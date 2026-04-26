Další pokus o atentát. Střelec se tentokrát pokusil zabít lidi z Trumpovy vlády
Cílem muže, který údajně střílel na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, byli představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Zadržený Cole Tomas Allen to sdělil orgánům činným v trestním řízení, uvedla stanice CBS News s odvoláním na dva zdroje. Prezident, první dáma Melania Trumpová ani členové kabinetu nebyli při střelbě zraněni.
Muž v neprůstřelné vestě vyzbrojený několika zbraněmi v noci na dnešek SELČ zaútočil na bezpečnostní kontrolní stanoviště v lobby hotelu Washington Hilton, kde se galavečeře konala. Podezřelého zastavila prezidentova ochranka, která Trumpa z místa události evakuovala. Jeden z agentů byl postřelen, měl však na sobě neprůstřelnou vestu a bude v pořádku, řekl Trump s tím, že s dotyčným agentem hovořil.
Tajná služba uvedla, že zadržený byl ozbrojen brokovnicí a byl zadržen poté, co zahájil střelbu na agenta tajné služby v jiné místnosti, než se konala akce, které se účastnil Trump, jeho choť, viceprezident J.D. Vance a další členové kabinetu.
Allenovi je asi 31 let o podle a žije v pobřežním městě Torrance v Kalifornii, nedaleko Los Angeles, sdělil agentuře Reuters jeden z příslušníků bezpečnostních složek.
Absolvent Kalifornského technologickém institutu (Caltech) se podle Reuters živí jako učitel na částečný úvazek a vývojář her. Podle příspěvku na facebooku byl v prosinci 2024 vyhlášen učitelem měsíce torranskou pobočkou C2 Education, celostátní soukromé služby zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky a doučování studentů směřujících na vysokou školu.
Na profesní síti Linkedin Allen uvádí, že v posledních několika letech pracoval jako učitel na částečný úvazek pro C2 Education a jako samostatně výdělečně činný vývojář her. Předtím pracoval rok jako strojní inženýr pro společnost IJK Controls v South Pasadeně a předtím jako asistent učitele na Caltechu. Profil také obsahuje článek z místních novin o soutěži v robotice na Caltechu v roce 2016, kterou prý vyhrál Allenův tým.
Trump po incidentu na Truth Social poděkoval tajné službě a bezpečnostním složkám za rychlé a statečné jednání. Potvrdil, že střelec byl zadržen. Trump navrhl, aby galavečeře pokračovala. Poté, co ho bezpečnostní složky požádaly, aby místo incidentu v souladu s protokolem opustil, uvedl, že jim okamžitě vyhoví. Stanice MS NOW zveřejnila video, na kterém je vidět, jak jsou Vance a o chvíli později Trump eskortováni ze sálu. Trump, obklopen tajnými agenty, při tom upadne na zem.
Trump přišel na tradiční večeři Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA) poté, co akci během svého předchozího působení ve funkci bojkotoval. WHCA zastupuje novináře a média, která pokrývají dění v Bílém domě a činnost prezidenta. Galavečeře s novináři se koná již od roku 1924 a pro Bílý dům tradičně bývá jedním ze společenských vrcholů roku. Podle tradice na ní vystupuje prezident se sebeironickým projevem. Vedle zástupců médií se jí účastní i řada celebrit. Výtěžek ze vstupného putuje na dobročinné účely.