Zákaz sociálních sítí děti neochrání. Jen vytvoří falešný pocit bezpečí, varují vědci z Brna a Olomouce
Zákaz sociálních sítí pro děti podle českých vědců neřeší skutečná rizika internetu. Místo plošných zákazů doporučují větší odpovědnost platforem, lepší vzdělávání a podporu rodičů i škol.
Plošný zákaz přístupu dětí k sociálním sítím není podle odborníků účinným řešením. Vytváří jen falešný pocit bezpečí a neřeší skutečná rizika digitálního prostředí. Ve společném stanovisku to uvedli výzkumníci z Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci.
Dokument reaguje na aktuální debatu v Česku i v zahraničí. Podpořilo ho více než 20 odborníků, kteří se dlouhodobě zabývají výzkumem dětí a dospívajících, digitálních médií a rizik v online prostředí.
Podle expertů by se pozornost neměla soustředit na plošné zákazy, ale na větší odpovědnost digitálních platforem, lepší mediální a digitální vzdělávání, podporu rodičů a škol nebo důslednější vymáhání už existujících věkových pravidel pro online služby. Důležitá je podle nich také prevence přímo v digitálním prostoru.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
„K vzniku odborného stanoviska nás motivovala velká roztříštěnost debaty, která kolem této problematiky panuje. K tématu se vyjadřuje mnoho neodborníků, laiků nebo lidí, kteří reálně nikdy s adolescenty neprováděli žádný výzkum a ani neznají aktuální studie v této oblasti,“ uvedl David Šmahel z týmu Interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Zákaz sociálních sítí pro děti není smysluplný
Podle něj mezi odborníky panuje široká shoda, že zákaz sociálních sítí pro děti do 15 nebo 16 let není smysluplný. Současné vědecké poznání podle Šmahela nepřináší dostatek důkazů o tom, že by podobný zákaz zlepšil duševní zdraví dětí.
„Plošný zákaz sociálních sítí pouze vytváří falešný pocit bezpečí a jen naoko navozuje, že jsme děti a dospívající od rizik sociálních sítí ochránili,“ uvedla výzkumnice Michaela Šaradín Lebedíková.
Odborníci upozorňují i na zkušenost z Austrálie. Po zavedení zákazu se tam podle nich děti necítily v online prostředí bezpečněji a část z nich se přesunula na méně bezpečné platformy.
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Rodiče podle stanoviska potřebují hlavně praktické a srozumitelné informace. Měli by vědět, jak s dětmi o online světě mluvit, jak nastavovat hranice a jak rozpoznat rizikové situace. Zároveň je podle odborníků nutné, aby se lépe dodržovala stávající věková pravidla pro online služby.
Stanovisko za Masarykovu univerzitu podpořili také odborníci z Ústavu pedagogických věd a Institutu pro psychologický výzkum. Za Univerzitu Palackého se na něm podíleli experti z Institutu výzkumu a vzdělávání v oblasti digitálních technologií a kyberbezpečnosti.
„Cílem nemá být vytlačit děti z digitálního prostředí, ale zajistit, aby digitální prostředí, ve kterém vyrůstají, bylo bezpečnější, přiměřené jejich věku a podléhalo jasným pravidlům,“ uvádí stanovisko.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.