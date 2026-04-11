Příměří alespoň na pravoslavné Velikonoce. Na útoky ale odpovíme, říká Zelenskyj
Ukrajinská armáda bude dodržovat klid zbraní během příměří, dohodnutého na pravoslavné Velikonoce, ale je připravena zrcadlově odpovědět na každý ruský útok. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Současně navrhl Moskvě, aby příměří pokračovalo i po Velikonocích.
Příměří původně navrhl právě Zelenskyj. Ruský prezident Vladimir Putin následně oznámil, že klid zbraní bude platit od sobotního odpoledne do konce neděle, kdy pravoslavní věřící slaví Kristovo vzkříšení.
Ukrajinský prezident uvedl, že spolu s hlavním velitelem ozbrojených sil generálem Oleksandrem Syrským stanovil, jak budou ukrajinští vojáci reagovat na možné porušení příměří z ruské strany.
„Všichni chápeme, s kým máme co do činění. Ukrajina bude dodržovat režim klidu zbraní a bude jednat výhradně zrcadlově. Pokud Rusové nepodniknou útoky ve vzduchu, na zemi a na moři, bude to znamenat, že nebudou ani naše reakce,“ vysvětlil Zelenskyj a dodal, že ukrajinská armáda je připravena na jakýkoli vývoj událostí na frontě.
Délka příměří je v jednání
„Velikonoce by měly být časem, kdy utichnou zbraně, a bezpečí. Příměří o Velikonocích by mohlo být také začátkem skutečného pohybu směrem k míru," zdůraznil ukrajinský prezident. Dodal, že ruská strana byla vyrozuměna o případné zrcadlové reakci na počínání ruských vojsk a o návrhu na možné pokračování příměří po Velikonocích.
Za příměří o loňských Velikonocích se obě strany vzájemně obviňovaly z četných porušení klidu zbraní. I tenkrát Moskva a Kyjev oznámily, že budou reagovat na útoky z druhé strany, připomněla dnes agentura DPA.
Syrskyj upozornil, že se Moskva nevzdává snah zvrátit ve svůj prospěch průběh války, která pokračuje od ruské invaze na Ukrajinu pátým rokem. Ale ukrajinští vojáci podle generála neochvějně brání své pozice.
„Naše cíle se nemění: způsobit nepříteli co nejvyšší ztráty, abychom ho vyčerpali, osvobodili ukrajinská území a ušetřili životy našich vojáků,“ napsal na Facebooku. Rusko jen během března podle ukrajinských odhadů přišlo o více než 35 tisíc vojáků, k čemuž přispěla i ukrajinská převaha v nasazení dronů, poznamenal server RBK-Ukrajina.