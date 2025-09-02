Belgie uzná existenci Státu Palestina

Vyberte si z našich newsletterů

Belgie na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN uzná existenci Státu Palestina. Napsal to belgický ministr zahraničí Maxime Prévot, podle něhož je třeba zvýšit tlak na izraelskou vládu i hnutí Hamás. Belgie se tak přidá k Francii a dalším zemím, které se na newyorském jednání za tři týdny chystají existenci samostatného státu Palestinců uznat.

V době pokračujících izraelských operací v Pásmu Gazy, které židovský stát zahájil v reakci na útok teroristického hnutí Hamás před dvěma lety v říjnu, sílí mezinárodní tlak na Izrael ve snaze přimět jej brát ohledy na životy civilistů. Francie v červenci oznámila, že Stát Palestina uzná na zasedání VS OSN. K podobnému kroku se chystá i Kanada a pokud Izrael nekývne na příměří a další ústupky, tak i Británie.

„Palestina bude Belgií uznána na zasedání OSN!“ napsal ministr na síti X. Doplnil, že Belgie přijme tvrdé sankce proti izraelským představitelům. Humanitární situace v Gaze je podle něho neudržitelná, proto musí Belgie zesílit tlak na izraelský kabinet i na teroristy z Hamásu.

Existenci Státu Palestina uznávají zhruba tři čtvrtiny členských zemí OSN, tedy okolo 150 států.

Belgická média psala o tom, že podpora uznání Palestiny vnesla rozkol do široké a pestré vládní koalice, než se nakonec Prévotovi podařilo navzdory původnímu odporu vlámských nacionalistů a dalších pravicových politiků prosadit svůj dlouhodobý postoj.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu téměř 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 63.557 Palestinců, uvedla palestinská tisková agentura WAFA. OSN tato data podle AFP považuje za spolehlivá.

Mezinárodní sdružení expertů zabývajících se studiem genocidy (IAGS) se podle agentury Reuters shodlo, že z právního hlediska lze říci, že Izrael se v palestinském Pásmu Gazy dopouští genocidy. Uvedlo rovněž, že izraelské akce v Gaze jsou podle mezinárodního práva válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti.

Izraelská vláda se k rezoluci IAGS bezprostředně nevyjádřila, ale v minulosti opakovaně tvrdila, že se genocidy v Pásmu Gazy nedopouští a že vede jen obrannou ofenzivu proti tamnímu teroristickému hnutí Hamás. Ten rezoluci přivítal, ač se v ní také píše, že válečným zločinem byl i teroristický útok Hamásu na Izrael ze 7. října 2023, jímž nynější válka v Gaze začala.

„Politika a činy Izraele v Gaze splňují právní definici genocidy z článku II úmluvy OSN o zabránění a trestání genocidy z roku 1948,“ uvedlo mezinárodní sdružení, jehož členy je na pět set akademiků, právníků, novinářů, aktivistů i přeživších genocidy.

Úmluva OSN z roku 1948 byla přijata po masovém vyvražďování Židů nacisty za druhé světové války a genocidu definuje jako zločiny spáchané „s úmyslem zničit, zcela nebo zčásti, národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu.“ Izrael se k této úmluvě připojil mezi prvními a celkem k ní přistoupilo na 150 států včetně Česka.

Rezoluce IAGS nyní vyzvala Izrael, aby okamžitě ukončil všechny činy, které představují genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti vůči Palestincům v Gaze, včetně nuceného vysídlování, úmyslných útoků na civilisty, hladovění, blokování humanitární pomoci, vody, paliva a dalších věcí nezbytných pro přežití.

Z genocidy vůči Palestincům viní Izrael i několik zemí, mezinárodní lidskoprávní organizace i některé izraelské nevládní organizace.

ČR se připojila k zemím, jež kritizují nové židovské osady na Západním břehu

Češi kritizují Izrael. Vadí jim plán nových židovských osad na Západním břehu

Politika

Ke společnému prohlášení víc než dvou desítek zemí, které považují plán výstavby židovských osad východně od Jeruzaléma na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu za porušení mezinárodního práva, se připojila i Česká republika.

ČTK

Přečíst článek

Už v prosinci 2023 podala Jihoafrická republika u Mezinárodního soudního dvora (ICJ) v Haagu žádost, aby tento soud OSN zahájil řízení se státem Izrael, který se podle JAR v Pásmu Gazy dopouští genocidy a porušuje úmluvu OSN o zabránění a trestání genocidy z roku 1948. ICJ zahájil řízení v této věci loni v lednu, ale zatím vynesl jen několik předběžných opatření a nerozhodoval o tom, zda se Izrael genocidy dopouští. Haagský soud několikrát vyzval Izrael, aby zvýšil dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy; nařízení ICJ jsou právně závazná, soud ale nemá prostředky k jejich vymáhání.

Kvůli podezření ze spolupachatelství na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje v Gaze, vydal loni v listopadu na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC), jehož jurisdikci Izrael neuznává.

Putin pochválil Erdogana. Jste náš spolehlivý partner, uvedl

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a jeho ruský protějšek Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Turecko je pro Rusko spolehlivým a osvědčeným partnerem, přičemž energetická spolupráce mezi oběma zeměmi je strategická. Na okraji summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) to tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi řekl jeho ruský protějšek Vladimir Putin, píše agentura Reuters.

Putin také ocenil turecké úsilí o řešení konfliktu na Ukrajině. „Zvláštní role“ Turecka coby prostředníka podle něj bude i nadále žádaná.

Turecko usiluje o zajištění spravedlivého a trvalého míru, řekl Erdogan Putinovi. Podle Reuters to uvedla kancelář tureckého prezidenta. Podle prohlášení kanceláře prezidenti hovořili také o situaci v Pásmu Gazy, vývoji v Sýrii a vztazích mezi Ázerbájdžánem a Arménií.

Přeprava ruského plynu do Turecka přes Černé moře nebyla narušena, uvedl Putin v kontextu energetické spolupráce.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Turecko, které je členem NATO, od počátku konfliktu dodávalo Ukrajině drony Bayraktar. Zároveň však udržuje dobré vztahy s Ruskem, a to především v hospodářské oblasti. Turecko také v Istanbulu hostilo několik rusko-ukrajinských jednání, která mimo jiné vedla k výměně zajatců.

