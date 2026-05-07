ANO vede o parník, Motoristé zklamali voliče a hnutí Martina Kuby ztrácí dech, ukázal průzkum

Volby do Poslanecké sněmovny by v květnu s výrazným náskokem vyhrálo hnutí ANO. Podle průzkumu agentury NMS pro Právo by získalo 32,5 procenta hlasů.
Na druhém místě by skončila ODS se ziskem 14,8 procenta. Těsně za ní by bylo hnutí STAN, které by podpořilo 14,5 procenta voličů. Do Sněmovny by se podle průzkumu dostaly ještě SPD a Piráti.
Naopak Motoristé zůstávají pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní komory. V květnu by získali 4,8 procenta hlasů. Ještě hůř dopadlo nové hnutí Naše Česko, za nímž stojí jihočeský hejtman Martin Kuba. Jeho podpora klesla na 2,8 procenta.
Podle politické analytičky NMS Terezy Friedrichové se rozložení sil na politické scéně výrazně nemění.
„Poměr sil vládního a opozičního bloku zůstává v květnu podobný jako u říjnových parlamentních voleb. Ani nový projekt Naše Česko zatím nedokázal s dynamikou výrazně pohnout,“ uvedla Friedrichová.
Kubovo hnutí přitom v dubnovém průzkumu dosahovalo na 4,1 procenta. V květnu tak přišlo o 1,3 procentního bodu a vzdálilo se hranici nutné pro vstup do Sněmovny.
ODS a STAN mírně posílily, Piráti ztratili
Opoziční ODS a STAN si oproti dubnu mírně polepšily. Jejich souboj o druhé místo je přitom velmi těsný, rozdíl mezi nimi činí jen tři desetiny procentního bodu.
Naopak Piráti oslabili. Z dubnových osmi procent klesli na 6,7 procenta. Lidovci a TOP 09, kteří se v říjnu dostali do Sněmovny díky předvolební koalici Spolu, by samostatně získali zhruba 2,5 procenta hlasů.
Dalibor Martínek: Schillerová vytváří fiktivní rozpočet. Dluh nebude dluh
Návrh vlády, aby se do státního rozpočtu nezapočítávaly výdaje na silnice, dálnice, vodní díla nebo jaderné zdroje, na obranu, nyní leží ve sněmovně a až skončí obstrukce opozice, patrně bude schválen.
Motoristé se dál drží pod pětiprocentní hranicí. V květnu by získali 4,8 procenta, což je řadí těsně pod vstupní práh do Sněmovny.
Právě tato strana a její politici se zároveň nejčastěji objevovali v odpovědích na otázku, co respondenty v posledním měsíci zklamalo. Motoristy nebo jejich představitele označila za zklamání zhruba pětina dotázaných.
Průzkum agentury NMS se uskutečnil od 30. dubna do 5. května a zúčastnilo se ho 1022 respondentů.
Model Mythos přináší do sektoru kybernetické bezpečnosti zásadní revoluci. Všechno bude levnější a rychlejší. Kdo na to nedokáže zareagovat, ten skončí. A už se to ukazuje na akciích některých firem.
Ještě na začátku letošního roku to vypadalo, že sektor kybernetické bezpečnosti je pro investora jasná volba. S tím, jak se svět čím dál více přesouvá do digitální ekonomiky a jak se množí útoky, měly mít expertní firmy o byznys postaráno. Jenomže pak společnost Anthropic uvedla, že její nový model Mythos je natolik převratný, že v podstatě dokáže objevit bezpečnostní díru v jakékoli digitální architektuře v řádu sekund a dokázal najít a využít skuliny, které lidští odborníci přehlíželi desítky let.
Akcie kyberbezpečnostních firem na to zareagovaly prudkým propadem. Namátkou: akcie Palo Alto Networks zažily jeden z nejhorších jednodenních propadů (o osm procent), ale padaly i ceny akcií CrowdStrike a vůbec celý sektor.
Následně Anthropic oznámil spuštění projektu Glasswing, do něhož přizval vybrané firmy – od provozovatelů kritické digitální infrastruktury přes vývojáře operačních systémů až po kyberbezpečnostní společnosti. Důvodem bylo rozhodnutí zatím neuvést model Mythos do plně komerční fáze. Místo toho Anthropic umožnil firmám a institucím zapojeným do Glasswingu využívat nový model k posílení bezpečného fungování internetu v dalších letech.
Stanislav Šulc: Pokles sazeb není reálný, jejich růst předčasný. A guvernér Michl to dobře ví
Počkáme a uvidíme. To je v posledních týdnech strategie většiny centrálních bankéřů v západním světě. A členové rady České národní banky nejspíš nebudou výjimkou. Dnes odpoledne se dozvíme, jak dopadlo jejich další měnově-politické zasedání. A jakýkoli pohyb sazeb, ať už směrem nahoru, či dolů, by byl překvapením. A to i přes zvýšenou inflaci.
Z hlediska investorů pak došlo k novému dělení. Na firmy, které jsou součástí Glasswing, a ty ostatní. Firmám, které se projektu účastní tak vznikla zásadní konkurenční výhoda, která se odráží na hodnotě jejich akcií.
Například akcie Palo Alto Networks letos zaznamenaly dno na konci února, když se obchodovaly na úrovni 142 dolarů. Aktuálně ale narostly až nad 183 dolarů. Čímž se dostaly nad úroveň z letošního prvního ledna, ale oproti historickému maximu z loňského října zatím pořád ztrácejí zhruba 40 dolarů.
A v podstatě obdobný příběh nabízejí také akcie CrowdStrike. Ten navíc integruje Mythos do své platformy Falcon pro prediktivní lov hrozeb, což může firmě přinést dodatečné tržby přes 1 miliardu dolarů.
Akcie · Nasdaq
Palo Alto Networks
PANW · vývoj ceny akcie
PANW
Zdroj grafu: TradingView. Data mohou být zpožděná a nepředstavují investiční doporučení.
Další hráči strádají
Zajímavější je pak pohled na akcie firem, které se projektu Glasswing neúčastní. Například izraelská společnost Check Point v květnu 2026 představila novou architekturu Infinity AI, která využívá multimodelový přístup (kombinuje různé AI modely, aby se vyhnula halucinacím jednoho konkrétního). Její akcie sice tolik nepostihl propad na konci února v souvislosti s představením možností Mythosu, nicméně firma ani nedokázala využít následného růstu. A jen za letošní kalendářní rok odepisují akcie více než 36 procent.
Propad zažívají také akcie Gen Digital (bývalý Avast), který se orientuje více na B2C sektor a koncové zákazníky, ale přesto aktuálně Gen odepisuje téměř 25 procent od začátku roku.
Stanislav Šulc: Svět vyděsil nový model AI od Anthropicu. Zdá se, že oprávněně
V sektoru kybernetické bezpečnosti se odehrává zásadní obrat. Mythos podle odhadů dokáže dvě revoluční věci se zásadním dopadem na všechny. Jednak snižuje náklady na kontrolu kritické infrastruktury a její správu z řádu statisíců dolarů na nízké desítky tisíc, což bude dlouhodobě tlačit celý trh na efektivitu nákladů.
Druhý dopad je podstatnější. Celá branže se od dosavadního modelu „hrozba útoku či útok – reakce“ posouvá k nepřetržité kontrole a opravám v reálném čase. Kdo takovou službu nedokáže nabídnout, v podstatě skončí.
To povede k výrazné M&A aktivitě v sektoru, kde působí řada malých specializovaných firem. O ty budou mít zájem větší hráči, kteří se snaží udržet na technologickém vrcholu. Konzultantská společnost Clairfield očekává, že v sektoru kybernetické bezpečnosti jen letos dojde až ke 400 fúzím a akvizicím o celkové hodnotě kolem 84 miliard dolarů, což by představovalo meziroční nárůst o 270 procent.
Drahá nafta. Inflace v dubnu vyskočila na 2,5 procenta, zdražily energie i pohonné hmoty
Meziroční inflace v Česku v dubnu zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,5 procenta.
Dovoz inflace z Perského zálivu spolu s rozvolněnou rozpočtovou politikou vytváří nebezpečnou kombinaci. ČNB musí být ostražitá, říká v rozhovoru pro Newstream.cz hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.
Pokus o schválení sporných novel rozpočtových zákonů včera zkrachoval. Opozice totiž protáhla jednání Sněmovny přes vyhrazený časový limit. Poslanci by se k projednávání měli vrátit příští středu.
Včerejší mimořádná schůze, svolaná vládními poslanci, měla skončit schválením několika novel zákonů upravujících pravidla sestavování rozpočtu. Podle opozice však tyto změny rozpočtová pravidla výrazně rozvolňují. Jednání nakonec zkrachovalo kvůli obstrukcím opozičních poslanců.
Jejich vystoupení měla jednoho společného jmenovatele: kritiku způsobu přípravy novel. Opozici vadí zejména to, že zásadní části návrhů neprošly standardním mezirezortním připomínkovým řízením ani následným projednáním ve vládě. Do legislativního procesu se podle ní dostaly cestou poslaneckých návrhů členů vlády, konkrétně návrhů vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové (ANO). Poslanci přitom podle opozice neměli do poslední chvíle možnost se s návrhy seznámit.
Jako první vystoupila na mimořádné schůzi Sněmovny Alena Schillerová. Opoziční poslance pokárala za neznalost problematiky a podle ní zbytečně vyhrocenou debatu kolem novel rozpočtových zákonů. Tu označila za bouři ve sklenici vody.
„Česká republika v žádném případě nehodlá překročit tříprocentní deficit veřejných financí. Stejně tak platí, že ještě v tomto volebním období hodláme deficit postupně snižovat. Kdo říká něco jiného, neříká pravdu. Buď záměrně, anebo tomu prostě nerozumí. Ale já se na nikoho, kdo tomu nerozumí, vlastně nemohu zlobit,“ uvedla ministryně.
Schillerová dále uvedla, že strukturálně-fiskální plán, který vláda schválila před několika dny a který je rovněž terčem kritiky opozice, je složitý dokument. Povinnost takový plán sestavovat podle ní Evropská unie zavedla teprve nedávno, v roce 2024.
„Bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura si nepřekvapivě vůbec nedával záležet na tom, jestli je ten český nastaven v souladu s realitou, anebo nikoliv,“ prohlásila ministryně.
Stanislav Šulc: Pokles sazeb není reálný, jejich růst předčasný. A guvernér Michl to dobře ví
Počkáme a uvidíme. To je v posledních týdnech strategie většiny centrálních bankéřů v západním světě. A členové rady České národní banky nejspíš nebudou výjimkou. Dnes odpoledne se dozvíme, jak dopadlo jejich další měnově-politické zasedání. A jakýkoli pohyb sazeb, ať už směrem nahoru, či dolů, by byl překvapením. A to i přes zvýšenou inflaci.
Exministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) podle Schillerové navrhl pro roky 2027 a 2028 deficity ve výši 0,9 a 0,8 procenta HDP, které následně závazně projednal s Evropskou komisí. Zároveň však podle ní připravil základ pro další rozpočty s deficity zhruba o procentní bod vyššími.
„Že tím fakticky odsuzuje rozpočty svých následovníků mimo zákonný rámec, to mu bylo absolutně jedno,“ uvedla ministryně.
„Vláda Petra Fialy, která zcela prokazatelně a černé na bílém plánovala hospodařit s deficitem bezmála dvě procenta HDP, jedním dechem slibovala do Bruselu, že bude hospodařit s deficitem čtyřikrát menším, tedy 0,5 procenta HDP,“ pokračovala Schillerová. „Bavíme se o rozporu jednoho jediného roku,“ dodala.
Podle ministryně si ODS „založila ruce za záda“ a počkala na očekávanou volební prohru. „A zlomyslně číhala za záclonou, až po nich tuhle paseku bude muset někdo začít řešit. A teď se konečně dočkala,“ řekla Schillerová. Současnou snahu vládní koalice označila za záchrannou akci, kterou chce opozice podle ní využít „k pořádně falešné a pokrytecké hře na strunu rozpočtové odpovědnosti“.
David Ondráčka: Maďarsko po Orbánovi: zkrotit oligarchy a vrátit pravidla
Maďarsko stojí po pádu Orbánova režimu před těžkým úkolem: rozebrat systém prorostlý oligarchy, obnovit právní stát a vrátit politice normální pravidla. Vítězství opozice ukazuje, že změna je možná, ale skutečná práce teprve začíná.
Po zhruba 45minutovém projevu Aleny Schillerové následovala vystoupení poslanců s přednostním právem. Předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová kritizovala způsob přípravy i projednávání závažných změn. Mluvila o neprůhledném uchvacování státu, při němž podle ní řada témat zůstává skryta.
Část změn obsažených v novelách podle ní skutečně představuje implementaci nových pravidel Evropské unie. Další změny, které do návrhů přinesly poslanecké pozměňovací návrhy Aleny Schillerové, však podle Richterové zásadně narušují udržitelnost veřejných financí. Odkázala přitom na oponentní stanovisko členů sněmovního rozpočtového výboru z řad opozice.
„V případě přijetí pozměňovacích návrhů hrozí nekontrolovatelné, rapidní zvyšování zadlužení České republiky a následné zvyšování nákladů na obsluhu státního dluhu. Což je v současné ekonomické situaci neodpovědné. Jde o stovky miliard korun, o které může naše zadlužení narůstat ročně,“ citovala Richterová ze stanoviska.
„Zmíněné pozměňovací návrhy mohou ohrozit stabilitu České republiky a v případě jejich přijetí hrozí, že vyvolají kolaps veřejných financí a brzké dosažení dluhové brzdy,“ pokračovala v citaci.
Opozice varuje před narušením rovnováhy moci
Členové rozpočtového výboru z řad opozice zároveň upozorňují, že přístup obsažený v rozpočtových novelách podle nich narušuje institucionální rovnováhu mezi zákonodárnou a výkonnou mocí. Ministerstvu financí by totiž podle nich umožnil měnit návrh rozpočtu v některých rozpočtových kapitolách, například u Ústavního soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu nebo Úřadu Národní rozpočtové rady.
„Jde o omezování kontrolní role těchto institucí,“ uvedla Richterová.
Stanovisko rozpočtového výboru proto navrhuje opakovat druhé čtení zmíněných rozpočtových novel. „Takhle velké věci, jako rozvolnění dluhové brzdy a možnosti vlády svévolně si škrtat, dělat si mnohem více než dnes, musí projít řádným procesem. A tím ty návrhy ve druhém čtení samozřejmě neprošly,“ zdůraznila Richterová.
Návrhy byly podle ní podány na poslední chvíli, což znemožnilo, aby na ně opozice mohla reagovat dalšími pozměňovacími návrhy.
„Právě proto, jakým způsobem tyto návrhy byly podané. Právě proto, jakým způsobem vláda hnutí ANO obešla ten rozpočtový proces, je doporučeno opakování druhého čtení,“ dodala předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů.
Michal Nosek: Politici by chtěli dvě židle, dvě funkce a ideálně tři výplaty. Soud řekl ne
Ústavní soud ponechal v platnosti pravidla, podle nichž politici působící současně v obecní a krajské samosprávě pobírají za jednu z funkcí krácenou odměnu. A je to správně. Veřejná funkce nemá být sběratelská soutěž ani způsob, jak si z několika mandátů poskládat pohodlný příjem z veřejných peněz.
Po Aleně Schillerové vystoupili před poslanci další řečníci s přednostním právem. Předseda ODS Martin Kupka uvedl, že navrhované změny mohou veřejné finance dostat do větších problémů a vyústit ve vyšší inflaci, která dopadne na každou rodinu.
Reagoval také na kritiku současné ministryně financí vůči předchozí vládě. „Zaslouží si elementární uznání. A kdyby to na konci vašeho období dopadlo takhle dobře, tak by Česká republika měla reálně šanci zůstat mezi nejlépe hodnocenými státy světa. Ale ten zákon, který jste předložila, vede zemi přesně opačným směrem,“ řekl Kupka.
Zároveň podotkl, že Poslanecká sněmovna se nesmí stát otrokem vlády.
Pro ČNB skončily prázdniny, říká ekonom David Marek
Dovoz inflace z Perského zálivu spolu s rozvolněnou rozpočtovou politikou vytváří nebezpečnou kombinaci. ČNB musí být ostražitá, říká v rozhovoru pro Newstream.cz hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.
Rakušan: Změny mohou deformovat život mladé generace
„Tisk, který paní ministryně předkládá, vypadal až do jejích pozměňovacích návrhů, které načetla ve druhém čtení, celkem nevinně. Nicméně teď se z toho stává přelomový tisk, který má potenciál změnit život v této zemi ne po volební období, kdy tuto zemi vede hnutí ANO, ale po dobu dalších dekád. Potenciál po dobu desetiletí deformovat život mladé generace. Zadlužit ji, vzít jí životní perspektivu, vzít jí budoucnost,“ řekl předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan.
Podle Rakušana kroky současné vlády už vyvolaly několik poměrně velkých občanských shromáždění. Hlavním tématem veřejné debaty však dosud byla zejména veřejnoprávní média.
„Pozměňovací návrhy, s nimiž jste, paní ministryně, přišla, jsou zdánlivě nenápadné a zatím takovou vlnu občanské pozornosti nevyvolaly. To je totiž váš modus operandi. To je váš způsob fungování. Nenápadně, pokoutně, narychlo, poslaneckým návrhem načítat změny velkých zákonných tisků někdy mezi vánočními svátky a Silvestrem. Přijít s obrovskou změnou služebního zákona jak jinak než poslaneckým návrhem. Přijít se stavebním zákonem, obrovskou normou, která má potenciál měnit to, jak budou fungovat a vypadat naše města a obce, a to ne dobrým způsobem. Tak to jste opět načetli poslaneckým návrhem,“ prohlásil Rakušan.
V podobném duchu se nesla i vystoupení dalších opozičních poslanců. Někteří z nich mluvili i tři čtvrtě hodiny, takže brzy vypršel stanovený čas a Sněmovna byla nucena projednávání přerušit.
K novelám rozpočtových zákonů by se poslanci měli vrátit příští středu.
Související
Stát čeká tučný rok. Výběr daní má vyskočit o 125 miliard