jednání tripartity, sdělil mluvčí kabinetu Václav Smolka.

Reklama

Informaci o přípravě společného návrhu zveřejnil na twitteru předák nejsilnějšího odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. Co by měl společný návrh obsahovat, neupřesnil. Předložit by se měl v létě při projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně. Podle mluvčího vlády příprava návrhu neznamená, že koalice navrhované úpravy automaticky přijme.

Odbory i zaměstnavatelé mají k vládním úsporným plánům výhrady. Dolní komora by s projednáváním balíčku měla začít v úterý. Politici vládní koalice opakovaně uvedli, že kabinet zásadnější úpravy svého balíčku nechystá. Připustili drobnější změny při projednávaní ve Sněmovně při takzvaném druhém čtení zákona.

Vláda schválila konsolidační balíček, míří k poslancům. A začne boj o změny Politika Vláda schválila balíček ke konsolidaci veřejných financí. Uvedl to na Twitteru ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), následně informaci potvrdili v tiskové zprávě Starostové a nezávislí (STAN), podle nichž kabinet balíček přijal v původní podobě. Podle STAN mohou při jednání ve sněmovně ještě nastat technické úpravy v balíčku. ČTK Přečíst článek

Benefity, dotace, investice

Podle Ďurča bylo jednání věcné a zástupci vlády argumentům odborářů a zaměstnavatelů naslouchali. „Podle dohody s předsedou vlády Petrem Fialou a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou by měl být připraven společný pozměňovací návrh a v létě předložen do Sněmovny. Nyní na něm začneme pracovat se zaměstnavateli,” uvedl Ďurčo.

Odboráři i zaměstnavatelé kritizují rušení daňových úlev u zaměstnaneckých benefitů. Zaměstnavatele zajímá podoba škrtů v dotacích. Jsou proti snižování investic.