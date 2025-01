Dalibor Martínek: Babiš rozhodne, kam kráčí Česko. Ale kam to vlastně bude

Babiš se ani nemusí moc snažit. Nemusí se k ničemu vyjadřovat, nemusí mít názory. Ono mu to tak nějak jede samo. Prostě vyhraje v letošním roce volby. Možná poskládá vládu jenom ze svých nohsledů. Možná k tomu bude potřebovat jako podržtašky Motoristy, Klausova Macinku. To se uvidí na podzim.

Premiér Fiala po svém nepovedeném, škrobeném proslovu na svatého Štěpána utichl. Vyklidil pozici. Možná ztratil energii. Ono být premiérem asi není žádná výhra. Těžko říct, proč po tom Babiš vlastně touží.

Sázkové kanceláře uvádějí, že je Babiš hlavním kandidátem na budoucího premiéra. Vypsaly na něj kurz. Osobně si myslím, že premiérem bude Havlíček. Proti sázkovým kancelářím. Tak uvidíme.

Havlíček převzal práci ve straně, je úspěšný, pracovitý. Workoholik. A možná mají s Babišem nějakou dohodu, to je jenom mezi nimi. Ale logická úvaha zní. Proč by Babiš ve svých sedmdesáti letech usiloval o výkonnou funkci, která obsahuje celou řadu povinností, když tam může nominovat výkonného Karla, který k němu bude vždy loajální?

Politiku určí Babiš

Celou českou politiku letos určí Andrej Babiš. Kvůli tomu ale nemusí sedět v křesle, kde na něj budou neustále hýkat novináři, a on by se musel permanentně obhajovat, že nedonášel komunistickým úřadům, že nepobral neoprávněně padesát milionů korun na ten jeho čapák. Babiš to prostě už nemá za potřebí. Dobře to ví, nechá to Karlovi. A Karel to vezme. Má spoustu energie, nápadů.

A ono to vlastně vůbec nemusí pro Česko dopadnout špatně. Premiér Fiala dělá dobrou prozápadní politiku. Byl první na Ukrajině. Je ovšem otázka, co je pročeská politika. Ceny energií mu úplně ulítly, nechal to na bankéřovi Síkelovi, který energiím rozuměl jako koza petrželi, a teď bude z Bruselu posílat evropské miliardy někam do Afriky. Je to vlastně smutný příběh. Ze současné vlády nikdo nerozumí ekonomice, a my Češi za ni máme bojovat?

Těžko se hledají argumenty, proč by populista Babiš neměl vyhrát volby. Ano, premiér má pod sebou dva bilióny korun, které může rozházet bůh ví jak, a ještě na to má právo. Ale je to dost práce. Babiš už pracovat nemusí. Může se tvářit jako hodný strejda, a rozdávat úkoly. Tak se to ostatně již nyní děje.

Karel Havlíček tuto těžkou úlohu jistě rád přijme, na těžké úkoly je machr. Otázkou zůstává, jaký je azimut České republiky. Oproti Fialovi toho Babiš moc nepokaňhá. Má rád Francii, miluje Trumpa. Což je v jeho očích velký pes. Pro Česko se s nástupem Trumpa a volebním vítězstvím Babiše moc nezmění. Je to jen taková filozofická otázka. Kam kráčíme? A zajímá to vůbec někoho?