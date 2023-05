Práce je dost, částka na politiku zaměstnanosti klesne příští rok až o miliardu korun

Příští rok by se měla částka na politiku zaměstnanosti včetně financování veřejně prospěšných prací snížit ze současných osmi miliard zhruba na sedm miliard korun. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) při návštěvě Pardubického kraje.

Reklama

Vládní konsolidační balíček podle Jurečky počítá i s tím, že se zpřísní podmínky pro přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti při opakované evidenci na úřadu práce a prodlouží se doba důchodového pojištění nezbytného pro přiznání nároku na podporu.

„Hledáme cestu, jak odlišit osoby, které přicházejí a čerpají podporu třeba po 20 letech nepřetržité práce, od lidí, kteří se na pracovní úřad vrací opakovaně ve velmi krátké době,” uvedl Jurečka.

Stanislav Šulc: Jurečka si chce posvítit na sociální dávky. Dopadne to jako vždycky Názory Další den, další informační balonek od jednoho z ministrů ve stylu „Něco naznačíme a uvidíme, co na to lid“. Po sérii karambolů s možným zestátněním ČEZ a okleštěním důchodů se vláda vydává bezpečnějším směrem a chce si „posvítit na sociální dávky“. Lavina nenávisti se nejspíš nestrhne, protože dávky přece berou jen flákači, říká s nadsázkou komentátor Newstreamu Stanislav Šulc. Stanislav Šulc Přečíst článek

Nezaměstnanost je nízká, systém robustní

Konkrétní parametry změny zákona o nezaměstnanosti ministerstvo ještě upřesní. Podle odůvodnění vládního návrhu úsporných opatření je systém podpory robustní a v současné podobě neúnosný, a to i s přihlédnutím k setrvale minimální dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice.

Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před podáním žádosti o ni. V rozhodném období musí člověk získat zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností aspoň 12 měsíců důchodového pojištění. Nárok na podporu nemá ten, kdo v posledních šesti měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání opakovaně sám ukončil pracovní poměr nebo s nímž byl v tomto období rozvázán pracovní poměr kvůli hrubému porušení pracovní kázně.

AKTUALIZOVÁNO: Boj o konsolidační balíček vlády se vyostřuje. Odbory vyhlásily stávkovou pohotovost Money Odborové svazy vyhlásily s okamžitou platností kvůli vládnímu konsolidačnímu balíčku stávkovou pohotovost. Po dnešním odborářském jednání to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. O konsolidačním balíčku budou dnes odpoledne jednat zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů. ČTK Přečíst článek