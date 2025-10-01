Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Drama ve Washingtonu: shutdown může poslat tisíce lidí na ulici

Drama ve Washingtonu: shutdown může poslat tisíce lidí na ulici

Drama ve Washingtonu: shutdown může poslat tisíce lidí na ulici
Profimedia
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump v úterý varoval zástupce Demokratické strany v Kongresu, že bez dohody o financování vlády přijme jeho administrativa nezvratná opatření, včetně rušení programů, které opozice pokládá za důležité. Informuje o tom agentura Reuters. Americké federální vládě bez dohody mezi demokraty a republikány hrozí, že nebude mít od 1. října peníze na svůj provoz.

„Můžeme během shutdownu udělat věci, které budou nezvratné, které pro ně budou špatné a nebudou je moci zvrátit, jako například vyřadit obrovské množství lidí, zrušit věci, které mají rádi, zrušit programy, které mají rádi,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně Bílého domu s odkazem na hrozící shutdown, tedy omezení chodu federální vlády.

Prezident neupřesnil, jaké konkrétní škrty by prosazoval, ale v poslední době opakovaně zmínil možnost dalšího propouštění federálních zaměstnanců.

O půlnoci washingtonského času (ve středu v 06:00 SELČ) začne v USA patnáctý shutdown od roku 1981, pokud se republikáni a demokraté v Kongresu nedohodnou na dočasném financování federálních agentur k začátku fiskálního roku 1. října. V tuto chvíli se kompromis nejeví jako pravděpodobný.

Očekává se, že v republikány ovládaném Senátu se bude hlasovat o dočasném výdajovém zákonu, který už jednou neprošel. Nepředpokládá se přitom, že druhé hlasování před půlnocí bude úspěšné, píše Reuters. Demokraté chtějí zákon upravit tak, aby prodloužil zdravotní pojištění milionů Američanů, jehož platnost končí na konci roku. Republikáni tvrdí, že tuto otázku je třeba řešit samostatně.

Prezident Pavel poslal voličům jasný vzkaz: Česko potřebuje vládu, která nás ochrání před Ruskem

Leaders

Česko potřebuje podle prezidenta Petra Pavla vládu, která mu zajistí bezpečnost, a ochrání suverenitu země ve společenství demokratických zemí a neponechá ji napospas Rusku. Pavel v dnešním projevu před nadcházejícími sněmovními volbami také řekl, že jejich výsledky bude respektovat a bude postupovat v souladu s ústavou. Chce, aby vznikla vláda stabilní a kompetentní. Obyvatele požádal prezident o to, aby se voleb zúčastnili. Zhruba pětiminutový projev hlavy státu odvysílala v úterý večer Česká televize.

ČTK

Přečíst článek

Český premiér Petr Fiala

Fialova vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard

Money

Vláda dnes jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Příjmy i výdaje proti prvnímu návrhu ministerstva financí zvýšila zhruba o 28 miliard korun, plánovaný schodek zůstal 286 miliard korun, po jednání kabinetu to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Výdaje ministerstva dopravy, které nejsilněji kritizovalo první návrh, vzrostly o 22 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) návrh rozpočtu označil za proinvestiční, investice tvoří 11,3 procenta veškerých výdajů.

ČTK

Přečíst článek

Související

Americký prezident Donald Trump

Stanislav Šulc: Trump a jeho pět procent na obranu. Pokud nezrušíme důchody, asi na to nebudou peníze

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Trump vyhrál, koruna padá. Stanjura může přepisovat rozpočet na příští rok

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Prezident Pavel poslal voličům jasný vzkaz: Česko potřebuje vládu, která nás ochrání před Ruskem

Prezident Pavel poslal voličům jasný vzkaz: Česko potřebuje vládu, která nás ochrání před Ruskem
Profimedia
ČTK
ČTK

Česko potřebuje podle prezidenta Petra Pavla vládu, která mu zajistí bezpečnost, a ochrání suverenitu země ve společenství demokratických zemí a neponechá ji napospas Rusku. Pavel v dnešním projevu před nadcházejícími sněmovními volbami také řekl, že jejich výsledky bude respektovat a bude postupovat v souladu s ústavou. Chce, aby vznikla vláda stabilní a kompetentní. Obyvatele požádal prezident o to, aby se voleb zúčastnili. Zhruba pětiminutový projev hlavy státu odvysílala v úterý večer Česká televize.

Pavel si nemyslí, že sněmovní volby budou přelomové či dosud nejdůležitější. „Přesto v těchto volbách jde skutečně o hodně, a to především kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě a také kvůli postupné ztrátě jistot, které se ještě nedávno zdály nezpochybnitelné,“ řekl.

Česko proto podle prezidenta potřebuje vládu, která mu i nadále zajistí bezpečnost se základem v členství v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. „Potřebujeme vládu, která ochrání naši suverenitu ve společenství demokratických zemí a nenechá nás napospas Rusku a jeho snaze o obnovení sféry vlivu ve střední a východní Evropě. To by mělo zásadní dopad na naši svobodu, bezpečnost i ekonomickou prosperitu,“ zdůraznil Pavel.

Hlava státu řekla, že po hlasování bude respektovat vůli voličů vyjádřenou výsledky voleb a při vzniku kabinetu bude postupovat v souladu s naší ústavou. „Budu se zasazovat o vznik vlády, která bude stabilní a kompetentní. Budu apelovat na budoucího premiéra, aby nedopustil ohrožení naší bezpečnosti,“ poznamenal Pavel. Zároveň také podotkl, že není poslední záchranou, která by výsledky voleb pro jednoho zvrátila a pro druhého zachránila. Hlavní slovo ve složení budoucího kabinetu mají voliči, uvedl.

Lidé, kteří se hlasování aktivně nezúčastní, se podle něj dobrovolně smiřují s tím, že za ně budou rozhodovat druzí. Prezident se zároveň postavil proti tvrzením, že letošní sněmovní volby mají přinést změnu systému. Jejich účelem je podle něj potvrdit nebo změnit politiku vlády. „Náš demokratický systém je zakotvený v ústavě. Pokud někdo tvrdí, že má být po těchto volbách odstraněn, pak demokracií a naší ústavou pohrdá,“ prohlásil Pavel. Prezident je přesvědčen o tom, že hlasování bude férové. Odmítl příspěvky na sociálních sítích, které volby předem označují za zmanipulované.

Předvolební Superdebata

Dalibor Martínek: Předvolební průzkumy jsou jako fotbal. Sledujete je, ale nic vám to nepřinese

Názory

Tak nám to skončilo, ty předvolební průzkumy. Poslední míč vykopl Median, od teď už musí být agentury zticha až do konce voleb. A co říká Median? To už také nelze napsat. Je to trošku nefér vůči nám divákům, rádi se na průzkumy díváme, jak kdo klesá nebo stoupá.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Česku hrozí po volbách změna západního směřování
Aktualizováno

Německý tisk varuje: Česku hrozí po volbách změna západního směřování

Volby 2025

Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ. Rýsuje se totiž vítězství politického chameleona Andreje Babiše, jehož možní koaliční partneři jsou otevřeně proruští, píší v komentářích k českým volbám německá média, včetně listů Frankfurter Rundschau či Sächsische Zeitung. Z Česka by se podle nich mohl stát nový problémový člen Evropské unie. Proto budou volby ostře sledované nejen v Bruselu, ale také v Kyjevě, Moskvě a v Berlíně. Volby do české Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Český prezident Petr Pavel

Dalibor Martínek: Pavel nikdy nebude řečníkem nebo filozofem. Intuici na dobrá řešení ale má

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Zvolený prezident Petr Pavel mává lidem při příchodu na svou inauguraci na Pražský hrad, 9. března 2023, Praha. Vpravo v červeném je jeho manželka Eva Pavlová.

FOTOGALERIE: Inaugurace Petra Pavla – slib nového prezidenta, jízda motorkářů i davy lidí. Podívejte se

Politika

duk, ČTK

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Předvolební průzkumy jsou jako fotbal. Sledujete je, ale nic vám to nepřinese

Předvolební Superdebata
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Tak nám to skončilo, ty předvolební průzkumy. Poslední míč vykopl Median, od teď už musí být agentury zticha až do konce voleb. A co říká Median? To už také nelze napsat. Je to trošku nefér vůči nám divákům, rádi se na průzkumy díváme, jak kdo klesá nebo stoupá.

Bohužel, podle zákona se už nedozvíme nic. Což vypadá na trochu zvláštní zákon, aby prý průzkumy nemohly ovlivňovat voliče. My chceme být ovlivňováni. Chceme vidět, jak nám ten který manšaft šlape, jak který koníček cválá.

Zákaz zveřejňování průzkumů krátce před volbami vymysleli v minulosti zvolení poslanci. Což může působit jako trochu nefér vůči malým stranám. Takže vy už tam jste, a teď nechcete, aby nějaký průzkum ohrozil místo u stolu, o které usilujeme? Je to jako byste nemohli vidět posledních deset minut Ligy mistrů, aby vaše fandění neovlivnilo výsledek. Jasně, je to trochu přitažené porovnání, ale něco na něm je.

Česku hrozí po volbách změna západního směřování
Aktualizováno

Německý tisk varuje: Česku hrozí po volbách změna západního směřování

Volby 2025

Česko by mohlo po nadcházejících parlamentních volbách změnit dosud jasný prozápadní kurz a obrátit se po vzoru Slovenska na východ. Rýsuje se totiž vítězství politického chameleona Andreje Babiše, jehož možní koaliční partneři jsou otevřeně proruští, píší v komentářích k českým volbám německá média, včetně listů Frankfurter Rundschau či Sächsische Zeitung. Z Česka by se podle nich mohl stát nový problémový člen Evropské unie. Proto budou volby ostře sledované nejen v Bruselu, ale také v Kyjevě, Moskvě a v Berlíně. Volby do české Poslanecké sněmovny se uskuteční 3. a 4. října.

ČTK

Přečíst článek

Má tento zákaz zveřejňování výsledků průzkumů znamenat, že se české průzkumné agentury nechovají férově? Že někomu účelově nadržují, aby ho buď posunuly do Poslanecké sněmovny, nebo ho naopak vyřadily z kola ven? O neférovosti průzkumů přitom žádná politická strana nikdy nehovořila. Naopak si každá sledovala, aby v těchto „objektivních“ průzkumech vypadala co nejlépe.

Aby si volič řekl: nenechám propadnout svůj hlas pro stranu, která je hluboko pod pěti procenty. Dám ho někomu s větší nadějí na zvolení. V tom je ono skryté kouzlo průzkumů. Vypadají jako nezávislé, a možná i jsou nezávislé. Ale, a to je skutečnost, ovlivňují sentiment voličů.

Takže teď už bohužel podle zákona nemohu sdělit, podle které agentury získá ANO třeba 27 procent hlasů nebo podle jiné 33 procent. Nebo jestli se Motoristé stanou jazýčkem na vahách letošního výsledku. Protože podle různých v minulosti zveřejněných průzkumů měli být štikou v rybníce. Ale podle jiných nemají na úspěch šanci.

Setkání Realitního Clubu

Karel Havlíček: Chceme stavební superúřad a náš původní zákon

Reality

Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu, uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček. 

Tereza Zavadilová, Petra Nehasilová

Přečíst článek

Najít ten správný čudlík

Teď musíme psát tajnosnubně. O průzkumech ani slovo. A volič, i ten nerozhodnutý, musí ve tmě najít správný čudlík. Ostatně, měl se rozhodnout dřív, nečekat na průzkumy. Slyšel a viděl toho už dost.

Jak uvedl šéf sociologické společnosti STEM Martin Buchtík v nedávném rozhovoru pro newstream.cz. „Jedenáct procent lidí říká: rozhodnu se v pátek nebo až v sobotu. Vždy slýcháme, že se výzkumy opět netrefily. Ale výzkumy i kvůli moratoriu, které je 72 hodin před otevřením volebních místností, jsou realizovány týden před volbami, spíš deset dní. Nemohou zaznamenat posuny na poslední chvíli, které jsou čím dál významnější pro výsledek.“

O průzkumech už se nebavme, skončily. Byla to pro někoho možná zábava. Teď už by probírání jejich výsledků nemuselo být zákonné. Už můžeme jenom vhodit. Anebo si vsadit u sázkových společností. Podle sázkové kurzu. Sázkové kanceláře nedělají průzkumy, ale mají experty, nabízejí kurzy. Jako kdyby šlo o fotbal.

Související

Předseda hnutí ANO a poslanec Andrej Babiš u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny svolané z popudu ANO

Stanislav Šulc: Když se jedni modlí, aby měli hodně, a druzí, aby měli málo. Volby budou legrace

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme