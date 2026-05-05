Michal Nosek: Jsou starší auta ostudou? Evropa nesmí ze STK udělat ideologickou zpovědnici

Michal Nosek

Evropská snaha zpřísnit technické kontroly má racionální jádro. Moderní auta jsou plná bezpečnostních systémů, které mají v provozu skutečně fungovat. Jenže z majitelů starších vozů se nesmějí stát automaticky podezřelí. Bezpečnost na silnicích nevznikne další kolonkou na STK, ale kombinací férových kontrol, boje proti podvodům a infrastruktury, která sama projde zkouškou zdravého rozumu.

Evropská unie má talent tvářit se, že bezpečnost na silnicích začíná a končí u řidiče, který přijede na STK s desetiletým autem. Jako by tragédie na evropských silnicích vznikaly hlavně proto, že někdo jezdí ve starším kombíku, má vypnutý start-stop nebo mu v diagnostice bliká chyba otravného asistenta jízdy v pruhu.

Technický stav vozidel má samozřejmě smysl kontrolovat. Stočené tachometry, vykuchané filtry pevných částic a podvody s emisemi jsou problém. Ale dělat z majitele staršího auta automaticky podezřelého je šikana v reflexní vestě.

Počítače na kolech

Modernizace technických kontrol má racionální jádro. Auta už nejsou jen motor, brzdy, světla a rezavý práh. Jsou to počítače na kolech. Airbagy, automatické nouzové brzdění nebo asistent jízdy v pruhu nejsou dekorace pro zábavu, ale systémy, na které se v provozu spoléhají ostatní.

Europoslanci proto chtějí rozšířit seznam kontrolovaných položek právě o pokročilé asistenční systémy a prvky typické pro elektromobily a hybridy. To je v zásadě správně. Když se bezpečnostní výbava povinně montuje, neměla by být po pěti letech jen mrtvou ikonou v menu auta.

Tady však začíná problém. Evropa nesmí sklouznout k tomu, že se z technické kontroly stane ideologická zpovědnice. Je rozdíl mezi nebezpečným zásahem do brzd, airbagů nebo emisního systému a tím, že řidič nechce, aby mu motor na každé křižovatce zhasínal jako úsporná zářivka.

Pokud je nějaký systém bezpečnostně či emisně zásadní, ať se to řekne jasně, prokáže daty a kontroluje férově. Ne tak, že se do kolonky technická způsobilost postupně nahází všechno, co někdo v Bruselu, automobilce nebo bezpečnostní neziskovce považuje za žádoucí.

Auta starší deseti let nejsou ostuda. Pro mnoho lidí jsou ekonomická nutnost. V Česku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku nebo v jižní Evropě není desetileté auto žádný veterán, ale běžný dopravní prostředek do práce, k lékaři, za rodinou, na výlet i nákup.

Když se Evropa tváří, že každý takový vůz musí být pod větším dohledem, říká, že kdo nemá na nové auto, ať zaplatí aspoň za častější kontroly. To není zelená ani bezpečnostní politika, jde o sociální necitlivost, navíc s kulatým razítkem.

Na druhou stranu by bylo laciné říct, že žádný problém neexistuje. Existuje. Po evropských silnicích jezdí auta s odstraněnými filtry pevných částic, falešnými emisemi, nefunkčními airbagy, ojetými pneumatikami, špatnými brzdami a tachometry, které mají ještě větší fantazii než prodejce v autobazaru. Proč se však začíná u řidiče a jeho peněženky, a zapomíná se na stav silnic a dálnic?

Evropské silnice a dálnice nejsou jen asfaltové pásy dotačních programů. Jsou plné špatného značení, nebezpečných zúžení, chaotických oprav, uzavírek, přetížených kamionových tahů, chybějících obchvatů, nekonečných kolon a míst, kde je i zcela nové auto s armádou asistentů jen drahým pozorovatelem  špatného a mnohdy i nesmyslného plánování.

Bezpečné silnice

Chceme-li méně mrtvých a těžce zraněných, nestačí kontrolovat, jestli občanovi funguje elektronika v autě. Musíme také chtít, aby státům fungovaly silnice.

Dobrá dopravní politika má trestat podvody, ne řidiče ožebračovat. Má odhalovat nebezpečné vraky, ne šikanovat udržovaná starší auta. Má rozlišovat mezi technickou závadou, emisním podvodem, softwarovou úpravou a prostým faktem, že někdo nejezdí v novém SUV za milion.

Unie musí přestat s předstíráním, že bezpečnost vznikne přidáním dalšího formuláře, dalšího poplatku a další kontrolní kolonky, jak je to oblíbené a stále běžnější.

Evropa potřebuje přísnost tam, kde jde o skutečné riziko. Brzdy, pneumatiky, řízení, světla, airbagy, konstrukční zásahy, emise, stočené kilometry, nefunkční bezpečnostní systémy. Ale stejně tak potřebuje zdravý rozum tam, kde regulace dopadá hlavně na běžné lidi.

Silnice nebudou bezpečnější tím, že se z každého majitele staršího auta udělá podezřelý. A pokud chce Brusel opravdu začít u technické způsobilosti, měl by se nejdřív podívat i na technickou způsobilost vlastních návrhů. Některé občas vypadají, že by kontrolou zdravého rozumu neprošly.

nst

Trumpova hrozba vyšších cel na evropská auta začíná dopadat na německé automobilky. Audi ze skupiny Volkswagen varuje, že případné zvýšení amerických dovozních cel z 15 na 25 procent by mohlo výrazně zatížit jeho letošní výsledky. Uvedla to agentura Bloomberg.

Německá automobilka sice potvrdila celoroční výhled, zároveň ale upozornila, že v něm zatím nezohledňuje dopady eskalující války v Íránu ani možnost vyšších amerických dovozních cel. Trump chce zvýšit cla na evropská auta z 15 na 25 procent, což vnáší další nejistotu hlavně mezi exportně závislé německé značky.

„Riziko cel je samozřejmě stále velmi čerstvé a v tuto chvíli ještě nepotvrzené,“ uvedl podle Bloombergu finanční ředitel Audi Jürgen Rittersberger. Firma podle něj možný dopad teprve vyhodnocuje. „Je ale jasné, že by to byla výrazná zátěž pro naši výkonnost,“ dodal.

Podle analýzy Bloomberg Intelligence by zvýšení amerických cel o deset procentních bodů mohlo Audi přinést dodatečné náklady ve výši 444 milionů eur, tedy zhruba 10,8 miliardy korun. Značka nyní vyrábí modely pro americký trh v Evropě a Mexiku, takže by na ni vyšší tarify dopadly přímo.

Slabá Čína

Audi zároveň řeší slabší prodeje v Číně, která pro značku dříve patřila k hlavním motorům růstu a zisku. Šéf automobilky Gernot Döllner se snaží firmu nastartovat k obratu, mimo jiné prostřednictvím nové značky elektromobilů určené pro čínský trh.

Automobilka zároveň hledá další úspory. Podle Rittersbergera chce mimo jiné snížit složitost produktového portfolia. Audi už omezilo kapacity v německých továrnách a pokračuje v plánech na propouštění tisíců zaměstnanců.

Posílení v USA

Na americkém trhu chce značka posílit pomocí nového modelu Q9, svého největšího SUV. Vůz má konkurovat modelům, jako jsou Mercedes GLS nebo Cadillac Escalade. Vyrábět se ale bude na Slovensku, a případné vyšší americké clo by se ho proto také týkalo.

Audi přitom už několikrát odložilo rozhodnutí o zahájení výroby ve Spojených státech. Šéf Volkswagenu Oliver Blume dříve uvedl, že skupina si nemůže dovolit zároveň platit vysoká cla a masivně investovat do nových výrobních kapacit.

Škoda Auto

Škoda Auto táhne Volkswagen. Elroq a Enyaq patří mezi nejprodávanější elektromobily v Evropě

Zprávy z firem

Německý automobilový koncern Volkswagen vstoupil do letošního roku se slabšími výsledky, zatímco jeho česká značka Škoda Auto naopak výrazně posílila a patřila k hlavním tahounům skupiny.

nst

Přečíst článek

Volkswagen už v USA vlastní továrnu v Tennessee a buduje závod v Jižní Karolíně pro značku Scout Motors. Audi dříve naznačilo, že výroba v tomto závodě by mohla být jednou z možností. Konkurenti BMW a Mercedes-Benz už ve Spojených státech vlastní továrny mají.

Skupina značek Audi, kam patří také Lamborghini, Bentley a motocykly Ducati, letos cílí na provozní marži šest až osm procent. V prvním čtvrtletí dosáhla návratnost 4,2 procenta.

Rittersberger přesto uvedl, že zůstává ohledně splnění letošního výhledu optimistický. Pomoci má vlna nových modelů, která by měla podpořit prodeje, i absence jednorázových nákladů, které loni zatížily marže.

Až 120 větrníků u obcí? Vesnice v Nízkém Jeseníku se chystají na odpor

Starostové obcí v Nízkém Jeseníku na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje mají výhrady k návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Po jednání v Moravském Berouně oznámili, že připravují společné memorandum, které chtějí příští týden poslat Ministerstvu pro místní rozvoj.

Stát chce pomocí akceleračních zón urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. Návrh nyní počítá s 94 lokalitami po celé republice, kde by se projekty obnovitelných zdrojů měly povolovat jednodušším řízením. Původně bylo vymezeno 110 míst, úřad jich ale 16 vypustil. V Olomouckém kraji má vzniknout osm zón pro větrné elektrárny.

Výběr oblastí představí zástupci vlády v Praze 15. května. Kraje, obce i veřejnost budou moci připomínky podávat do 1. června včetně.

Na jednání v Moravském Berouně své výhrady představili zástupci 11 obcí. Požadují například zmenšení vymezených oblastí nebo změnu jejich umístění. Každá obec pošle připomínky samostatně, následovat má společné memorandum.

„Budeme se snažit zkoordinovat průnik postojů jednotlivých obcí, abychom mohli vytvořit společné memorandum k této věci, které by v obecné rovině mělo hovořit o tom, že nejsme a priori proti, ale že požadujeme, aby byly více zohledněny zájmy a stanoviska obcí,“ uvedl předseda mikroregionu Šternbersko Pavel Roubínek.

Až 250 metrů vysoké větrníky

Podle něj se obce shodují například na tom, že větrné elektrárny by měly stát nejméně kilometr od prvních domů. V kopcích nad Šternberkem se totiž počítá s větrníky vysokými až 250 metrů. Zástupci obcí zároveň chtějí, aby stát při přípravě akceleračních zón více zohlednil už připravované projekty větrných elektráren.

Výrazné výhrady má Moravský Beroun. Podle starosty Jana Hicze návrh ministerstva počítá se vznikem akceleračních zón u Norberčan, Hraničních Petrovic, Horní Loděnice a Dětřichova nad Bystřicí. V těchto lokalitách by podle něj mohlo vyrůst až 120 větrníků.

Zastupitelstvo Moravského Berouna proto minulý týden návrh jednohlasně odmítlo. Obává se negativního dopadu nových větrných elektráren na životní prostředí, krajinný ráz, kvalitu bydlení i hodnotu majetku města a obyvatel. Radnice připraví seznam námitek a pošle jej ministerstvu.

Připomínky mají také nedaleké Norberčany. Obec už má podle starosty Stanislava Hudáčka vymezenou oblast pro fotovoltaickou elektrárnu i rozšíření větrného parku. Další rozšiřování odmítá.

„Máme už vymezenou oblast pro stavbu fotovoltaické elektrárny i rozšíření větrného parku. Víc toho na svém území nechceme,“ řekl Hudáček.

Podle něj by prosazení akceleračních zón v současné podobě mohlo narušit křehkou rovnováhu veřejného mínění vůči větrným elektrárnám. Ohrozit by tak mohlo i současné investorské plány, které mají podporu samospráv.

