Andrea Olejárová z Mondelēz: Ženy musí převzít odpovědnost za své finance a investovat

Ženám hrozí během podzimu jejich života chudoba. „Mnohé totiž spoléhají na partnera a státem vyplácený, často velmi nízký důchod. Do investování se pustí jen hrstka žen. A to je špatně,“ říká Andrea Olejárová, director FP&A v Mondelēz International. Ženy musí převzít zodpovědnost za své osobní finance, míní jednatelka nadnárodní společnosti, která povede diskusi u kulatého stolu na setkání Innovative Women Shaping the Future pořádaném velvyslanectvím Irska, Enterprise Ireland a Newstream Business Club českých a slovenských žen.

Na co se chcete během diskuse zaměřit?

Dlouhá léta pracuji v oblasti financí, zejména firemního plánování. Věřím, že ženám mohu předat zkušenosti i návody, jak zacházet s penězi. Myslím, že v otázkách financí jsme velmi konzervativní, možná až rezervovaní. Nejsme moc zvyklí si vytvářet finanční rezervu na horší časy. A stále ještě všichni nemyslíme na svůj důchod. V případě žen, je toto téma ještě palčivější.

Proč?

Rozdíl mezi příjmy mužů a žen je stále značný. Mnoho žen se po finanční stránce spoléhá na partnera, v případě rozchodů nebo nedejbože úmrtí se pak ocitají ve finanční nejistotě. Veřím, že ženám mohu poskytnout malý návod, jak si rozložit své finance a vyhnout se pozdějším problémům. Očekávám, že to bude inspirující diskuse pro nás všechny.

Co ženám radíte?

Mnoho z nás ve stáří spoléhá na státem vyplácený důchod. Jenže ten, kdo méně vydělá, má i menší šanci na dobrý důchod. Taková je realita pro celou řadu žen, které ve staří upadají do chudoby. Na jedné straně víme, že ženy jsou šetrné, snaží se spořit, avšak do investování se pustí jen malá hrstka z nich. Proto edukace a finanční plán jsou tak důležité a nezbytné, abychom si vylepšily finanční situaci právě pro toto období. Pokud se nepostaráme samy, nikdo to za nás neudělá. O to důležitější je, abychom my, ženy převzaly zodpovědnost za své vlastní finance.

Jaké osobní výzvy jste si stanovila pro letošní rok?

Letos se chci znovu zaměřit na přehodnocení vlastní a rodinné finanční situace. Své děti učím, jak o finance pečovat, jak si je v čase rozložit. A protože už i můj mladší syn dovrší letos plnoletosti, ráda bych, aby toto téma pojaly za své, porozuměly mu. Už jen kvůli tomu, že společnost jako taková řeší mnoho výzev s nejistými výsledky. Nedávné covidové období, neudržitelný důchodový systém, prognózy negativního vývoje demografické situace a mnoho dalších jsou toho příkladem. Zároveň sama přicházím do věku, kdy se mě výše diskutované téma začíná stále více a více týkat a chci se tak ujistit, že jsem v této oblasti udělala maximum pro sebe i moji rodinu.

