Albánie je hvězdou nemovitostních investic. Daně nulové, výnosy pohádkové

Albánie je nyní nejrychleji se rozvíjejícím realitním trhem v Evropě. Z pohledu zhodnocení investice. Ceny nízké, výnosy vysoké. Albánie, která ještě není v Evropské unii, a možná nikdy nebude, je investiční příležitostí roku, říkají zástupci realitních kanceláří. Fakta jejich tvrzení potvrzují.

V Albánii se velmi rychle rozvíjí residenční trh. Staví se tam a prodávají domy a apartmány, a to za pohádkové ceny. „U nás jde především o apartmány, 85 až 90 metrů s cenou mezi 80 až 100 tisíci euro, které jsou umístěny zhruba do dvou hodin od letiště a při pobřeží,“ říká Tomáš Jelínek, ředitel realitní kanceláře Century 21.

Pro porovnání, například v oblíbeném Španělsku se nyní průměrné ceny nemovitostí pohybují zhruba na dvojnásobku albánských.

Nyní jsou v Albánii nejžádanější apartmány na okraji hlavního města Tirany. To je luxusnější, klidné místo. Lepší, než v centru města. Potom je tam pobřeží Jaderského moře, kde roste jeden resort za druhým.

Vsadil na Kladno a Prahu. Češi chtějí bydlet i investovat, říká Vais z EBM Reality Nemovitosti zase táhnou. Češi nakupují a chtějí i investovat. „V lednu jsme se dostali na rekord v celé naší historii,“ říká Jakub Vais, spolumajitel skupiny EBM Group. Ta staví nejenom na Kladně, ale i v Praze. Petra Nehasilová Přečíst článek

Velký potenciál růstu

Ceny nemovitostí jsou v Albánii v současnosti neskutečně nízké, z hlediska evropského standardu. A je tam obrovský potenciál, že budou růst. Ceny se pohybují od devíti set euro do třinácti set za metr čtvereční. Ale podle Jelínka lze koupit i za šest set euro za metr. Což bývá spíše nemovitost určená k rekonstrukci. „Jsou zde ale i lokality, kde ceny dosahují pěti tisíc euro za metr. Jde o topové a zcela nové nemovitosti.“

Koupit apartmán v Albánii se nyní jeví jako investiční terno. Konkrétně. Společnost Century 21 v roce 2023 prodala v zemi 67 nemovitostí, loni už to bylo 93. „Rozvoj je srovnatelný s Kyprem, kde dynamika růstu byla přibližně padesát procent, každý rok nárůst,“ tvrdí Jelínek. A doplňuje, že růst cen pokračuje až do okamžiku narovnání cen na běžné úrovni v této oblasti, což je asi pět tisíc eur za metr čtvereční.

Každoroční růst cen nemovitostí, což je důležitá informace pro investory, je v Albánii asi deset procent ročně. „V roce 2023 a 2025 rostly ceny nových projektů na pobřeží až o 25 procent,“ říká Jelínek. Tato čísla jasně ukazují, že kdo nyní zainvestuje, neprodělá. „Dokážeme zprostředkovat jakoukoliv lokalitu. Je nutno říci, že Tirana je nejdražším místem, zvláště luxusní okrajové části, kde je běžná cena okolo pěti tisíc euro za metr,“ říká Jelínek. Ceny apartmánů u pobřeží se však pohybují kolem příjemných devíti set eur za metr.

Kdy se vám vyplatí koupit investiční byt a kdy vůbec ne Reality Vyplatí se vám investovat dnes v Česku do investičního bytu? Kdy ano a kdy to nemá smysl? A jaké faktory rozhodují o tom, jak to je výhodné? Zeptali jsme se na to expertů. Věra Tůmová Přečíst článek

Albánský trh je z hlediska budoucnosti nyní velmi perspektivní. Je však také faktem, že je menší, než třeba trh s nemovitostmi v Chorvatsku nebo ve Španělsku. Pobřeží Albánie má „pouhých“ 362 kilometrů, zatímco chorvatské pobřeží má asi 1800 kilometrů, k tomu čtyři tisíce ostrovů. Na druhé straně, na většině chorvatského pobřeží je výstavba nemovitostí zakázaná.

Co je pro albánský trh s nemovitostmi také podstatné, jsou nízké daně a poplatky. Například notářský poplatek činí pouhých 0,2 procenta z kupní ceny. Za registraci na „katastrální úřad“ jsou poplatky padesát až sto euro, realitní kanceláře žádají tři procenta z ceny od prodávajícího, jedno procento od kupujícího. V Albánii se neplatí žádná daň z akvizice. Pouze patnáct procent daň ze zisku při dalším prodeji.

Daně z nemovitostí jsou minimalistické. V závislosti na regionu se pohybují od 0,1 procenta z hodnoty nemovitosti do 0,25 procenta. To znamená, že pokud dům stojí sto tisíc euro, roční daň se pohybuje od sto do dvě stě padesáti euro. V tomto smyslu je Albánie z hlediska daní z nemovitostí „rájem.“