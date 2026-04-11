Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Příměří alespoň na pravoslavné Velikonoce. Na útoky ale odpovíme, říká Zelenskyj

Příměří alespoň na pravoslavné Velikonoce. Na útoky ale odpovíme, říká Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajinská armáda bude dodržovat klid zbraní během příměří, dohodnutého na pravoslavné Velikonoce, ale je připravena zrcadlově odpovědět na každý ruský útok. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Současně navrhl Moskvě, aby příměří pokračovalo i po Velikonocích.

Příměří původně navrhl právě Zelenskyj. Ruský prezident Vladimir Putin následně oznámil, že klid zbraní bude platit od sobotního odpoledne do konce neděle, kdy pravoslavní věřící slaví Kristovo vzkříšení.

Ukrajinský prezident uvedl, že spolu s hlavním velitelem ozbrojených sil generálem Oleksandrem Syrským stanovil, jak budou ukrajinští vojáci reagovat na možné porušení příměří z ruské strany.

„Všichni chápeme, s kým máme co do činění. Ukrajina bude dodržovat režim klidu zbraní a bude jednat výhradně zrcadlově. Pokud Rusové nepodniknou útoky ve vzduchu, na zemi a na moři, bude to znamenat, že nebudou ani naše reakce,“ vysvětlil Zelenskyj a dodal, že ukrajinská armáda je připravena na jakýkoli vývoj událostí na frontě.

Délka příměří je v jednání

„Velikonoce by měly být časem, kdy utichnou zbraně, a bezpečí. Příměří o Velikonocích by mohlo být také začátkem skutečného pohybu směrem k míru," zdůraznil ukrajinský prezident. Dodal, že ruská strana byla vyrozuměna o případné zrcadlové reakci na počínání ruských vojsk a o návrhu na možné pokračování příměří po Velikonocích.

Za příměří o loňských Velikonocích se obě strany vzájemně obviňovaly z četných porušení klidu zbraní. I tenkrát Moskva a Kyjev oznámily, že budou reagovat na útoky z druhé strany, připomněla dnes agentura DPA.

Syrskyj upozornil, že se Moskva nevzdává snah zvrátit ve svůj prospěch průběh války, která pokračuje od ruské invaze na Ukrajinu pátým rokem. Ale ukrajinští vojáci podle generála neochvějně brání své pozice.

„Naše cíle se nemění: způsobit nepříteli co nejvyšší ztráty, abychom ho vyčerpali, osvobodili ukrajinská území a ušetřili životy našich vojáků,“ napsal na Facebooku. Rusko jen během března podle ukrajinských odhadů přišlo o více než 35 tisíc vojáků, k čemuž přispěla i ukrajinská převaha v nasazení dronů, poznamenal server RBK-Ukrajina.

Ukrajina slibuje rychlé obnovení ropovodu Družba. Spor se Slovenskem a Maďarskem ale dál eskaluje

Ropovod Družba vede do Maďarska
ČTK
nst
nst

Ukrajina výrazně pokročila v opravách strategického ropovodu Družba, který zásobuje část Evropy ruskou ropou. Prezident Volodymyr Zelenskyj slíbil dokončení prací ještě letos na jaře. Opravy ale provází ostrý politický spor se Slovenskem a Maďarskem, které kvůli výpadku dodávek tlačí na Kyjev i Evropskou unii.

Ukrajina je podle prezidenta Volodymyr Zelenskyj blízko dokončení oprav ropovodu Družba, který byl v lednu poškozen ruským dronovým útokem na západě země.

„Už jsme udělali velký kus práce. Opravy dokončíme, jak jsme slíbili – během jara,“ uvedl Zelenskyj podle agentury Reuters. Připustil ale, že některé části infrastruktury, zejména zničený zásobník, nelze opravit rychle.

Poškození ropovodu přerušilo dodávky ruské ropy do střední Evropy. Nejvíce to zasáhlo Slovensko a Maďarsko, které jsou na této trase dlouhodobě závislé. Obě země viní Kyjev ze zdržování oprav, což Ukrajina odmítá.

Napětí kvůli dodávkám ropy se promítlo i do evropské politiky. Maďarsko v reakci zablokovalo unijní finanční pomoc Ukrajině ve výši 90 miliard eur a podmínilo změnu postoje obnovením provozu ropovodu.

Situace má i vnitropolitický rozměr. V Maďarsku se blíží parlamentní volby a ceny energií patří mezi klíčová témata kampaně. Vládní strana Fidesz premiéra Viktor Orbán podle průzkumů zaostává za opozičním blokem Tisza. Podle zdrojů z energetického sektoru, na které se odvolává Reuters, by mohly být opravy dokončeny už v průběhu dubna.

Související

Tajný hovor Orbána s Putinem: Jsem ochotnen pomoci v čemkoliv, uvedl maďarský premiér

Viktor Orbán a Vladimir Putin
ČTK
nst
nst

Maďarský premiér Viktor Orbán v říjnovém telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nabídl, že je připraven pomoci „v jakékoli záležitosti“, včetně snahy o urovnání války na Ukrajině prostřednictvím summitu v Budapešti. Vyplývá to z přepisu hovoru, který zveřejnila agentura Bloomberg.

„Včera naše přátelství dosáhlo takové úrovně, že mohu pomoci jakkoli,“ uvedl Orbán. „V jakékoli záležitosti, kde mohu být nápomocen, jsem vám k dispozici.“ Aby své sdělení podtrhl, připomněl Ezopovu bajku o myši, která vysvobodí lva, což podle přepisu vyvolalo u Putina smích.

Telefonát, který se uskutečnil 17. října kolem poledne a trval méně než 15 minut, ukazuje podle dostupných informací na blízký vztah mezi maďarskou vládou a Kremlem. Oba státníci si během hovoru vyjadřovali vzájemné uznání a oceňovali také amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž oba hovořili den předtím o možnosti uspořádat summit v Budapešti. Ten se nakonec neuskutečnil.

Orbán uvedl, že jeho vztah s Putinem se od roku 2009, kdy začal v Petrohradu, dále prohloubil. „Čím více přátel máme, tím více možností máme odolávat našim protivníkům,“ řekl. Zároveň litoval, že se s ruským prezidentem nemohli setkávat osobně tak často jako před pandemií covidu.

Putin naopak ocenil „nezávislý a flexibilní“ postoj Maďarska k válce na Ukrajině. „Je pro nás nepochopitelné, že takto vyvážený, středový postoj vyvolává pouze kritiku,“ uvedl ruský prezident.

Zveřejnění obsahu hovoru přichází v citlivém období před volbami v Maďarsku, kde průzkumy naznačují možnost, že by Orbán po 16 letech mohl ztratit moc. Jeho vláda dlouhodobě odmítá pomoc Ukrajině a jeho kampaň vykresluje prezidenta Volodymyra Zelenského jako nepřítele státu. Opoziční lídr Péter Magyar naopak slibuje návrat země k evropskému mainstreamu.

Orbánova vláda současně blokuje klíčovou půjčku pro Kyjev ve výši 90 miliard eur, zabavila finanční prostředky převážené z Rakouska na Ukrajinu a nadále dováží ruské energie, zatímco Evropská unie se jich snaží postupně zbavit.

Napětí zvýšily i nedávné informace o úzké komunikaci mezi maďarskou a ruskou diplomacií. Podle investigativních médií maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó jednal se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem o vyřazení osoby ze sankčního seznamu EU a podle Washington Post měl Moskvu informovat o neveřejných jednáních v Bruselu. Szijjártó tato tvrzení odmítl.

Hlavním tématem říjnového hovoru byla možnost uspořádat setkání mezi Spojenými státy a Ruskem v Budapešti. „Orbán vyjádřil ochotu připravit půdu pro možné setkání Ruska a Spojených států v Budapešti,“ uvedl Kreml. Putin podle přepisu nastínil kroky vedoucí k takovému jednání, včetně možného setkání mezi Sergejem Lavrovem a americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem, které se však nakonec neuskutečnilo.

Summit ztroskotal na neshodách

Maďarsko bylo podle Putina jednou z mála, „možná jedinou“ evropskou zemí vhodnou pro takové jednání, protože Orbán je přítelem obou prezidentů. Plánovaný summit ale ztroskotal na neshodách mezi USA a Ruskem ohledně Ukrajiny.

Závěr hovoru byl osobnější – Orbán pogratuloval Putinovi k narozeninám a oba lídři si vyměnili poznámky o svém zdraví a koníčcích. „Cvičím, také lyžuji. Vím, že hrajete fotbal,“ řekl Putin. „Snažím se,“ odpověděl Orbán se smíchem.

Zveřejněný přepis podle Bloombergu naznačuje, že pomoc Rusku může být součástí politiky maďarské vlády na nejvyšší úrovni. Klíčovou otázkou nyní zůstává, jaký dopad budou mít tato odhalení na blížící se volby a postavení Maďarska v rámci Evropské unie.

