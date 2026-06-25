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newstream.cz Zprávy z firem Zákaz sociálních sítí děti neochrání. Jen vytvoří falešný pocit bezpečí, varují vědci z Brna a Olomouce

Zákaz sociálních sítí děti neochrání. Jen vytvoří falešný pocit bezpečí, varují vědci z Brna a Olomouce

Zákaz sociálních sítí pro děti podle českých vědců neřeší skutečná rizika internetu
iStock
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Zákaz sociálních sítí pro děti podle českých vědců neřeší skutečná rizika internetu. Místo plošných zákazů doporučují větší odpovědnost platforem, lepší vzdělávání a podporu rodičů i škol.

Plošný zákaz přístupu dětí k sociálním sítím není podle odborníků účinným řešením. Vytváří jen falešný pocit bezpečí a neřeší skutečná rizika digitálního prostředí. Ve společném stanovisku to uvedli výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci.

Dokument reaguje na aktuální debatu v Česku i v zahraničí. Podpořilo ho více než 20 odborníků, kteří se dlouhodobě zabývají výzkumem dětí a dospívajících, digitálních médií a rizik v online prostředí.

Podle expertů by se pozornost neměla soustředit na plošné zákazy, ale na větší odpovědnost digitálních platforem, lepší mediální a digitální vzdělávání, podporu rodičů a škol nebo důslednější vymáhání už existujících věkových pravidel pro online služby. Důležitá je podle nich také prevence přímo v digitálním prostoru.

„K vzniku odborného stanoviska nás motivovala velká roztříštěnost debaty, která kolem této problematiky panuje. K tématu se vyjadřuje mnoho neodborníků, laiků nebo lidí, kteří reálně nikdy s adolescenty neprováděli žádný výzkum a ani neznají aktuální studie v této oblasti,“ uvedl David Šmahel z týmu Interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Zákaz sociálních sítí pro děti není smysluplný

Podle něj mezi odborníky panuje široká shoda, že zákaz sociálních sítí pro děti do 15 nebo 16 let není smysluplný. Současné vědecké poznání podle Šmahela nepřináší dostatek důkazů o tom, že by podobný zákaz zlepšil duševní zdraví dětí.

„Plošný zákaz sociálních sítí pouze vytváří falešný pocit bezpečí a jen naoko navozuje, že jsme děti a dospívající od rizik sociálních sítí ochránili,“ uvedla výzkumnice Michaela Šaradín Lebedíková.

Odborníci upozorňují i na zkušenost z Austrálie. Po zavedení zákazu se tam podle nich děti necítily v online prostředí bezpečněji a část z nich se přesunula na méně bezpečné platformy.

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Rodiče podle stanoviska potřebují hlavně praktické a srozumitelné informace. Měli by vědět, jak s dětmi o online světě mluvit, jak nastavovat hranice a jak rozpoznat rizikové situace. Zároveň je podle odborníků nutné, aby se lépe dodržovala stávající věková pravidla pro online služby.

Stanovisko za Masarykovu univerzitu podpořili také odborníci z Ústavu pedagogických věd a Institutu pro psychologický výzkum. Za Univerzitu Palackého se na něm podíleli experti z Institutu výzkumu a vzdělávání v oblasti digitálních technologií a kyberbezpečnosti.

„Cílem nemá být vytlačit děti z digitálního prostředí, ale zajistit, aby digitální prostředí, ve kterém vyrůstají, bylo bezpečnější, přiměřené jejich věku a podléhalo jasným pravidlům,“ uvádí stanovisko.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Z nedostatku je přebytek. Ropa po dohodě USA s Íránem rychle zlevňuje

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Ropný trh se po znovuotevření Hormuzského průlivu rychle otáčí. Zatímco ještě nedávno obchodníci řešili nedostatek dodávek, nyní podle agentury Bloomberg přibývá známek převisu nabídky. Do Evropy i Asie míří miliony barelů ropy, které během konfliktu uvázly v Perském zálivu, a ceny se dostávají pod tlak.

Severomořská ropa Brent ve středu poprvé od začátku války klesla pod 74 dolarů za barel. Ve čtvrtek kolem 07:30 středoevropského letního času se prodávala už zhruba za 72,60 dolaru. Americká lehká ropa WTI ve středu spadla pod 70 dolarů a ve čtvrtek ráno se obchodovala kolem 69,45 dolaru za barel.

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Známky přebytku

Podle obchodníků trh minimálně krátkodobě vykazuje známky přebytku. Jedním z nejvýraznějších signálů jsou rekordní slevy u angolské ropy, která se v některých případech prodává téměř o deset dolarů za barel levněji než Brent.

„Teď je možné koupit barel ropy se slevou oproti dodávce v budoucnu kvůli slabší asijské poptávce po blízkovýchodních druzích ropy. Znovuotevření průlivu probíhá dobře a rychle,“ uvedl pro Bloomberg TV analytik komoditního trhu Daan Struyven ze společnosti Goldman Sachs.

Na trh se nyní vracejí dodávky, které blokovala válka a napětí v Perském zálivu. Podle Bloombergu míří do Evropy nejméně šest supertankerů s celkovým nákladem 12 milionů barelů ropy ze Spojených arabských emirátů a Ománu.

Ceny tento týden srazila také 60denní výjimka ze sankcí, kterou Washington poskytl Teheránu po úvodních mírových jednáních. Írán krátce před získáním americké licence na vývoz ropy odeslal do Asie 30 milionů barelů. Spojené arabské emiráty v posledních týdnech prodaly prostřednictvím tendrů zhruba 60 milionů barelů a část dodávek nově míří do Evropy nebo Afriky místo tradičních asijských odběratelů.

Analytici ale upozorňují, že situace není ve všech regionech stejná. Některé oblasti zůstávají kvůli nízkým zásobám zranitelné. „Asijské rafinerie mají dostatek ropy minimálně do srpna a barely uvolněné po otevření Hormuzského průlivu pouze zvyšují převis nabídky, aniž by Čína vykazovala silnější poptávku,“ uvedla analytička June Gohová ze společnosti Sparta Commodities.

Mezinárodní agentura pro energii už minulý týden předpověděla výrazný přebytek ropy v roce 2027. Část současné nadprodukce ale může podle analytiků skončit ve strategických rezervách.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Za týden u moře 69 tisíc. Češi nejvíc kupují Řecko, Turecko a Egypt

Dovolená u moře
iStock
nst
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Češi kupují letní dovolené stále dřív a sází hlavně na jistotu ceny, hotelu a termínu. Nejvíc táhne Řecko, Turecko a Egypt, zatímco mezi skokany sezony patří Malta a Albánie. Rodinná dovolená u moře vyjde v průměru na 69 tisíc korun.

Češi si letošní letní dovolenou stále častěji zajišťují dopředu. Podle dat cestovní agentury Invia připadá už polovina všech letních rezervací na first minute zájezdy. Zhruba čtvrtina klientů naopak dál vyčkává na last minute nabídky.

Největší zájem tradičně míří do Řecka, Turecka a Egypta. Právě tyto tři destinace tvoří více než polovinu všech letních rezervací. V závěsu za nimi následují Bulharsko a Španělsko. Česká rodina za dovolenou u moře utratí v průměru 69 tisíc korun.

„Vidíme, že Češi přistupují k plánování dovolené velmi pragmaticky. Chtějí mít jistotu výběru hotelu, termínu i ceny. Právě proto dnes přibližně polovina klientů nakupuje v režimu first minute,“ říká tisková mluvčí cestovní agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková.

Silná ale zůstává i skupina cestovatelů, kteří čekají na nabídky na poslední chvíli. Podle Invie jde často o flexibilní klienty, kteří jsou schopni odletět třeba během několika dní.

Nejžádanějším termínem letošního léta je přelom července a srpna. Průměrná délka pobytu zůstává na sedmi dnech. Dominantní je letecká doprava, kterou volí 87 procent klientů.

Turecko a Egypt drží silnou pozici

Dlouhodobě silnou pozici si u českých turistů udržují zejména Turecko a Egypt. Těží hlavně z dobrého poměru ceny a kvality služeb. Popularitu podporují také velké hotelové resorty s all inclusive programy, díky nimž mají lidé většinu nákladů pod kontrolou už před odjezdem.

Právě all inclusive pobyty vyhledávají především rodiny s dětmi. Kromě stravy a služeb v ceně oceňují i zázemí hotelových komplexů, animační programy a vybavení pro děti.

Itálie poprvé předběhla Chorvatsko

Výraznější změnu letos Invia sleduje u individuálních cest. Itálie se vůbec poprvé dostala před Chorvatsko, které bylo dlouhé roky tradiční volbou Čechů cestujících na dovolenou vlastním autem.

„Při výběru dovolené dnes hraje roli nejen cena, ale také dostupnost dané země, kvalita služeb a celkový komfort. Itálie těží z pestré nabídky, dobré dopravní dostupnosti i silného gastronomického a kulturního zázemí,“ uvedla Ekrt Jirušková.

Podle ní se zároveň ukazuje, že část klientů hledá alternativy k nejvytíženějším destinacím.

Nejrychleji roste Malta

Největším skokanem letošní sezony je Malta. Prodeje zájezdů do této ostrovní země meziročně vzrostly o 84 procent. Výrazně posiluje také Albánie, kam se prodalo o 48 procent více zájezdů než loni.

Albánie podle Invie navazuje na úspěšné sezony z posledních let a postupně se zařazuje mezi běžnější přímořské destinace českých turistů.

„Klienti jsou otevřenější novým zemím než v minulosti, ale stále platí, že rozhodující roli hraje poměr ceny a kvality. Jakmile destinace nabídne dobré služby, dostupné letecké spojení a pozitivní zkušenosti cestovatelů, její popularita rychle roste,“ říká Ekrt Jirušková.

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Češi chtějí levně k moři. Chorvatsko už jim přestává vycházet

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Levné last minute zájezdy se ještě najít dají, ale výběr se rychle zužuje. Kdo chce konkrétní hotel, dobré služby a přesný termín, musí počítat s vyšší cenou. Část lidí proto znovu volí dovolenou v Česku.

Lukáš Kovanda

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Češi hlídají cenu i bezpečnost

Při výběru dovolené zůstává pro Čechy nejdůležitější cena. Jako hlavní kritérium ji podle průzkumu Invie označilo 40 procent respondentů. Pro dalších 25 procent je klíčová bezpečnost destinace. Důležitou roli hraje také rozsah služeb zahrnutých v ceně zájezdu.

I proto dál roste obliba čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových hotelů s all inclusive službami. Klientům dávají větší jistotu konečných nákladů a snižují riziko nečekaných výdajů na místě.

Nejlevnější dovolenou u moře podle Invie dál nabízejí hlavně Bulharsko, Albánie, Egypt, Tunisko nebo Turecko. Při vlastní dopravě vycházejí cenově zajímavě také Polsko, Itálie nebo Chorvatsko.

Odborníci ale doporučují s rezervací neotálet. Nejrychleji mizí rodinné pokoje v hlavních prázdninových termínech, zejména v oblíbených destinacích, jako jsou řecké ostrovy nebo Egypt.

Letošní sezona tak potvrzuje, že dovolená zůstává pro Čechy jedním z výdajů, kterého se nechtějí vzdát. Ceny sice pečlivě porovnávají, zároveň ale dál investují do komfortu, jistoty a služeb.

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