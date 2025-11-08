Nový magazín právě vychází!

Americká platební neschopnost ochromila letiště. Odpadlo 800 letů

Letiště v New Yorku
Ve Spojených státech dnes bylo zrušeno více než 800 letů kvůli platební neschopnosti federální vlády a omezení fungování federálních úřadů, takzvanému shutdownu, píše agentura AP.

Federální úřad pro letectví začal omezovat provoz na 40 hlavních amerických letištích v pátek, kdy bylo zrušeno 1024 letů. Cestující se podle stanice ABC News přesto kvůli nedostatku personálu v řadách letových dispečerů potýkají s velkými zpožděními letů.

Ministr dopravy Sean Duffy omezení provozu na letištích zdůvodnil tím, že podle FAA hlásili letoví dispečeři problémy s únavou. Pracovníci kontrolující letový provoz musí v době shutdownu, který trvá od začátku října, vykonávat své povolání bez výplaty. Většina jich podle AP pracuje přesčas šest dní v týdnu. To vede některé k tomu, že si hledají vedlejší zaměstnání, nebo svému zaměstnavateli hlásí, že jsou nemocní.

Rušení letů, které se dotkne všech komerčních leteckých společností, začíná na čtyřech procentech letů na 40 vybraných letištích a v úterý bude navýšeno, než v pátek dosáhne deseti procent, uvedl FAA. Je možné, že ministerstvo dopravy požádá letecké společnosti o zrušení více než deseti procent jejich letů, pokud bude počet dispečerů, kteří se omluví z práce, nadále stoupat, řekl Duffy ABC News.

FAA se podle Duffyho rozhodl nerušit žádné mezinárodní lety, jelikož by tím došlo k porušení mezinárodních dohod s ostatními zeměmi. Podle ministra úřad požádal provozovatele soukromých letadel, aby nelétali na 40 letišť, kterých se rušení letů týká, a pomohli tak zmírnit nápor na tyto vzdušné přístavy.

Maďarský premiér Viktor Orbán
Americký prezident Donald Trump dnes poprvé od svého lednového návratu do funkce přijme v Bílém domě maďarského premiéra Viktora Orbána.

Ze zprávy deníku The Guardian vyplývá, že se Orbán bude snažit zprostředkovat summit mezi Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který se měl uskutečnit v Budapešti, ale byl zrušen. Dalším Orbánovým cílem zřejmě bude získat výjimku z amerických sankcí na dovoz ruské ropy.

 Trump v říjnu oznámil, že by se brzy mohl sejít se svým ruským protějškem v maďarské metropoli, aby s ním projednal ukončení rusko-ukrajinské války. Později ale šéf Bílého domu uvedl, že summit zrušil, protože se mu jeho uspořádání v daném okamžiku nezdálo správné. Ve stejný den Spojené státy oznámily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil a na desítky jejich dceřiných společností v reakci na ruské odmítnutí ukončit válku na Ukrajině. USA zároveň požadují, aby se země jako Maďarsko odstřihly od ruských zdrojů energie. Orbán naopak už dříve uvedl, že jeho země hledá cesty, jak obejít americké sankce uvalené na Rosněfť a Lukoil.

Maďarského premiéra bude doprovázet početná delegace včetně šesti ministrů, mimo jiné hospodářství a obrany. Loni maďarský premiér třikrát navštívil Trumpa v jeho floridském sídle Mar-a-Lago, z toho dvakrát ještě předtím než byl republikán zvolen prezidentem v listopadových volbách. Orbán je zároveň jedním z mála lídrů zemí EU, který má blízko k Trumpovi i k Putinovi a který nedávno prohlásil, že zákaz dovozu ruské ropy do evropských zemí je z maďarského pohledu chybný.

Americký trh práce se otřásá. Kvůli AI a škrtům přišlo o práci přes 150 tisíc lidí

Americký trh práce se otřásá. Kvůli AI a škrtům přišlo o práci přes 150 tisíc lidí
ČTK
ČTK
ČTK

Zaměstnavatelé ve Spojených státech v říjnu zrušili přes 150 tisíc pracovních míst. To je pro tento měsíc největší pokles za více než 20 let. Nejvíce propouštěly technologické firmy, maloobchody a sektor služeb. Hlavním důvodem je snižování nákladů a využívání umělé inteligence, vyplývá ze zprávy agentury Challenger, Gray & Christmas.

Celkem soukromé podniky nahlásily propuštění 153 074 zaměstnanců, což bylo o 175 procent více než loni v říjnu. Od začátku roku se počet oznámených propuštění zvýšil o 65 procent na téměř 1,1 milionu, což je zatím nejvyšší úroveň od roku 2020, kdy bylo oznámeno více než 2,3 milionu propouštění.

Hlavním důvodem propouštění bylo v říjnu snižování nákladů, následovala AI, uvedla zpráva. Od počátku letošního roku pak zůstává hlavním důvodem takzvaný „DOGE Impact“, tedy dopady kroků amerického úřadu pro efektivitu státní správy, který zavedl rozsáhlé škrty ve federální správě a zrušil řadu vládních kontraktů. Tyto zásahy se promítly i do soukromého sektoru.

Jakékoliv americké statistické údaje ze soukromých zdrojů se nyní dostávají do centra pozornosti investorů, protože oficiální údaje, které by přinesly informace o stavu ekonomiky, kvůli uzavření vládních úřadů nadále chybí. Současný takzvaný shutdown, který omezuje fungování federálních úřadů kvůli neschváleným financím, je co do délky trvání rekordní.

