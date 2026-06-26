Zákaz mobilů oddělí školu od reality, ve které děti žijí
Zavedení plošného zákazu mobilů může přinést rychlý efekt. Třídy budou klidnější a učitelé nebudou tolik vyrušováni. Z dlouhodobého hlediska ale takové opatření nese riziko, že oddělí školu od reality, ve které děti žijí, píše v komentáři pro newstream.cz Karolína Schreiberová, Director of Operations na Park Lane International School Prague.
Debata o zákazu mobilních telefonů na školách se znovu dostává do centra pozornosti, tentokrát i v souvislosti s legislativním ukotvením. To, co ještě nedávno bylo především tématem jednotlivých škol a jejich vnitřních pravidel, se postupně mění v celoplošnou otázku. Rozumím tomu. Tlak na školy sílí, stejně jako obavy rodičů i učitelů. Přesto mám za to, že se jako společnost snažíme najít rychlé řešení problému, který je ve své podstatě mnohem složitější.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Mobilní telefony se staly symbolem proměny, kterou vzdělávací systém v posledních letech prochází. Jsou to nástroje, skrze které studentky a studenti komunikují, učí se, ale také tráví čas způsobem, který může negativně ovlivňovat nejen výuku, ale i jejich soustředění a duševní zdraví. Snaha omezit používání mobilních telefonů na školách není překvapivá. Otázkou však zůstává, zda plošný zákaz skutečně řeší podstatu problému.
Technologie jako důležitá součást reality
Naše zkušenost z mezinárodního vzdělávacího prostředí, kterou v Park Lane International School Prague máme, ukazuje, že klíčové není omezení jako takové, ale způsob, jakým je nastaveno. V prostředí, kde se mladí lidé připravují na svět, nelze technologie jednoduše odsunout stranou. Jsou totiž důležitou součástí reality, do které po škole vstupují. Pokud se s nimi nenaučí zacházet během studia, budou to dohánět později. Často bez potřebné podpory a kontextu.
Zavedení plošného zákazu může přinést rychlý efekt. Třídy budou klidnější a učitelé nebudou tolik vyrušováni. Z dlouhodobého hlediska ale takové opatření nese riziko, že oddělí školu od reality, ve které děti žijí. Místo toho, aby se digitální technologie naučily používat zodpovědně, naučí se spíše rozlišovat mezi prostory, kde jsou zakázané a kde ne. Jakmile hranice školy zmizí, vytratí se i smysl celé regulace.
Mobily ve školách by mohly od září 2027 čekat přísnější pravidla. Návrh podepsaný Andrejem Babišem a Robertem Plagou míří hlavně na děti do konce povinné školní docházky a zákaz by se měl týkat výuky i přestávek.
Babiš chce zakázat mobily ve školách. Platit by to mělo i o přestávkách
Politika
Mobily ve školách by mohly od září 2027 čekat přísnější pravidla. Návrh podepsaný Andrejem Babišem a Robertem Plagou míří hlavně na děti do konce povinné školní docházky a zákaz by se měl týkat výuky i přestávek.
Z mého pohledu se v diskusích často soustředíme na vnější rovinu celé problematiky. Zda mobily zakázat, kde a za jakých podmínek. Méně už se ale diskutuje o tom, jak studentky a studenty systematicky učit mobilní telefony používat. Přitom právě tato dovednost bude v jejich budoucím životě zásadní. Rozdíl mezi českým a mezinárodním přístupem tak podle naší zkušenosti není nutně v přísnosti pravidel, ale v tom, zda jsou součástí širší vzdělávací strategie.
Naše zkušenost ukazuje, že funkční modely vznikají tam, kde se kombinuje několik rovin: jasně definovaná, ale zároveň flexibilní pravidla, důslednost v jejich dodržování, úprava prostředí tak, aby omezovalo rozptýlení, zapojení rodičů a systematická práce s digitální gramotností a wellbeingem. U mladších dětí klademe důraz na eliminaci rozptýlení a ochranu prostoru pro soustředěné učení. V realizaci máme např. uzamykatelná pouzdra blokující signál na telefon a chytré hodinky, nebo workshopy na téma doomscrollingu nebo digitálního zdraví. Ve vyšších ročnících se pravidla postupně uvolňují, ale nikdy zcela úplně nezmizí, vždy jsou rámována očekáváními, že technologie nesmí narušovat výuku ani školní prostředí. Tento model reflektuje nejen věk, ale i schopnost studentů regulovat vlastní chování. Podstatné pro nás je především to, co se odehrává „za obrazovkou“. Digitální wellbeing, vztah k sociálním sítím, nebo schopnost pracovat s vlastní pozorností jsou pro nás naprosto klíčová témata v kontextu mobilních telefonů na školách.
To ale neznamená, že omezení mobilních telefonů na škole nemá své místo. Naopak bez jasných pravidel nelze vytvořit prostředí, které podporuje soustředění a wellbeing studentů. Otázkou ale je, zda tato pravidla mají být jednotná a centrálně daná, nebo zda by měla vycházet z konkrétního kontextu školy, jejích studentů a vzdělávacího přístupu.
Debata o zákazu mobilních telefonů na školách je z mého pohledu především debatou o tom, jakou roli má škola v době, kdy se hranice mezi online a offline světem stírají. Zda má být především místem ochrany před vnějšími vlivy, nebo místem, kde se s technologiemi studenti učí zacházet. My se přikláníme spíše k druhé rovině. Ochrana je důležitá, zejména u mladších dětí. Nemůže však být konečným cílem. Tím by měla být schopnost studentů orientovat se v digitálním prostředí samostatně, kriticky a zodpovědně.
Autorkou je Karolína Schreiberová, Director of Operations na Park Lane International School Prague