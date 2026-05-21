Babiš a luxusní vila v Cannes. Francouzi do konce roku rozhodnou o stíhání
Luxusní nemovitosti na jihu Francie, řetězec offshore firem a čtyřleté vyšetřování. Francouzská Národní finanční prokuratura se blíží k rozhodnutí, zda se realitní transakce českého premiéra Andreje Babiše posune ke stíhání, nebo skončí odložením.
Francouzská Národní finanční prokuratura (PNF) očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země. Uvedla to tento týden mluvčí PNF Bérénice Dinhová. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo čtyři roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Babiš již dříve jakékoli provinění popřel.
Spis už má prokuratura
Vyšetřovatelé předali spis s poznatky prokuratuře na začátku května. Již dříve PNF uvedla, že vyšetřování nákupu luxusních nemovitostí začalo v únoru 2022.
Nyní prokuratura poznatky vyšetřovatelů vyhodnotí a rozhodne, zda věc odloží, nebo zda zahájí stíhání.
„Bude to před koncem letošního roku,“ uvedla Dinhová na dotaz, kdy se dá očekávat rozhodnutí o odložení věci či stíhání.
Mezinárodní imunita
V prosinci francouzští odborníci na mezinárodní trestní právo uvedli, že před samotným stíháním, pokud by tak PNF rozhodla, by Babiše chránila mezinárodní imunita. Tu Francie přiznává premiérům, prezidentům či ministrům zahraničí.
Imunita trvá po dobu výkonu jedné z těchto funkcí. Před stíháním by Babiše naopak nechránila poslanecká imunita. Podle dalších právních expertů existuje možnost, že by některé činy, za které by Babišovi mohlo hrozit stíhání, mohly být promlčené.
Stopu přinesly Pandora Papers
Transakce, kterou francouzské úřady prošetřují, se objevila v uniklých dokumentech v rámci takzvané kauzy Pandora Papers. Podle francouzského deníku Le Monde v září 2009 Babiš prostřednictvím řetězce offshoreových společností koupil vilu na jihu Francie.
Dvě nemovitosti včetně vily s tříhektarovým pozemkem podle listu zakoupila společnost se sídlem v Monaku. Tehdy ji vlastnila offshoreová společnost ze Spojených států. Nemovitosti vyšly na 14 milionů eur, tedy přes 350 milionů korun podle tehdejšího kurzu.
