Trump a Putin kují tajnou dohodu. Ukrajina může přijít o další území
Spojené státy a Rusko podle informací agentury Bloomberg tajně vyjednávají o příměří na Ukrajině, které by legalizovalo ruské územní zisky – včetně Krymu, Donbasu i částí Chersonské a Záporožské oblasti. Ukrajinský prezident Zelenskyj prý zatím k jednání přizván nebyl a může být postaven před hotovou věc. Historická schůzka Trump–Putin se má uskutečnit už příští týden.
Spojené státy a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky, píše dnes agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s vyjednáváním. Ruský prezident Vladimir Putin podle nich požaduje kontrolu nad celým ukrajinským Donbasem, Krymem a těmi částmi Chersonské i Záporožské oblasti, které už jeho vojska okupují. Bloomberg poznamenává, že zatím vůbec není jasné, jestli s věcí bude souhlasit Ukrajina a také její evropští spojenci.
Činitelé, kteří se na vyjednávání před avizovaným setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinem podílejí, uvedli, že plány dohody se ještě mohou změnit. Schůzka prezidentů USA a Ruska by se podle vyjádření diplomatů obou stran měla uskutečnit příští týden, detaily ale zatím nejsou známé.
Bloomberg podotýká, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, s nímž se zatím Putin odmítá sejít, by mohl být postaven před situaci „ber, nebo neber“.
Agentura konstatuje, že takový výsledek by byl velkou výhrou pro Putina, který by k dosud Ruskem obsazeným územím přidal i části Donbasu, tedy Doněcké a Luhanské oblasti, které ruské síly nedokázaly ovládnout ani od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Krym v rozporu s mezinárodním právem anektovalo Rusko už v roce 2014.
Zatím není jasné, jestli je Moskva připravena vzdát se jakéhokoliv území, které nyní okupuje.
Putin chtěl o podmínkách k ukončení konfliktu opakovaně vyjednávat přímo se Spojenými státy bez účasti Ukrajiny či evropských zemí.
Ani Bílý dům, ani Kreml se zatím k chystaným návrhům nevyjádřily. Kyjev dosud dával najevo, že ruskou okupaci a anektování svého území nepřijme.
Rusko a Spojené státy se dohodly na setkání prezidentů obou zemí v nadcházejících dnech. Podle ruské státní agentury TASS to řekl poradce Kremlu Jurij Ušakov s dodatkem, že přípravy na summit lídrů už začaly. Ve středu jednal v Moskvě s šéfem Kremlu Vladimirem Putinem Steve Witkoff, zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Ušakova americký činitel zmínil možnost trojstranného setkání za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Moskva tento návrh nekomentovala, řekl Ušakov podle agentury RIA Novosti.
