Vyjde Trumpův plán s Gazou? Izrael už vymýšlí, jak poslat Palestince do světa

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac nařídil armádě, aby připravila plán umožňující odchod Palestinců z Pásma Gazy. S odvoláním na Kacův úřad o tom informoval server The Times of Israel (ToI). Pokyn přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump zmínil záměr, že Spojené státy převezmou Pásmo Gazy, přičemž tamní obyvatelé budou přesídleni do okolních arabských zemí.

Ministr Kac Trumpův nápad uvítal a nazval ho odvážným s tím, že by umožnil velké části populace Pásma Gazy odejít na různá místa po celém světě. Hnutí Hamás využívá Gazany jako lidské štíty, drží je jako rukojmí a brání jim z Pásma Gazy odejít, dodal ministr.

Kac nařídil armádě, aby připravila plán, jenž umožní každému obyvateli Pásma Gazy, který si to přeje, odejít do jakékoliv země, jež bude souhlasit s přijetím. Konkrétně zmínil Španělsko, Irsko či Norsko, které podle něj vznášely nepravdivá obvinění vůči Izraeli ohledně jeho boje proti Hamásu v Pásmu Gazy. Pokud nyní tyto země Palestince odmítnou přijmout, prokáží tím podle ministra své pokrytectví. Dále zmínil Kanadu, protože má dobrý imigrační program a už dříve podle něj projevila ochotu Gazany přijmout.

Plán má umožnit odchody z Pásma Gazy přes pozemní hraniční přechody, ale také leteckou a námořní cestou. Podle zveřejněných informací plán nezmiňuje právo na návrat či možnost opětovného vstupu do Pásma Gazy pro toho, kdo odejde.

„Obyvatelům Pásma Gazy by měla být poskytnuta svoboda odejít a emigrovat tak, jak je to běžné všude na světě,“ řekl Kac. Izrael před téměř 20 lety uvalil na Pásmo Gazy pozemní, vzdušnou a námořní blokádu. Ekonomické a humanitární dopady blokády v minulosti kritizovalo mezinárodní společenství i humanitární a lidskoprávní organizace.

O vysídlení Pásma Gazy a její následné kolonizaci židovskými osadníky v minulosti opakovaně hovořili i příslušníci části izraelského politického spektra včetně některých členů vlády premiéra Benjamina Netanjahua. Podle kritiků by se v takovém případě jednalo o etnickou čistku.

