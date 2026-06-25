AI evangelista ve firmě. Umělá inteligence přináší nové profese, říká expertka Deloitte Julie Slavík
Přes tři čtvrtiny lidí aktivně používají AI nástroje. A tři čtvrtiny firem uvádí, že mají nějakou AI strategii. Jak to s užíváním nástrojů umělé inteligence v reálu vypadá a jaká nás čeká budoucnost, popsala v podcastu expertka Deloitte Julie Slavík.
Umělá inteligence se už dávno stala pevnou součástí životů. Podle letošního průzkumu společnosti Deloitte ji v Česku alespoň občas používá 78 procent lidí. O tom, jak AI mění každodenní život, proměňuje firemní procesy a proč nás čeká budoucnost plná hlasových asistentů, diskutovala v podcastu Newstream Business Talks Julie Slavík, manažerka týmu Strategy v české pobočce Deloitte, s moderátorkou Terezou Zavadilovou.
Růst využívání umělé inteligence je v Česku obrovský. Souvisí to s růtem popularity a zlepšováním velkých jazykových modelů AI jako je ChatGPT či Google Gemini: dnes se s AI denně radí už 38 procent Čechů a u nejmladší generace dokonce začíná chatbot plně nahrazovat klasické vyhledávání přes Google. Lidé chatboty nejčastěji používají jako chytré digitální asistenty. „Je to vlastně takový každodenní asistent. Lidi se s AI radí, píšou si s ní. Používají ji na práci i na každodenní život, na vzdělávání. Obecně vlastně na cokoliv, na co jsme používali Google, lidé začínají používat AI,“ říká Julie Slavík.
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AI našly i ženy
Zajímavým zjištěním průzkumu je také demografická změna. „Ještě před třemi lety silně převažovali v používání AI muži, bylo to nějakých 70 procent, a letos už se to vychýlilo trošku víc ve prospěch žen. Dokonce víc než 50 procent žen uvedlo, že AI používá,“ popisuje Julie Slavík a dodává, že ženy z umělé inteligence dělají praktického pomocníka pro každodenní pracovní i domácí úkoly.
AI rychle proniká i do firemního prostředí. Ačkoliv 73 procent firem dnes deklaruje, že má svou AI strategii, skutečná transformace podle expertky z Deloitte spočívá v odklonu od tradičních dodavatelů softwaru, tedy že firmy místo platby za nástroje třetích stran si s pomocí AI vytvoří vlastní procesy na míru. A jak bude vypadat budoucnost? „Já coby zaměstnanec budu mít jeden tool, který pro mě vypadá jako klasický chatbot. A ten chatbot už bude mít za sebou vlastní agentickou síť, která jednoduše pošle ticket danému člověku, a zároveň vedle toho pošle žádost o schválení softwaru nebo budgetu. Takhle se to samo celé udělá,“ vysvětluje Slavík, jak radikálně zefektivní AI veškerou back-office agendu a byrokracii.
V souvislosti s AI se nejčastěji mluví o tom, že lidé kvůli ní budou přicházet o práci. Také ale vznikají i zcela nové pracovní pozice, jako je AI Solution Manager, AI Lead či interní evangelista, kteří mají na starosti AI procesy a vzdělávání ve firmách. Podle Julie Slavík však na trhu citelně chybí kvalifikovaní experti, kteří by zvládli spojit technické znalosti, například pokročilé promptování, se strategickým byznysovým myšlením. „Nejde jen o AI schopnosti ve smyslu promptování, ale i o schopnosti dívat se na firmu jako na celek, hledat příležitosti. Stratég rovněž musí být i tváří AI dovnitř firmy, takže dotyčný musí mít spoustu zkušeností," vysvětluje expertka.
Je jasné, že umělá inteligence přináší obrovskou změnu. Proto s sebou zavádění AI nese i výrazná rizika. Firmy musí bedlivě hlídat, aby zaměstnanci z neopatrnosti nevkládali citlivá či klientská data do veřejných modelů, takže se stále více opírají o uzavřená firemní řešení, jako je Enterprise verze Copilotu.
Téměř tři čtvrtiny českých firem už mají strategii umělé inteligence nebo ji připravují, přičemž nejčastěji využívají Copilot od společnosti Microsoft. Přestože AI postupně mění fungování podniků, výraznější snižování počtu zaměstnanců kvůli jejímu nástupu očekává jen menšina firem.
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Téměř tři čtvrtiny českých firem už mají strategii umělé inteligence nebo ji připravují, přičemž nejčastěji využívají Copilot od společnosti Microsoft. Přestože AI postupně mění fungování podniků, výraznější snižování počtu zaměstnanců kvůli jejímu nástupu očekává jen menšina firem.
Nejde jen o vnitřní bezpečnost, do hry vstupuje i geopolitika. Nedávné kroky USA, které částečně omezily přístup k určitým AI nástrojům pro Evropany, ukázaly důležitost digitální suverenity. Podle Julie Slavík Evropa i samotné Česko nutně potřebují vlastní modely LLM i AI infrastrukturu. Česká republika má přitom díky existujícím datovým centrům dobré předpoklady pro budování tzv. AI factories.
Budoucnost leží v hlase a chytrých brýlích
Při pohledu do budoucna je Julie Slavík přesvědčena, že současné sezení u obrazovek postupně nahradí nositelná elektronika, takzvané wearables, a hlasoví asistenti, a to klidně v horizontu tří až pěti let. Očekává se boom chytrých brýlí s integrovanými kamerami, které budou umět uživateli analyzovat kontext a pomáhat mu v reálném světě.
„Myslím, že obzvlášť tady v Česku je hodně nedoceněný hlas. Zásadně nám to uvolní ruce, když začneme ovládat zařízení pomocí hlasu,“ uzavírá s přesvědčením technologické optimistky Slavík. Ačkoliv zatím systémy bojují s českým jazykem, je podle ní jen o otázku času, kdy budeme s technologiemi běžně mluvit na ulici i v autě, což zásadně zrychlí běžné fungování.
Jak se používá AI ve firmách?
Jaké firmy jsou na tom nejlépe?
S čím nejčastěji poradci radí klientům?
Jak správně implementovat AI strategii?
Jak to dopadne, když firmě strategii o AI přímo píše AI?
Poslouchejte nový díl podcastu Newstream Business Talks s Julií Slavík. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji ale také na Spotify i Apple Podcasts.
Umělá inteligence se z technologické novinky rychle mění v běžnou součást pracovního života. České a slovenské firmy už většinou chápou, že AI ovlivní nejen efektivitu, ale také firemní kulturu, rozhodování, důvěru zaměstnanců i podobu pracovních rolí. Podle průzkumu Deloitte Trendy v oblasti lidského kapitálu 2026 však mnoho organizací stále hledá, jak spolupráci lidí a technologií nastavit tak, aby byla skutečně funkční.
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