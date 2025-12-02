Longevity paradox: Češi chtějí žít déle a odejít dříve do penze, na stáří však šetří pozdě
Češi počítají s nejdelší délkou života v historii, ale jejich finanční příprava na penzi tomu neodpovídá. Vyplývá to z aktuálního výzkumu společnosti Swiss Life Select, který upozorňuje na výrazný „longevity paradox“: lidé očekávají dlouhou penzi, chtějí odejít ze zaměstnání co nejdříve, ale spořit začínají často až ve druhé polovině pracovního života – nebo vůbec.
Podle studie více než čtvrtina Čechů očekává, že se dožije 95 let a více, další velká skupina míří k aktivní osmdesátce. Současně však 77 procent populace plánuje odejít do penze do 64 let. Tím se prodlužuje období, během něhož budou domácnosti závislé na vlastních úsporách či státním důchodu. Zásadní otázkou proto zůstává, zda jsou lidé schopni takto dlouhou penzi financovat.
Úspory maximálně na tři roky
Data tomu nenasvědčují. Téměř polovina Čechů má dnes úspory pouze na jeden až tři roky života v penzi. Úspory na více než deset let deklaruje jen 14 procent lidí ve věku 54–65 let, tedy těsně před odchodem do důchodu. Každý šestý Čech navíc neplánuje na penzi spořit vůbec. „To už není riziko, to je realita, která velmi rychle přeroste v problém,“ upozorňuje generální ředitel Swiss Life Select Karel Šulc.
Největší část populace začíná řešit finance až mezi 26. a 35. rokem. Další významná skupina dokonce až po 36. roce života. Investování přitom není sprint, ale dlouhodobý proces. Pozdní start znemožňuje vytvořit kapitál, který by pokryl dvacet či více let života bez příjmů.
Klíčovým zjištěním výzkumu je i silná závislost na státním důchodu. Ten jako hlavní zdroj příjmu ve stáří uvádí 68 procent lidí, u skupiny 54–65 let dokonce 84 procent. Swiss Life upozorňuje, že průběžný systém není dimenzován na stárnoucí populaci ani na časté legislativní změny. „Za 30 let byl zákon o důchodovém pojištění novelizován téměř stokrát. To samo o sobě ukazuje, že stát nemůže být dlouhodobým garantem životní úrovně,“ říká Šulc.
Investování brání podle respondentů zejména strach ze ztráty peněz, nedostatek kapitálu a nízké finanční znalosti. V kombinaci s nízkým využíváním odborného poradenství – pravidelně jej využívá jen 10 procent populace – vzniká výrazné riziko, že lidé vstoupí do penze nepřipraveni.
Swiss Life upozorňuje, že dlouhá penze není problémem sama o sobě. Problémem je nepřipravenost. Řešením je dlouhodobý finanční plán, kombinace investičních nástrojů a průběžná péče o majetek. „Když chci žít déle, musí pracovat déle i moje peníze,“ uzavírá Šulc.
Čeští investoři zůstali i v době poklesů způsobených americkou celní politikou nebo geopolitickou situací klidní, žádné velké prodeje portfolií se nekonaly. A nepanikaří ani ve chvílích, kdy koruna posiluje a klesá vyjádření výnosu u eurových a dolarových investic. Říká to Tadeáš Silovský z Portu, který zároveň dodává, že ti pokročilejší se jen začínají ptát na možné prasknutí technologické bubliny.
Tadeáš Silovský: Kryptoměny zastínila umělá inteligence, ESG zase geopolitika. Češi se stále více zajímají o DIP
Money
Čeští investoři zůstali i v době poklesů způsobených americkou celní politikou nebo geopolitickou situací klidní, žádné velké prodeje portfolií se nekonaly. A nepanikaří ani ve chvílích, kdy koruna posiluje a klesá vyjádření výnosu u eurových a dolarových investic. Říká to Tadeáš Silovský z Portu, který zároveň dodává, že ti pokročilejší se jen začínají ptát na možné prasknutí technologické bubliny.
Česká společnost FTMO, která se zabývá obchodováním na finančních trzích, koupila americkou makléřskou firmu OANDA. Cenu neuvedla, ale podle médií se pohybovala v řádu miliard korun. Hodnota FTMO činí například podle žebříčku serveru Seznam Zprávy asi 33 miliard korun.
FTMO míří mezi globální hráče. Společnost koupila amerického makléře OANDA
Zprávy z firem
Česká společnost FTMO, která se zabývá obchodováním na finančních trzích, koupila americkou makléřskou firmu OANDA. Cenu neuvedla, ale podle médií se pohybovala v řádu miliard korun. Hodnota FTMO činí například podle žebříčku serveru Seznam Zprávy asi 33 miliard korun.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.