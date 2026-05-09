Víc lidí je pro zvyšování výdajů na obranu než pro snižování, říká průzkum STEM

Statická ukázka 43. výsadkového pluku v Chrudimi
Snižování výdajů na obranu podporuje 17 procent Čechů. Pro jejich zachování na dvou procentech hrubého domácího produktu (HDP) je 24 procent lidí. Dalších 27 procent dotázaných by preferovalo jejich růst na průměr Severoatlantické aliance (NATO), který loni činil 2,8 HDP. Nadprůměrný podíl HDP by do obrany investovalo 17 procent veřejnosti. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM, kterého se zúčastnilo 1315 lidí.

„Potvrdila se úvaha, kterou jsme měli už v předešlých letech, a sice, že Češi nejsou největšími jestřábi aliance a příliš velké investice do armády nechtějí, ale rozhodně nechtějí být na konci žebříčku či dokonce výdaje na obranu snižovat,“ uvedl analytik STEM Jiří Táborský.

Agentura v průzkumu upozorňuje na to, že velký vliv na názor lidí na tuto věc má politické přesvědčení a pocit ohrožení České republiky v současné situaci. „Určitou souvislost lze najít i s ekonomickou situací domácnosti. Pro zvyšování výdajů na obranu jsou obecně lidé lépe zajištění, voliči bývalé vlády a lidé, kteří vnímají ohrožení Česka,“ podotkl Táborský. Proti investicím do obrany jsou spíše lidé starší a s nižším vzděláním.

S tím, že je za současné mezinárodní situace ohrožena bezpečnost ČR, souhlasí 57 procent lidí. Na vysokých hodnotách se pocit ohrožení drží od začátku války na Ukrajině. Podle STEM je ale zajímavé sledovat rozdíly v jeho vnímání mezi politickými tábory.

„Zatímco voliči bývalé vlády vnímají ohrožení jako velmi vysoké, u těch, kteří volili strany současné vlády, je podstatně nižší, což se pak promítá i do dalších postojů, například do výše uvedené ochoty vynakládat peníze na obranu,“ dodal Táborský.

Pro členství v NATO jsou čtyři pětiny

Češi se většinou shodnou na členství v NATO. Souhlasí s ním 82 procent lidí. Tato instituce se obecně těší vysoké důvěře české veřejnosti a platí to napříč voličskými i dalšími skupinami.

Alianční státy se v roce 2014 na summitu ve Walesu zavázaly směřovat k výdajům na obranu ve výši alespoň dvou procent HDP k roku 2025. Loni v červnu na summitu v Haagu se členské země shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do deseti let až na pět procent HDP, z toho čistě na zbrojení mají dávat 3,5 procenta.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v dubnu uvedl, že ČR nesplní letos závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP. O navyšování obranných výdajů jednal tento týden v pondělí s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Babiš pak řekl, že navyšování těchto výdajů vidí optimisticky. „My tomu samozřejmě podřídíme všechno,“ prohlásil.

Situace s českou delegací na summit NATO v Turecku uvízla na mrtvém bodě. Vláda prezidenta Pavla na setkání nechce, Pavel tvrdí, že tam poletí za každou cenu. Patrně chce pozdravit staré kamarády. Ještě dva měsíce to bude žhavé téma. A Pavel začíná ztrácí nervy.

Není moc jasné, proč se prezident s premiérem scházeli bez nějaké předchozí očekávané dohody. Ze setkání na Hradě se stalo jen další kolbiště, které ukazuje, jak jsou vztahy obou stran špatné. Hlavním okamžikem se stala úvodní scénka. Babiš měl čtvrt hodiny zpoždění, a Pavel ho za to před kamerami vyplísnil.

Babiš svými pozdními příchody hlavu státu očividně provokuje. Jednou nepřijde vůbec, nyní pozdě. S dětinskou výmluvou, že mu to nevyšlo, že měl předtím moc práce. Provokace mu vyšla parádně, jen asi nečekal, že ho v situaci bude Pavel veřejně koupat. Patrně očekával, že bude další ztrapnění v tichosti vydýchávat.

Babišova taktika na Pavla nezabírá

Babišův přístup je známý. Chce postupovat z pozice síly, a používá k tomu různé komunikační triky, lety ověřené. Teď to zkouší i na Pavla. Samozřejmě, při jednání s významným zahraničními partnery nasazuje švejkovskou masku loajálního partnera, v ruce tašku plnou slibů a příslibů. Z tou jistě poletí i do Ankary.

Jenže Pavel mu nějak uvízl v hrdle. Ne, a ne se podrobit. Ať už je to Pavlovou povahou, nebo díky dobrému týmu poradců, Pavel vzdoruje. A Babiš provokuje. Jeho „mi to nevyšlo“ jako by z oka vypadlo hlášce „vo fous“ uličníka Rosenheima z filmu Obecná škola.

Jenže Pavel měl jako státník udržet nervy na uzdě. Zvláště, jestli chce dosáhnout nějakého výsledku při jednání. Veřejně kárat premiéra za pozdní příchod je diplomatický přešlap.

Pavel začíná působit nervózně, vypadává z role. Pokud zabředne do právního sporu s vládou, bude to jen další snížení úrovně vrcholné politiky v Česku. Bohužel, nelze v této roztržce dát ani jednomu aktérovi palec nahoru. Jeden za osmnáct, druhý za dvacet bez dvou.

„Nejsem jeho podřízený." Babiš se ohradil proti Pavlově kritice za pozdní příchod

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) je dál přesvědčen o tom, že výdaje na obranu by měl na červencovém summitu NATO obhajovat kabinet. Vláda ale o složení delegace na jednání Severoatlantické aliance v Turecku bude rozhodovat až na konci června. Babiš to řekl po setkání s belgickým premiérem Bartem De Weverem. Prezident Petr Pavel po ranní schůzce s Babišem řekl, že na své účasti na summitu nadále trvá, Babiš je ovšem proti. V krajním případě je Pavel připraven zvážit kompetenční žalobu.

„My jsme ve funkci pět měsíců a nedaří se nám naplnit ta dvě procenta na obranu, ani předchozí vláda to nenaplnila. Proto si myslíme, že my máme obhajovat tu pozici. Ale teď to není na stole, vláda bude rozhodovat až koncem června,“ řekl Babiš. Vláda podle něj čeká na květnové jednání generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ve Švédsku, kde se dozví program summitu.

K případné kompetenční žalobě, kterou zmínil prezident, se Babiš nevyjádřil. „Mrzí mě, že se tady udržuje nějaký konflikt,“ podotkl pouze ke sporu s prezidentem.

„Nejsem jeho podřízený“

Ohradil se rovněž proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na dnešní jednání na Pražském hradě dorazil ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Žádal o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou, není jeho podřízeným. „Myslím si, že pan prezident by mohl být i trošku velkorysý a nad věcí. Ta jeho poznámka je nepatřičná a já nejsem jeho podřízený ani nikdy nebudu. A my nemáme prezidentský systém,“ prohlásil Babiš.

Pavel uvedl, že mezi slušnými lidmi platí, že když si dohodnou čas, tak na něj včas přijdou, a když nemohou, tak se omluví. Pokud to neudělají, je to podle prezidenta výraz nezdvořilosti a on to vnímá jako signál.

Babiš na ranní schůzku s Pavlem dorazil se čtvrthodinovým zpožděním. Při přivítání mu prezident připomněl, že měli domluvené setkání na 8:30, načež předseda vlády odpověděl, že „mu to nevyšlo“. Pavel později novinářům řekl, že mezi slušnými lidmi platí, že když si dohodnou čas, tak na něj včas přijdou, a když nemohou, tak se omluví. Pokud to neudělají, je to podle prezidenta výraz nezdvořilosti a on to vnímá jako signál.

Babiš podotkl, že byl od úterý na výjezdu v Moravskoslezském kraji a vrátil se ve čtvrtek kolem 22:30. Musel si ještě vybalit, vyřešit poštu, připravit se na návštěvu belgického premiéra a spát šel o půlnoci. Požádal proto ve čtvrtek ráno vedoucí úřadu vlády Tünde Barthu o posunutí schůzky na Hradě na 9:00, ale bylo mu odpovězeno, že to bohužel nejde. „Ráno samozřejmě - i když jsem vstával celkem brzo - tak jsem to nezvládl,“ dodal Babiš.

Někdejší mluvčí bývalého prezidenta republiky Václava Havla a odborník na etiketu Ladislav Špaček pokládá Babišovo zpoždění za závažný prohřešek proti protokolu, který je neomluvitelný. Naopak bývalý hradní protokolář Miroslav Sklenář, který je nyní vedoucím kabinetu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), by byl smířlivý. Podobné situace zažil i za své praxe a jsou podle něj akceptovatelné v rámci takzvané akademické čtvrthodiny.

