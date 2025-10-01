Drama ve Washingtonu: shutdown může poslat tisíce lidí na ulici
Americký prezident Donald Trump v úterý varoval zástupce Demokratické strany v Kongresu, že bez dohody o financování vlády přijme jeho administrativa nezvratná opatření, včetně rušení programů, které opozice pokládá za důležité. Informuje o tom agentura Reuters. Americké federální vládě bez dohody mezi demokraty a republikány hrozí, že nebude mít od 1. října peníze na svůj provoz.
„Můžeme během shutdownu udělat věci, které budou nezvratné, které pro ně budou špatné a nebudou je moci zvrátit, jako například vyřadit obrovské množství lidí, zrušit věci, které mají rádi, zrušit programy, které mají rádi,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně Bílého domu s odkazem na hrozící shutdown, tedy omezení chodu federální vlády.
Prezident neupřesnil, jaké konkrétní škrty by prosazoval, ale v poslední době opakovaně zmínil možnost dalšího propouštění federálních zaměstnanců.
O půlnoci washingtonského času (ve středu v 06:00 SELČ) začne v USA patnáctý shutdown od roku 1981, pokud se republikáni a demokraté v Kongresu nedohodnou na dočasném financování federálních agentur k začátku fiskálního roku 1. října. V tuto chvíli se kompromis nejeví jako pravděpodobný.
Očekává se, že v republikány ovládaném Senátu se bude hlasovat o dočasném výdajovém zákonu, který už jednou neprošel. Nepředpokládá se přitom, že druhé hlasování před půlnocí bude úspěšné, píše Reuters. Demokraté chtějí zákon upravit tak, aby prodloužil zdravotní pojištění milionů Američanů, jehož platnost končí na konci roku. Republikáni tvrdí, že tuto otázku je třeba řešit samostatně.
Česko potřebuje podle prezidenta Petra Pavla vládu, která mu zajistí bezpečnost, a ochrání suverenitu země ve společenství demokratických zemí a neponechá ji napospas Rusku. Pavel v dnešním projevu před nadcházejícími sněmovními volbami také řekl, že jejich výsledky bude respektovat a bude postupovat v souladu s ústavou. Chce, aby vznikla vláda stabilní a kompetentní. Obyvatele požádal prezident o to, aby se voleb zúčastnili. Zhruba pětiminutový projev hlavy státu odvysílala v úterý večer Česká televize.
Vláda dnes jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Příjmy i výdaje proti prvnímu návrhu ministerstva financí zvýšila zhruba o 28 miliard korun, plánovaný schodek zůstal 286 miliard korun, po jednání kabinetu to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Výdaje ministerstva dopravy, které nejsilněji kritizovalo první návrh, vzrostly o 22 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) návrh rozpočtu označil za proinvestiční, investice tvoří 11,3 procenta veškerých výdajů.
