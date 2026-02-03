Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Ocenění Mluvčí roku 2025 získali Vít Kolář z prezidentské kanceláře, Martin Schreier z ČEZ a Český hydrometeorologický ústav

Ocenění Mluvčí roku 2025 získali Vít Kolář z prezidentské kanceláře, Martin Schreier z ČEZ a Český hydrometeorologický ústav

Ocenění Mluvčí roku 2025 získali Vít Kolář z prezidentské kanceláře, Martin Schreier z ČEZ a Český hydrometeorologický ústav
Stanislav Šulc, Newstream
nst
nst

Porota složená ze zkušených novinářů a odborníků na komunikaci se při hodnocení kandidátů vedle jejich práce s médii zaměřila také na dlouhodobý přístup ke komunikaci, zvládání krizových situací a kultivaci veřejné debaty.

Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA) vyhlásila vítěze prestižního ocenění Mluvčí roku 2025. Slavnostní galavečer ocenil nejlepší profesionály v oblasti komunikace ve třech hlavních kategoriích – Mluvčí roku soukromého sektoru, Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru a PR tým roku. Ocenění si ze slavnostního večera letos odnesli Martin Schreier, tiskový mluvčí ČEZ, Vít Kolář, tiskový mluvčí a ředitel Odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky a PR tým Českého hydrometeorologického ústavu. 

„Ocenění Mluvčí roku dlouhodobě vyzdvihuje profesionály, kteří dokážou skloubit každodenní práci s médii se strategickým pohledem na komunikaci a reputaci organizace. Letošní vítězové potvrzují, že kvalitní komunikace stojí na odborné jistotě, dlouhodobé konzistenci a schopnosti srozumitelně vysvětlovat i velmi složitá témata,“ říká Petra Adámková, předsedkyně Výkonného výboru ASCOPA.

Porota složená ze zkušených novinářů a odborníků na komunikaci se při hodnocení kandidátů vedle jejich práce s médii zaměřila také na dlouhodobý přístup ke komunikaci, zvládání krizových situací a kultivaci veřejné debaty.

„Role mluvčích i komunikačních týmů je dnes výrazně širší než dříve. Nejde pouze o reakce na mediální dotazy, ale o systematickou práci s důvěryhodností institucí a firem v dlouhodobém horizontu,“ doplňuje Lucie Dosedělová, výkonná ředitelka ASCOPA.

Vítězové ocenění Mluvčí roku 2025

V kategorii Mluvčí roku soukromého sektoru letos zvítězil Martin Schreier, tiskový mluvčí společnosti ČEZ. Druhé místo obsadil Zdeněk Kovář, tiskový mluvčí společnosti Plzeňský Prazdroj, a třetí příčku získala Barbora Dlabáčková, donedávna tisková mluvčí společnosti TV Nova.

V kategorii Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru si prvenství odnesl Vít Kolář, tiskový mluvčí Kanceláře prezidenta republiky. Druhé místo obsadil Marek Fryš, tiskový mluvčí Horské služby, a třetí příčku získal Radek Šalša, tiskový mluvčí České bankovní asociace.

Titul PR tým roku letos získal PR tým Českého hydrometeorologického ústavu. Na druhém místě se umístil PR tým Karlovy Vary International Film Festival a třetí místo obsadil PR tým České filharmonie.

Zdůvodnění poroty

Martin Schreier získal ocenění za dlouhodobou a systematickou práci v oblasti strategické komunikace, která se vyznačuje kontinuitou, odbornou jistotou a schopností přenášet složitá témata do srozumitelného veřejného prostoru. Porota vyzdvihla zejména jeho práci v regionech a schopnost vést dialog o odborně náročných otázkách, mezi něž patří například obnovitelné zdroje energie. Jeho přístup stojí na trpělivém budování důvěry a dlouhodobých vztahů s médii i veřejností.

Vít Kolář byl oceněn za kultivovanou a profesionální komunikaci, kterou po svém nástupu výrazně proměnil výstupy Kanceláře prezidenta republiky i její celkový obraz ve veřejném prostoru. Porota vyzdvihla jeho rétorické schopnosti, otevřenost vůči médiím a systematickou práci s komunikačním týmem, který vede.

Český hydrometeorologický ústav si ocenění vysloužil za výraznou proměnu své komunikace, při níž dokázal najít nové cesty, formáty a komunikační linky, jak veřejnosti přibližovat odborná data a prognózy. Porota ocenila schopnost opustit dříve formální a technický styl komunikace a otevřít se srozumitelnějším a přístupnějším formám. Příkladem je mimo jiné oceňovaný „houbařský servis“, který ukazuje, že i odborná data lze komunikovat přístupně a srozumitelně.

Souhrnný přehled všech oceněných:

Mluvčí roku - soukromý sektor

  • Martin Schreier, ČEZ
  • Zdeněk Kovář, Plzeňský Prazdroj
  • Barbora Dlabáčková, TV Nova

Mluvčí roku - veřejný a neziskový sektor

  • Vít Kolář, Kancelář prezidenta republiky
  • Marek Fryš, Horská služba
  • Radek Šalša, Česká bankovní asociace

PR tým roku

  • Český hydrometeorologický ústav
  • Karlovy Vary International Film Festival
  • Česká filharmonie

Mezi partnery ocenění patří Pražská energetika, Letiště Praha, Mediaboard, AMI Communications, Ipsos, ČTK Connect, Coca-Cola HBC, Plzeňský Prazdroj, OPT OnDemand, Stages Hotel Prague, Smilebox, Český rozhlas, Víno Hruška, ST board a dodavatel květin pro vítěze květinářství Tika. Mediálními partnery jsou Newstream, Marketing & Media a CNN Prima News.

Prohlédněte si, kdo jsou nejlepší čeští mluvčí

Enjoy

Mluvčí soutěží ve třech kategoriích – komunikace ve veřejném sektoru, v soukromém sektoru a ocenění PR týmů. Prestižní klání pořádá oborová asociace ASCOPA.

nst

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Gastro pod tlakem: Inflace a demografie mění pravidla hry

Slavibor Petržílka, Country leader Unilever Food Solutions pro Česko a Slovensko
Unilever Food Solutions pro Česko a Slovensko
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Ceny v gastronomii rostou rychleji než inflace, personál chybí a zákazníci mění své návyky. Zatímco restaurace bojují o přežití, institucionální gastronomie se stává klíčovým polem budoucího růstu. Co to znamená pro provozovatele i jejich dodavatele?

Gastronomický průmysl v Česku a na Slovensku prochází jedním z nejnáročnějších období posledních let. Ačkoli si jej veřejnost často spojuje především s restauracemi, realita je výrazně širší a ekonomicky podstatnější. Celkový objem trhu se v Česku blíží 200 miliardám korun, na Slovensku dosahuje přibližně 2,22 miliardy eur. Velikostí oba trhy víceméně kopírují demografii svých zemí a zároveň čelí velmi podobným problémům.

Tím nejviditelnějším je inflace. V segmentu HoReCa se dlouhodobě pohybuje přibližně na dvojnásobku celostátního průměru, na Slovensku dokonce kolem hranice 10 procent. Dopad na chování zákazníků je přímý.

6 fotografií v galerii

„Ze statistik i z praxe vidíme, že lidé omezují návštěvy restaurací ne proto, že by si je nemohli dovolit, ale proto, že už nechtějí akceptovat současnou cenovou hladinu,“ říká Slavibor Petržílka, country leader Unilever Food Solutions pro Česko a Slovensko. Podle něj jsou ceny na Slovensku přibližně o třetinu vyšší než v Česku, což potvrzuje i zkušenost běžných hostů.

Ceny nejsou o chamtivosti, ale o matematice

Zdražování v gastronomii však není výsledkem „nenasytnosti“ provozovatelů. Jde o prostou ekonomiku. V oboru dlouhodobě platí, že koncová cena jídla by měla odpovídat zhruba trojnásobku všech nákladů tedy surovin, energií, nájmů i práce.

A právě personální náklady se staly největší bolestí sektoru. „Už nejde primárně o výši mzdy. Problém je vůbec sehnat kvalifikované lidi,“ upozorňuje Petržílka. Personální krize se táhne od covidových lockdownů, kdy velká část pracovníků z oboru odešla a zjistila, že jinde získá stabilnější pracovní dobu, jistější příjem i benefity.

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

Enjoy

Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

„Role firem, jako je Unilever Food Solutions, dnes nespočívá jen v dodávkách produktů. Stejně důležité je pomáhat provozům nastavovat efektivní byznys modely a zjednodušovat práci v kuchyni,“ doplňuje Petržílka. Právě proto firma kombinuje tým profesionálních kuchařů s vyškolenými obchodními poradci, kteří mají často formální gastronomické vzdělání.

Neviditelná polovina trhu: institucionální gastronomie

Zatímco pozornost veřejnosti se soustředí na restaurace, zhruba polovinu trhu tvoří institucionální gastronomie – školní jídelny, nemocnice, domovy seniorů nebo zaměstnanecké kantýny. Právě zde budou mít demografické změny v příštích letech největší dopad.

Stárnutí populace zvyšuje význam kvalitní stravy zejména ve zdravotnických a sociálních zařízeních. „Demografie je neúprosná. Stárnutí populace je obrovská výzva, ale zároveň příležitost nabídnout kvalitní výživu lidem, kteří ji skutečně potřebují,“ říká Petržílka.

Jedním z rychle rostoucích témat je například dysfagie, porucha polykání, která postihuje seniory i pacienty po operacích nebo s onkologickým onemocněním. Tradiční kašovitá strava často selhává vzhledem i chutí, což vede ke sníženému příjmu potravy.

Nové přístupy se proto snaží propojit výživovou hodnotu s estetikou. „Každou ingredienci rozmixujeme zvlášť, zahustíme a následně tvarujeme do podoby běžného jídla například kotlety, kuřecího stehna nebo ryby. Estetický rozdíl je zásadní a zároveň jsme schopni do pacientů dostat více živin,“ popisuje Petržílka.

Ceny poledních menu se uklidnily. Češi ale mění návyky

Oběd pod dvě stovky už je výjimka. Restaurace ztrácejí strávníky, Češi si nosí jídlo z domova

Zprávy z firem

Průměrná cena poledního menu v Česku se v prosinci 2025 vyšplhala na 199 korun. Oproti předchozím letům se tempo zdražování výrazně zpomalilo a místy se téměř zastavilo. Vyplývá to z dat společnosti Edenred. Přesto tlak na rodinné rozpočty nepolevil a oběd se stal položkou, kterou lidé sledují citlivěji než dřív.

nos

Přečíst článek

Od dodavatele k partnerovi

Gastronomie se dnes nachází na průsečíku ekonomických tlaků, demografických změn a proměňujícího se chování zákazníků. Schopnost reagovat na nové trendy – od efektivity provozu až po specifické nutriční potřeby – může rozhodnout o tom, kdo na trhu obstojí.

Tomu se přizpůsobuje i role velkých dodavatelů. „Naším cílem není být jen dodavatelem surovin, ale dlouhodobým partnerem. Pomáháme provozům přežít i růst ať už pomocí digitálních nástrojů, jako je kalkulace food costu, nebo vzděláváním v rámci UFS Academy,“ uzavírá Petržílka.

A dodává osobní rozměr: „Navíc všichni jednou zestárneme. Investice do kvalitní gastronomie a výživy je tak vlastně investicí i do naší vlastní budoucnosti.“

Knedlíkárna ve Vinohradském parlamentu

Recenze: Vinohradský Parlament, aneb nedělní večeře ozdobená knedlíky

Enjoy

Nedělní večeře je ideální test restaurace. Neřešíte rychlost oběda ani slavnostní atmosféru víkendu – chcete se najíst dobře, v klidu a bez kompromisů. Vinohradský Parlament tenhle test zvládá po svém: poctivě, bez efektů a s kuchyní, která ví, proč dělá věci tak, jak je dělá.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Wood & Steak

RECENZE: Steak, který voní už ode dveří. Wood & Steak sází na maso a oheň

Enjoy

Večeře, která nezačíná u stolu, ale už ve dveřích. Wood & Steak na Vinohradech sází na klid, poctivou surovinu a řemeslo bez pozlátka. Výsledkem je steakový zážitek, který nestaví na efektech, ale na detailech.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Související

Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.

Od smažáku k michelinským hvězdám. Jak Česko změnilo vztah k jídlu

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Takto vaří v Kuchyni na Pražském hradě

Nejenom hot dogy, ale i pořádné řízky. Také na Pražském hradě se dá dobře a levně najíst

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Turek na Kypr nakonec neletí. Společný let se Slováky padl

Ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé), slovenský ministr Tomáš Taraba a vládní zmocněnec pro politiku klimatu a Green Deal Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Vládní zmocněnec pro klimatickou změnu Filip Turek se nezúčastní neformální rady ministrů životního prostředí EU na Kypru. Důvodem je jeho účast na jednání Poslanecké sněmovny o nedůvěře vládě. Zrušen byl i původně plánovaný společný let se slovenskou delegací, který padl kvůli programu slovenské Národní rady.

Vládní zmocněnec pro klimatickou změnu a čestný předseda Motoristů Filip Turek nakonec na neformální zasedání unijních ministrů životního prostředí na Kypru nepojede. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v tiskové zprávě uvedlo, že důvodem je Turkova účast na jednání Poslanecké sněmovny, kde se bude projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě.

Turek přitom ještě v pátek po jednání se svým slovenským protějškem Tomášem Tarabou v Praze uvedl, že na Kypr poletí se slovenskou výpravou. Slovensko však následně společný let zrušilo kvůli jednání své Národní rady. Po změně plánů se tak Turek rozhodl zůstat v Česku a zúčastnit se sněmovního jednání. K vyslovení nedůvěry kabinetu potřebuje opozice nejméně 101 hlasů, a to bez ohledu na počet přítomných koaličních poslanců.

Filip Turek a Petr Macinka

Dalibor Martínek: Metoda Macinka. Provokovat, vykrádat mediální prostor

Názory

Macinka a Turek denně plní titulky. Ne řešeními, ale konflikty a gesty. Skutečná agenda státu se ztrácí v hluku. A Babišovi to vyhovuje.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Českou republiku bude na jednáních, které se uskuteční 5. a 6. února, zastupovat náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž (ANO) a ředitel odboru mezinárodních vztahů MŽP Michal Pastvinský. Ministři se budou zabývat mimo jiné mezinárodní ochranou klimatu, konkurenceschopností evropského průmyslu, odpadovým hospodářstvím a odolností vodního hospodářství.

O zastoupení Česka na Kypru informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO), podle něhož mu Turek změnu programu oznámil prostřednictvím SMS zprávy. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) rozhodnutí kritizoval s tím, že účast pouze zmocněnce a úředníků považuje za nedostatečnou. Podle něj je osobní přítomnost ministra na podobných jednáních klíčová pro vnímání země ze strany evropských partnerů.

Ministerstvo životního prostředí je v současnosti řízeno pověřeným ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé), a to kvůli sporu s prezidentem Petrem Pavlem o jmenování Filipa Turka ministrem. Macinka dnes odletěl na jednání do Spojených států.

Filip Turek a Petr Macinka

Glosa Michala Noska: Kejda v Dyji a hlasité ticho Motoristů

Názory

Tři tisíce kubíků kejdy v řece Dyji. Čtyřnásobně překročené limity amoniaku. Národní park Podyjí v ohrožení a havárie se přelévá do Rakouska. A co slyšíme od samozvaných ochránců „zdravého rozumu“, kteří by nejraději řídili stát? Nic. Ticho. Ani kapka rozhořčení. Na rozdíl od kejdy, která teče krajinou.

Michal Nosek

Přečíst článek

Související

Doporučujeme