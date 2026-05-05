Černochová zvažuje žalobu na Babiše

Exministryně obrany Jana Černochová (ODS) zvažuje žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli jeho opakovaným výrokům o zlodějinách v resortu či upravených výběrových řízeních. Na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny uvedla, že ji vyjádření premiéra dohnala k tomu, že vyhledá advokáta, aby s ním postup konzultovala.
Černochová řekla, že soudy už několikrát Babiše usvědčily ze lži. „Byl by v tom byl čert, aby se to nestalo po několikáté znova a aby se to nestalo i v tomto případě. Budu vyžadovat omluvu. Omluvu i pro mé kolegy, kteří to mysleli s obranou České republiky dobře a kteří jsou teď terčem toho, že je tady neustále někdo dehonestuje a uráží,“ uvedla.
Jako příklad zmínila exministryně nedělní Babišův příspěvek na sociálních sítích. Předseda vlády v něm jako o zmanipulovaném hovořil o výběrovém řízení na ředitele Ústřední vojenské nemocnice v Praze, které se uskutečnilo za řízení ministerstva obrany Černochovou.
Michal Nosek: Jsou starší auta ostudou? Evropa nesmí ze STK udělat ideologickou zpovědnici
Evropská snaha zpřísnit technické kontroly má racionální jádro. Moderní auta jsou plná bezpečnostních systémů, které mají v provozu skutečně fungovat. Jenže z majitelů starších vozů se nesmějí stát automaticky podezřelí. Bezpečnost na silnicích nevznikne další kolonkou na STK, ale kombinací férových kontrol, boje proti podvodům a infrastruktury, která sama projde zkouškou zdravého rozumu.
V projektech je letos jasně patrný nástup umělé inteligence, kterou týmy integrovaly do procesů i kreativní vrstvy kampaní, říkají pořadatelé oborové soutěže Zlatý středník.
Oborová soutěž Zlatý středník, která hodnotí komunikační projekty a firemní média v Česku a na Slovensku, uzavřela přihlašování do svého 24. ročníku. Odborná porota bude v příštích týdnech posuzovat celkem 650 přihlášek, které do soutěže zaslalo 221 subjektů. Nejsilnější konkurence bude letos v kategoriích Integrovaná kampaň, Kreativní idea, Eventy a Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG. Zvýšený zájem byl o Podcasty a také o novou kategorii Využití umělé inteligence. Shortlisty s finalisty budou zveřejněny 25. června a vítězové budou vyhlášeni na slavnostním galavečeru 10. září v pražské Empire Hall ve Slovanském domě, informovala ASCOPA, která soutěž pořádá. Newstream.cz je mediálním partnerem akce.
Největší počet projektů, celkem 46, shodně evidují kategorie Integrovaná kampaň a Kreativní idea. Tento trend odráží potřebu značek propojovat obsah a kanály do jednoho smysluplného celku s důrazem na originální exekuci a celý kontext. Skokanem roku jsou Podcasty, což potvrzuje vzestupnou tendenci konzumace audia v marketingovém mixu, a výrazný zájem zaznamenala také oborová kategorie Sport, zábava, umění, média, cestovní ruch a gastronomie.
„Počet přihlášek potvrzuje roli soutěže jako barometru kvality na trhu. V projektech je letos jasně patrný nástup umělé inteligence, kterou týmy integrovaly do procesů i kreativní vrstvy kampaní. Na druhou stranu je velmi zajímavé sledovat, že vedle technologických inovací stále existuje velké množství projektů, které nespoléhají na AI, ale na svou vlastní nápaditost a kreativitu. Právě tento balanc mezi technologiemi a nápady bude pro poroty letos klíčový,“ uvádí k aktuálním trendům Petra Adámková, předsedkyně Výkonného výboru ASCOPA.
Vysokou úroveň obsazenosti si udržují také kategorie Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG se 44 přihláškami a Eventy, do kterých dorazilo 42 projektů. Stabilní zájem o tyto disciplíny doplňuje pozornost věnovaná nové hlavní kategorii Využití umělé inteligence, což potvrzuje, že strategické budování reputace i autentický prožitek firmy doplňují o moderní technologické nástroje. Souběžně s tím roste důraz na prokazatelný dopad komunikace, což se letos odrazilo i v upravené struktuře přihlášek.
Jde i o efektivitu
„Nároky na měření výsledků se posunuly, už nejde jen o reportování mediálních zásahů, ale o prokazování reálného dopadu na byznys nebo změnu postojů. Proto jsme v přihláškách posílili důraz na analytickou část a moderní metriky. Chceme, aby Zlatý středník ocenil ty, kteří umí data nejen sbírat, ale hlavně s nimi kontextuálně pracovat a obhájit efektivitu svých investic,“ doplňuje k letošním novinkám Lucie Dosedělová, výkonná ředitelka ASCOPA.
Umělá inteligence mění kampaně. Zlatý středník bude dávat cenu za AI
Slovenské firmy a agentury do soutěže vyslaly 125 projektů, čímž potvrzují roli Zlatého středníku jako platformy pro srovnání obou trhů. Kvalitu všech přihlášek bude v několika kolech posuzovat téměř 160 porotců složených z českých a slovenských profesionálů v oblasti PR, marketingu a komunikace.
„Slovenské projekty tvoří stabilní a velmi silnou součást soutěže. Pravidelně do celkového hodnocení vnášejí odlišnou kreativní perspektivu i inspirativní přístup k lokálním specifikům. Právě tato vzájemná konfrontace české a slovenské špičky posouvá kvalitu komunikace v obou zemích,“ dodává Petra Adámková.
Všichni přihlašovatelé bez ohledu na finální umístění obdrží po skončení ročníku písemnou zpětnou vazbu od poroty. Právě toto detailní hodnocení odborníků je unikátním specifikem Zlatého středníku a slouží jako klíčový podklad pro další profesní rozvoj týmů.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.
Emmanuel Macron ostře odmítl Trumpovu hrozbu vyšších cel na evropská auta a označil ji za vyhrožování destabilizací. Pokud USA cla skutečně zavedou, Evropská unie podle francouzského prezidenta musí sáhnout po nástrojích proti nátlaku. Na stole jsou podle něj všechny možnosti.
Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes jako vyhrožování destabilizací odsoudil vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa o záměru zavést cla na dovoz aut z Evropské unie. Pokud se tyto hrozby naplní, Evropská unie bude muset spustit své nástroje proti nátlaku, uvedl Macron podle agentury AFP.
Francie podporuje svobodný a férový obchod, uvedl Macron podle agentury Reuters a dodal, že na stole jsou všechny možnosti, jak by EU mohla reagovat na Trumpovo počínání.
„Existují dohody, které byly podepsány a které musí být respektovány. Pokud by byly zpochybněny, muselo by se vše znovu otevřít,“ řekl Macron novinářům na tiskové konferenci v Arménii, kde je na státní návštěvě. „Pokud by jakékoli zemi hrozily cla, Evropská unie má zavedené nástroje, které pak musí být aktivovány, protože to je jejich účel. Takže ano, na stole jsou všechny možnosti,“ dodal.
Orbánovi muži zkrotli. Jeden z nich chce státu bezplatně předat mediální impérium za miliardy
Jeden z nejvlivnějších maďarských mediálních manažerů Gyula Balasy nabídl, že své podnikání bezplatně předá státu. Podle agentury Bloomberg jde o další signál otřesů mezi částí maďarské podnikatelské elity po drtivé volební porážce Viktora Orbána.
Trump v pátek oznámil, že hodlá zvýšit cla na dovoz automobilů z EU do USA na 25 procent. Důvodem je podle něj to, že EU neplní sjednanou obchodní dohodu. Trump a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se loni v létě v rámcové obchodní dohodě domluvili na 15procentním stropu u cel na většinu dovozů z EU do USA. Tento strop by se měl vztahovat rovněž na automobily a automobilové součástky.
V pondělí unijní ministři financí uvedli, že EU zváží veškerá možná odvetná opatření v případě, že americký prezident naplní svou hrozbu a zvýší cla na dovoz automobilů z EU do Spojených států. Pokud to však bude možné, bude se snažit konflikt nevyostřovat a snažit se zachovat stávající obchodní dohody s USA.
