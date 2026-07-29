Ivanka Trump staví resort pro boháče. Albánský přírodní ráj mizí pod betonem
Luxusní resort za 100 miliard korun spojený s Ivankou Trumpovou a jejím mužem Jaredem Kushnerem má na albánském pobřeží vyrůst uprostřed unikátních mokřadů a kolonií plameňáků. Ještě před zahájením samotné výstavby však buldozery podle vědců nenapravitelně zmasakrovaly přírodu. Poškodily duny, želví hnízdiště i vodní režim laguny. Škody už z velké části nelze napravit.
Přípravné práce v přírodní rezervaci na albánském pobřeží, kde má vzniknout rozsáhlý hotelový komplex spojený s Ivankou Trumpovou a jejím manželem Jaredem Kushnerem, způsobily podle vědců a ekologických organizací nenapravitelné škody. Projekt podle nich ohrožuje krajinu i faunu, uvedla ve středu agentura AFP. Proti developerskému záměru se od konce května v Tiraně konají pravidelné protesty.
Buldozery poškodily hnízdiště želv
„Buldozery na plážích už poškodily hnízdiště karet obecných, kterým hrozí vyhynutí,“ uvedl mořský biolog Olsi Nika, který stojí v čele nevládní organizace EcoAlbania. Škody způsobené na březích laguny Narta mezi 5. a 30. květnem jsou podle něj šokující.
Podle satelitních snímků získaných agenturou AFP je patrné, že během tohoto období dělníci vybudovali přístupovou cestu, odlesnili část území a postavili most přes vodní rameno, které spojuje lagunu s mořem. Přístupové cesty poškodily duny a pracovníci vybetonovali části přilehlého pobřeží, čímž ohrozili hnízdiště řady ptačích druhů.
Ve skále nad norským fjordem vznikly dvě dutiny vysoké jako pražská Petřínská rozhledna. Norská dcera Metrostavu v nich dokončuje obří úložiště odpadu ze zinkové huti společnosti Boliden. Stavbaři během necelého roku a půl vyrubali 880 tisíc metrů krychlových horniny a už jednají o vybudování dalších čtyř kaveren.
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Zprávy z firem
Ve skále nad norským fjordem vznikly dvě dutiny vysoké jako pražská Petřínská rozhledna. Norská dcera Metrostavu v nich dokončuje obří úložiště odpadu ze zinkové huti společnosti Boliden. Stavbaři během necelého roku a půl vyrubali 880 tisíc metrů krychlových horniny a už jednají o vybudování dalších čtyř kaveren.
Podle Niky jde o „naprostý masakr biodiverzity“ na několika stovkách hektarů. „Zásahy do klíčového kanálu mezi lagunou a mořem výrazně narušily výměnu vody, která je nezbytná pro rovnováhu mokřadů,“ popsal.
Část škod už podle vědců nelze napravit
Ačkoli pravidelné protesty vedly k pozastavení části prací, jsou podle Ferdinanda Bega z Tiranské univerzity „škody na přírodním dědictví způsobené ještě před zahájením samotné výstavby z velké části nenapravitelné“.
Friedrich Schiemer z Vídeňské univerzity označil deltu za oblast s výjimečnou ochranářskou hodnotou a doplnil, že rozsáhlé turistické projekty by mohly „nenapravitelně poškodit její přírodní celistvost“.
Na místě někdejšího průmyslového areálu v Husovicích vyrostou dva polyfunkční objekty s téměř 900 byty. Součástí projektu za tři miliardy korun budou také obchodní prostory, nové komunikace a rozsáhlá výsadba zeleně.
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Na místě někdejšího průmyslového areálu v Husovicích vyrostou dva polyfunkční objekty s téměř 900 byty. Součástí projektu za tři miliardy korun budou také obchodní prostory, nové komunikace a rozsáhlá výsadba zeleně.
Luxusní resort má stát přes 100 miliard korun
O projektu v hodnotě více než 4,5 miliardy eur (téměř 109 miliard korun) Kushner poprvé hovořil v roce 2024. Počítá s výstavbou luxusních hotelů uprostřed kolonií plameňáků a na neobydleném ostrově. Občanské organizace před projektem varovaly již několik let.
Rozsáhlý odpor veřejnosti však začal až přibližně před šesti týdny, když se objevil ostnatý drát vymezující hranice komplexu. Proti demonstrantům následně zasáhla soukromá bezpečnostní služba. Pobouření dále zesílilo poté, co Ivanka Trumpová uvedla, že součástí projektu je kromě ostrova také zhruba osm kilometrů pobřeží přímo naproti němu.
Šest let existuje Pražská developerská společnost. Dostala do vínku obří městské pozemky, rozpočet ve výši desítek milionů korun ročně na provoz. Měla pro Prahu postavit tisíce bytů pro takzvané potřebné profese. Dosud nepostavila jediný byt, před týdnem se pochlubila prvním stavebním povolením pro projekt o 22 nájemních bytech. Nyní dostala pokutu od ÚOHS za smlouvy na právní služby bez tendru.
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Šest let existuje Pražská developerská společnost. Dostala do vínku obří městské pozemky, rozpočet ve výši desítek milionů korun ročně na provoz. Měla pro Prahu postavit tisíce bytů pro takzvané potřebné profese. Dosud nepostavila jediný byt, před týdnem se pochlubila prvním stavebním povolením pro projekt o 22 nájemních bytech. Nyní dostala pokutu od ÚOHS za smlouvy na právní služby bez tendru.
Rama slibuje práci a zahraniční kapitál
Vláda premiéra Ediho Ramy, která je u moci již 13 let, označuje stavbu za „nejkrásnější projekt v Evropě“ a obhajuje ji snahou o přilákání mezinárodního kapitálu, vytvoření nových pracovních míst a rozvoj albánského cestovního ruchu. Země chce podle vlády dohnat okolní Černou Horu, Řecko či Chorvatsko.
V polovině června na místo zamířila skupina vědců, aby posoudila škody, které mohly přípravné práce způsobit. V následné zprávě upozornili na poškození hnízdišť karet obecných, zásahy do kanálu a dopady na několik druhů ptáků, které jsou na této oblasti závislé při hledání potravy, odpočinku a rozmnožování.
Z architektonického studia Perspektiv vyrostla skupina Framework, která chce klientům dodat celý projekt od návrhu po interiér. Jan Antal mluví o růstu k půlmiliardovým tržbám, expanzi do zahraničí i o tom, proč krásný dům sám o sobě nestačí.
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Z architektonického studia Perspektiv vyrostla skupina Framework, která chce klientům dodat celý projekt od návrhu po interiér. Jan Antal mluví o růstu k půlmiliardovým tržbám, expanzi do zahraničí i o tom, proč krásný dům sám o sobě nestačí.
Protesty podpořila i Dua Lipa
Protesty v Tiraně jsou podle AFP v posledních týdnech méně časté, demonstrantům ale vyjádřila podporu popová hvězda Dua Lipa, která je kosovskoalbánského původu. Zpěvačka uvedla, že sdílí obavy ohledně podmínek, za kterých úřady udělují stavební povolení.
Albánská legislativa týkající se chráněných území a strategických investic byla v roce 2024 změněna.
Projekt znepokojuje i Evropskou unii
Do debaty o projektu se zapojila také Evropská unie, k níž se chce Albánie připojit. „Ještě před začátkem těchto demonstrací jsme se s Albánií dohodli, že letos zruší změny zákona o chráněných územích z roku 2024 a zákon o strategických investorech,“ uvedla dříve evropská komisařka pro rozšíření Marta Kosová.
Malý byt už v Praze dávno neznamená levný byt. Podle pravidelné analýzy Central Group, Trigemy a Skanska Residential stojí metr nejmenších novostaveb přes 206 tisíc korun a dispozice 1+kk a 2+kk tvoří téměř tři čtvrtiny všech prodejů. Kupující tak často platí nejvyšší cenu právě za nejmenší prostor.
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Malý byt už v Praze dávno neznamená levný byt. Podle pravidelné analýzy Central Group, Trigemy a Skanska Residential stojí metr nejmenších novostaveb přes 206 tisíc korun a dispozice 1+kk a 2+kk tvoří téměř tři čtvrtiny všech prodejů. Kupující tak často platí nejvyšší cenu právě za nejmenší prostor.
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