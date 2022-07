Češi si letos za dovolenou chtějí připlatit. Hodně jich ale zůstane doma kvůli šetření

Češi, kteří na dovolenou vyrazí, za ni mají v plánu utratit víc než loni. Na druhou stranu ale přibylo těch, kteří si ji raději odepřou, uvedl výzkum.

Češi letos za dovolenou podle průzkumu společnosti Europ Assistance plánují utratit v průměru 28 421 korun, meziročně zhruba o šest procent více. Vyrazit na letní pobyt se chystá sedm z deseti Čechů. Ve srovnání s loňskem ale přibylo lidí, kteří si dovolenou odepřou, aby ušetřili. Zatímco loni tento důvod uvádělo 22 procent dotázaných, letos jich bylo 36 procent. Dalších 41 procent lidí z těch, kteří zůstanou přes léto doma, si dovolenou nemůže dovolit.

Vzhledem k rostoucím životním nákladům Češi častěji na útratu za dovolenou využívají zaměstnanecké benefity. Podíl dovolené na celkovém objemu prostředků utracených za benefity je letos nejvyšší za posledních pět let, vyplývá z dat společnosti Up Česká republika. Uživatelé její benefitní karty vydali letos za rekreaci meziročně třikrát více. Průměrná transakce za dovolenou proti loňsku vzrostla o 24 procent, sdělil ředitel Up ČR Stéphane Nicoletti.

Průzkum Europ Assistance dále ukázal, že letos se Češi neobávají restrikcí v souvislosti s pandemií koronaviru. O tom, že se bude cestovat bez omezení, je přesvědčeno 54 procent lidí, loni si to myslela čtyři procenta respondentů. Lidé se proto letos tolik neobávali si pobyt s předstihem rezervovat, udělalo jich to 43 procent. V uplynulém roce si dovolenou s delším časovým náskokem objednalo 34 procent dotázaných. Plány na letní rekreaci naopak letos u 88 procent lidí ovlivňuje inflace a zdražování, v případě zhruba dvou třetin Čechů má vliv válečný konflikt na Ukrajině.

Stejně jako loni se většina českých turistů vypraví na dovolenou autem, konkrétně 62 procent z nich. Nejčastějším cílem budou Chorvatsko a Itálie.

