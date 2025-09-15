Orbán podrobil Švédsko ostré kritice. Odpověď přišla záhy
Maďarský premiér Viktor Orbán na svém účtu na sociální síti X ostře kritizoval švédskou vládu za její podle něj nedostatečné kroky proti organizovanému zločinu, informuje agentura AFP. Orbán napsal, že zatímco švédská vláda poučuje Maďarsku z principů právního státu, podle článku v deníku Die Welt zločinecké sítě ve Švédsku zneužívají děti jako vrahy, protože vědí, že tamní systém je nedokáže potrestat. Jeho švédský protějšek Ulf Kristersson okamžitě reagoval a označil Orbánova tvrzení za skandální lži, píše AFP, podle které navíc Orbán text německého listu parafrázoval chybně.
„Země, která byla kdysi známá pořádkem a bezpečností, se nyní hroutí,“ napsal Orbán na X. „Více než 280 nezletilých zatčených za vraždu, rodiny žijící ve strachu. Je to srdcervoucí. Švédský lid si zaslouží víc!“ dodal maďarský premiér.
„Nic překvapivého od muže, který rozkládá právní stát ve své vlastní zemi. Orbán je zoufalý před nadcházejícími maďarskými volbami,“ reagoval na stejné síti Kristersson.
Čísla, která Orbán citoval z článku v Die Welt, původně přinesla agentura AFP a pocházejí od švédské prokuratury. Číslo 280, které Orbán uváděl jako počet nezletilých zatčených za vraždu, ve skutečnosti představuje 280 dívek ve věku 15 až 17 let, které byly v roce 2024 stíhány za jednu ze tří kategorií trestných činů. Uváděnými kategoriemi jsou vražda, zabití včetně neúmyslného zabití a napadení, jak vyplývá z informací státního zastupitelství, píše AFP.
Z těchto 280 případů se v roce 2024 jednalo o čtyři případy vraždy a zabití a 277 případů napadení. „Jedna osoba byla stíhána ze všech tří kategorií trestných činů, proto je tam rozdíl jednoho případu,“ vysvětlila Kristina Klerdalová, analytička švédského státního zastupitelství. Tato data také nemusí nutně souviset s organizovaným zločinem, dodává AFP.
Podle Švédské národní rady pro prevenci zločinu (BRA), bylo ve Švédsku v roce 2024 zaznamenáno 92 případů vražd a zabití, což je nejnižší úroveň od roku 2014.
Podle AFP je Maďarsko už řadu let terčem kritiky ze strany Evropské unie kvůli problémům s dodržováním principů právního státu. Evropská komise ve své šesté výroční zprávě uvedla, že Maďarsko v oblasti transparentnosti soudnictví, nezávislosti médií a ochrany občanské společnosti neprokázalo žádný pokrok.