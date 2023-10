Nové Letňany. Budoucí čtvrť dostane tramvajovou linku i byty pro deset tisíc lidí

Pražský Institut plánování a rozvoje dokončil první návrh územní studie podoby čtvrti, která by v budoucnu měla vzniknout v okolí stanice metra C Letňany, uvedl mluvčí institutu Marek Vácha.

Reklama

Na nyní nevyužité ploše asi 100 hektarů by podle návrhu mohlo v roce 2050 bydlet 10 tisíc lidí a vzniknout až osm tisíc pracovních míst. V minulosti se objevilo několik úvah, jak s územím naložit. Jednalo se například o areál olympijských her nebo čtvrť pro státní úředníky, žádný ale nebyl uskutečněn.

Studie má nastavit mantinely pro budoucí výstavbu, která by mohla začít na začátku příštího desetiletí. Navržená čtvrť počítá s klasickou blokovou zástavbou, vzhledem k letištím v Letňanech a Kbelích s poměrně nízkou výškou. „Oceňuji, že návrh studie přichází i díky limitům daným blízkými letišti s v Praze ne úplně častou typologií vysoké hustoty - nízké výšky, která je běžná například v Nizozemsku,“ uvedl k tomu náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN).

FOTOGALERIE: Podívejte se, jak by mohlo v budoucnu vypadat okolí stanice metra Letňany

Ve čtvrti by měly vzniknout tři mateřské, jedna základní a jedna střední škola a také poliklinika. Studie počítá do roku 2050 se stavbou 3000 až 5000 bytů, z nichž velkou část by s ohledem na vlastnictví pozemků mohlo postavit město jako nájemní bydlení pro znevýhodněné osoby či zástupce preferovaných profesí. Více než třetina území má zůstat nezastavěna, což umožní vznik dvou parků.

Je to malý zámek, majitelé tam jezdí jako na chalupu. Teď ho chtějí prodat za 23 milionů Reality Stavět se začala na konci 17. století jako kaple, duchovním účelům už ale dávno neslouží. Současní majitelé si z kaple v severočeských Zákupech vytvořili chalupu. Teď je tato výjimečná historická památka na prodej za 22 milionů. pej Přečíst článek

Čtvrť je navržena jako multifunkční, kromě bydlení tam tak podle návrhu vznikne až 8000 pracovních míst. „Navržený objem kancelářských ploch má potenciál vytvořit z této čtvrti nové administrativní centrum, které bude plochou kanceláří srovnatelné s centry Chodov či Brumlovka,“ stojí v návrhu. Na rozdíl od zmíněných center však chce město docílit toho, aby kancelářské budovy byly promíseny s obytnými a nevznikaly oblasti jen s jednou funkcí.

Do nové čtvrti i tramvají

Středem nové čtvrti povede podle návrhu v upravené a prodloužené Belladově ulici tramvajová trať přivedená z Vysočan a Hloubětína se zastávkami u areálu nové školy, poblíž polikliniky a u dopravního terminálu Letňany. Možností je i trolejbusová linka. Studie navrhuje také rozšíření dopravní sítě v klíčových místech, jako je křižovatka Mladoboleslavské a Kbelské ulice, obchvat Letňan nebo výhledově výstavba Pražského okruhu.

Lukáš Kovanda: Stavebnictví drtí i neochota vlády stavět „hladové zdi“ Názory Srpnový výsledek tuzemského stavebnictví je povzbudivý, otázkou však je, zda se nejedná o přechodný výkyv – ovlivněný například načasováním dovolených v sektoru stavebnictví nebo developmentu. Lukáš Kovanda Přečíst článek

IPR do přípravy studie zapojil i místní obyvatele, kteří měli možnost se vyjádřit na veřejném setkání a prostřednictvím on-line dotazníku. Nyní se můžou lidé s pracovní verzí studie seznámit a znovu ji připomínkovat. Pro obyvatelé Letňan, Kbel a okolí institut do listopadu připravil sérii akcí, mezi nimi například informační kontejner, komentované vycházky po řešeném území či workshopy komunitního plánování.

V minulém volebním období chtěl tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) pozemky u metra Letňany od města získat a postavit na nich velký areál pro státní úředníky přezdívaný „úřednická čtvrť“. Město se tomu bránilo, následující jednání ke konkrétnímu výsledku nevedla. V minulosti chtěl také tehdejší primátor Pavel Bém v Letňanech vybudovat areál pro letní olympijské hry, i z toho sešlo.