Stanislav Šulc: Trump a jeho pět procent na obranu. Pokud nezrušíme důchody, asi na to nebudou peníze

Americký prezident se rozhodl trápit Evropu, jak jen to půjde. Zatím není zřejmé, jak vysoká cla na evropské výrobky zavede, ale už nyní je stále jasnější, že jde vlastně jen o trápení a vyjednávací páku. A proto hned mluví o další výstraze, která Evropě ještě více zavaří – cílová částka, kterou mají členské státy NATO vydávat na obranu už nemají být dvě, ani tři procenta. Mělo by to být rovnou pět procent. Pro většinu států to je však nerealistické.

Kdo někdy pracoval v korporátu, tu situaci velmi dobře zná. Dostane nesmyslný úkol typu růstu o dvacet procent na padajícím trhu. Když se mu podaří této metě přiblížit, což se rovná zázraku, jeho nadřízený si s ním sjedná schůzku. Na ní mu neoznámí, že mu děkuje za zázrak, ale že dvacet procent je málo, protože vedení se rozhodlo, že vlastně mělo jít o růst o třicet (spíš padesát) procent. A když se to nepovede, tak bude muset vaše oddělení seškrtat dvacet nákladů (spíš třicet).

Realita korporací se postupně stává realitou globální politiky. S tím, že oním nejvyšším manažerem na nejméně čtyři roky bude Donald Trump. A ten se už ujímá vlády, ačkoli mu do formálního usednutí do Bílého domu zbývá ještě téměř měsíc.

Jeho nejnovějším úkolem pro „podřízené“ je zvýšení výdajů na obranu. Už nebudou stačit dvě procenta a laťka se nezvýší ani na tři, jak všichni bojechtiví politici počítali. Trump je přechytračil a bude prý vyžadovat rovnou pět procent. To je přitom docela problém. A to pro téměř všechny.

Pár letadélek navíc

Ministryně Jana Černochová (ODS) před pár dny dělala inventuru a uvedla, jak rostou výdaje na obranu. Je to přitom právě Černochová, kdo neustále hlásá, že to není dost a nebude to dost ani v dalším rozpočtu. To však ještě netušila, že americký znovuzvolený prezident bude ještě přísnější, než očekávala.

Jasně. Češi se hodně snaží. Bude to americká firma, kdo dodá nové bitevní stíhačky, a to za částku, která by mohla rozpočet na obranu formálně přiblížit snům současného establishmentu. A co na tom, že například Trumpova pravá ruka Elon Musk právě F-35 kritizuje a poukazuje na jejich zastaralost. Češi je chtějí a jistě je dostanou. A možná i rychleji, když se jich Američané možná již zanedlouho budou chtít zbavovat ve velkém.

Jenomže pět procent HDP je opravdu hodně. A to i v tak malém rozpočtu, jakým je ten český. A co teprve v rozpočtech, jako jsou ty německé či francouzské. Pro ně to navíc není jen otázka vůle, ale také možností, zvláště, když jim stejný Donald Trump svým jiným rozhodnutím de facto podsekne růst.

Proč Trump ubližuje přátelům?

A tak bude velmi zajímavé sledovat, jak se výdaje na zbrojení budou v dalších měsících vyvíjet. Trumpovu metu pěti procent reálně splňuje již nyní jen hrstka členských zemí NATO a poblíž jí je jen Polsko. Ostatní nesplňují ani aktuální dvouprocentní povinnost.

A takovéto změny netrvají měsíc, dokonce ani rok. Zvláště když většinu výdajů v evropských zemích tvoří sociální výdaje typu důchodů. Rozhodně to není kultura ani věda a výzkum, které by kluci, co si rádi hrají na vojáčky, určitě velmi rádi okamžitě škrtnuli. Jenomže takto by získali jen nějaké jedno dvě procenta, za která by si koupili možná pár letadýlek navíc a nějaké ty super tanky z druhé ruky.

Možná se budeme muset začít modlit, že tyto Trumpovy aktuální výkřiky mají opravdu jen charakter páky na své politické partnery, aby mu vycházeli ve všem vstříc. Je sice poněkud s podivem, že tlačí zejména na přátelské země, a naopak těm formálně nepřátelským spíše pomáhá, ale bohužel zatím to jsou stále hlavně USA, kdo křehkou globální rovnováhu udržují. Snad Trump není tím, kdo to definitivně zruší.

