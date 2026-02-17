Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Michal Nosek: Češi ukázali, že vedle hokeje rozumí i geopolitice a diplomacii

Michal Nosek: Češi ukázali, že vedle hokeje rozumí i geopolitice a diplomacii

Emmanuel Macron
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Zahraniční prezidenti vstupují do českého veřejného prostoru většinou jen na chvíli. Když se děje něco mimořádně zajímavého. Jinak o nich víme málo a zajímají nás ještě méně. Přesto dokážeme poměrně přesně říct, komu důvěřujeme. Průzkum důvěry tak připomíná spíš test domácích nálad než znalostí světa.

O zahraničních prezidentech se v Česku mluví hlavně tehdy, když je problém. Válka, summit, sankce. Jakmile se svět uklidní, zmizí i oni. Zůstanou jen jména, která si většina lidí sotva spojí s konkrétní politikou, ale přesto dokáže říct, komu věří.

Typicky třeba Emmanuel Macron. Podle průzkumů mu důvěřuje 52 procent Čechů. Což zní, jako bychom sledovali francouzskou politiku detailněji než tu vlastní. Ve skutečnosti většina lidí ví jen to, že je prezident, Francouz a že doma řeší protesty.

Na opačném konci stojí Vladimir Putin s 87 procenty nedůvěry. Ani tady se neodehrála národní debata nad strukturou ruského rozpočtu. Spíš rychlá orientace na hodnotové mapě: kam patří on, a kam patřím já.

Kdo je Si?

A pak je tu třetina respondentů, kteří u jména Si Ťin-pchinga váhají nebo přiznají, že netuší. Což je mimochodem nejrealističtější výsledek celého průzkumu. V zemi, kde má každý názor na všechno, je „nevím“ skoro podezřele poctivé.

Tyhle žebříčky totiž nejsou dalekohledem do světa. Jsou zrcadlem do nás. Když říkáme, zda věříme Trumpovi, Zelenskému nebo komukoli jinému, nehodnotíme jejich politiku. Hodnotíme vlastní identitu. Zahraniční lídři fungují jako projekční plátno, na které promítáme domácí spory, frustrace i sympatie. Neříkáme: On dělá dobrou politiku. Říkáme: On patří k těm mým, nebo k těm druhým.

Přesto mají tyhle průzkumy cenu. Neprozradí nic zásadního o kvalitě státníků, ale hodně o kvalitě našich příkopů. Ukazují, které světové konflikty jsme si přetáhli do domácí politiky a jak pevně jsme rozděleni i ve věcech, které se odehrávají tisíce kilometrů od nás. Je to teploměr nálady, ne kompas pravdy.

Emmanuel Macron

Macron tepe do Trumpa: Z USA přišla vůči EU jasná agrese

Politika

Evropská unie čelí každý den a týden novým hrozbám, které nově přichází i ze Spojených států, kde převládá ideologie naladěná proti Evropě. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru, který vydal deník El País. Podle něj z USA přišla jasná agrese. Macron kritizuje také strategii některých vlád, které se snaží demonstrovat svou ideologickou afinitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

ČTK

Přečíst článek

Maďarský premiér Viktor Orbán a ruský prezident Vladimir Putin

Putin „zavařil“ Orbánovi, jenž před blížícími se volbami čelí závažnému výpadku dodávek ruské ropy

Názory

Slovensko, stejně jako Maďarsko učinily kroky k zahájení nouzového čerpání ropy ze svých strategických rezerv. Obě země tak činí v reakci na snížení a posléze úplné zastavení dodávek ropy potrubím Družba. Tím surovina neteče už takřka tři týdny.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Maďarský premiér Viktor Orbán a ruský prezident Vladimir Putin

Putin „zavařil“ Orbánovi, jenž před blížícími se volbami čelí závažnému výpadku dodávek ruské ropy

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Babiš se spravedlnosti nedočká. Jeho lidé ho vždy podrží

Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Poslanecká sněmovna by neměla vydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání, shodli se členové mandátového a imunitního výboru. Babiš čelí žalobě kvůli dotaci na Čapí hnízdo, Okamura čelí obvinění pro podezření z podněcování k nenávisti. Oba mohou zůstat v klidu, Sněmovna je nevydá.

Kdyby Andrej Babiš nevstoupil do politiky, patrně by se na jeho podvod s evropskými dotacemi na Čapí hnízdo nikdy nepřišlo. Jelikož však chtěl oligarcha ještě větší moc, přišlo se na to. Od té doby Babiš tvrdošíjně lže a zapírá. Najal si právníky, kličkuje. Jiný by za tento čin, neoprávněné čerpání dotace, již měl odsezený trest ve vězení. Babiš je místo toho premiérem.

Okamura vyvěsil před senátními volbami nechutné plakáty. Na jednom z nich je muž tmavé pleti se zakrvaveným nožem a s heslem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové“ z dovozu. Manipulativní, podle policie možná trestné.

Petr Macinka

Karel Pučelík: Petr Macinka lakuje neúspěch narůžovo

Názory

Mnichovská exhibice Petra Macinky byla bezpochyby neúspěchem a ukázkou slabosti české vlády. Proč si tedy i přesto najdou tací, kteří šéfa české diplomacie chválí? Protože v dnešní politice na schopnostech vlastně moc nezáleží. Důležitá je prezentace, která dokáže divy. Bohužel.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Činy obou vrcholných politiků jsou nesrovnatelné. Jeden evidentně spáchal trestný čin, druhý jistě skutek vhodný k posouzení soudu. Společné však mají, že se k soudu patrně ani jeden z nich nedostane.

Pohlídaná většina

Každému je jasné, že současná vládní koalice má sto osm poslanců a premiéra ani šéfa Poslanecké sněmovny nikdy nevydá k trestnímu stíhání. Imunitní výbor je jen hra na demokracii. Z šestnácti jeho členů je sedm z Babišova ANO, po jednom z Okamurova SPD a od Motoristů. Tady si Babiš většinu bedlivě pohlídal. Jiný výsledek než nevydat si nikdo nepředstavoval.

Babiš se kroutí jako žížala na betonu. Třikrát se vydat nechal, teď už nechce. Nevěří prý justici. Ano, věřil ji v době, kdy měl na své straně městského soudce Jana Šotta, který ho dvakrát nenašel na kauze Čapí hnízdo nic trestného. Když mu však vrchní soud vrátil případ s tím, že trestný čin byl spáchán a je třeba určit výši trestu, Babiš ztratil zájem o to být posuzován justicí.

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté

Dalibor Martínek: Čeští důchodci si žijí jako v ráji. Babiš jim podkuřuje, brání rozvoji země

Názory

Výdaje státu na důchodce tvoří zhruba bilion korun ročně. Ano, bilion. Státní rozpočet, sestavený současnou vládou se schodkem 310 miliard korun, čelí kritice. Je prý nezákonný, schodek je moc velký. Výdaje rozpočtu jsou plánovány na 2,5 bilionu korun. Důchodci stojí tento stát téměř polovinu rozpočtu. A výdaje na ně porostou.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Sněmovní plénum bude o soudní žádosti rozhodovat pravděpodobně na mimořádné schůzi ve čtvrtek 5. března. Každý ví, jak to dopadne. Oba hříšníci se verdiktu justice nedočkají, místo toho budou zastupovat na mezinárodní scéně tento stát. Pro bezúhonného Čecha je to smutná realita.

Poslanecká imunita byla vymyšlena proto, aby chránila poslance před politickým stíháním za názory, projevy ve Sněmovně. Byl to dobrý záměr. Politici si to ovšem vyložili tak, že jsou vlastně beztrestní. Nadlidé. Devalvují tím pozici zákonodárného orgánu, důvěru lidí v české právo. Žádná vláda s tím nedokázala nic udělat. Babiš to nyní může skvěle využít.

Související

Boj o Elysejský palác: Macron „betonuje“ instituce, Le Penová naráží na byznys

Marine Le Penová a Emmanuel Macron
ČTK
nst
nst

Francie vstupuje do předvolební fáze, která se neodehrává jen na mítincích, ale i v zákulisí státních institucí a zasedaček velkých firem. Jak upozorňuje server Politico, prezident Emmanuel Macron urychluje klíčová personální jmenování, aby ochránil svůj odkaz a omezil manévrovací prostor případného krajně pravicového nástupce. Agentura Reuters zároveň popisuje, že Národní sdružení (RN) Marine Le Penové a Jordana Bardelly zatím nedokázalo přesvědčit francouzskou podnikatelskou elitu.

Podle Politica Macron dosazuje loajální spojence do vrcholných funkcí ve státní správě, diplomacii i armádě. Více než 60 ambasád má v příštích měsících získat nové velvyslance, včetně postů ve Washingtonu, Londýně, Berlíně či Kyjevě. Předčasná rezignace guvernéra Bank of France mu navíc umožní jmenovat nového šéfa centrální banky se šestiletým mandátem ještě před volbami v květnu 2027.

Změna ve vedení armády má podle zdrojů zajistit silný hlas pro případ, že by se k moci dostalo RN – zejména pokud by otevřelo otázku odchodu z integrovaného velení NATO. Macron tak podle kritiků „zabetonovává“ instituce. Bardella hovoří o snaze udržet kontrolu nad státem i po skončení mandátu. Sám Macron připustil, že jde o „důležitou otázku“, ale odmítl ji veřejně rozvádět.

Emmanuel Macron

Macron tepe do Trumpa: Z USA přišla vůči EU jasná agrese

Politika

Evropská unie čelí každý den a týden novým hrozbám, které nově přichází i ze Spojených států, kde převládá ideologie naladěná proti Evropě. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru, který vydal deník El País. Podle něj z USA přišla jasná agrese. Macron kritizuje také strategii některých vlád, které se snaží demonstrovat svou ideologickou afinitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

ČTK

Přečíst článek

Boj o důvěru

Zatímco Macron upevňuje vliv uvnitř státu, RN bojuje o důvěru ekonomického establishmentu. Jak píše Reuters, ačkoli průzkumy dávají Le Penové či Bardellovi solidní šanci na vítězství, byznys zůstává zdrženlivý. Manažeři upozorňují na nejasnou ekonomickou doktrínu, proměnlivé postoje k daním a důchodům i na rozdílné proudy uvnitř vedení strany.

Jordan Bardella ČTK

Program RN staví na snižování daní, zejména u energií, omezení veřejných výdajů a francouzského příspěvku do rozpočtu EU či na úpravě sociálního systému ve prospěch občanů Francie. Podle šéfa podnikatelské lobby MEDEF Patricka Martina však chybí jasná a detailní ekonomická doktrína. To může být problém, pokud konzervativní voliči začnou pochybovat o schopnosti strany řídit druhou největší ekonomiku EU.

RN tvrdí, že jedná s představiteli poloviny firem z indexu CAC 40, konkrétní jména ale nezveřejňuje. Některé velké společnosti přiznávají, že stranu nelze ignorovat, jiné – zejména globální finanční domy – se schůzkám s jejím vedením vyhýbají.

Macron jako neplacený influencer přihrál výrobci brýlí stamiliony

Trhy

Francouzský prezident Emmanuel Macron si v Davosu nechtíc střihl roli módního influencera. Sluneční brýle ve stylu amerického snímku Top Gun, které měly zakrýt jeho zdravotní indispozici, se rychle vyprodaly. A akcie jejich výrobce vystřelily o desítky procent.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Rozpočtové rozpory

Podnikatelé také poukazují na rozpočtové rozpory. Úspory z omezení sociálních dávek pro migranty podle ekonomů nepokryjí náklady slibovaných opatření. Poslanci RN navíc při projednávání rozpočtu na rok 2026 podpořili zvýšení daní pro velké firmy v hodnotě téměř 34 miliard eur. Strana nyní zvažuje „zlaté pravidlo“ tříprocentního deficitu jako signál fiskální odpovědnosti investorům.

Do voleb zbývá zhruba 14 měsíců a nejistotu zvyšuje i fakt, že Le Penová se odvolává proti pětiletému zákazu kandidatury. Pokud by neuspěla, kandidoval by Bardella.

Francouzský prezidentský souboj se tak vede na dvou frontách: Macron se snaží institucionálně omezit možný obrat politiky, zatímco RN musí přesvědčit trhy a byznys, že je schopné stabilně řídit ekonomiku. Výsledek rozhodne nejen o Elysejském paláci, ale i o směru druhé největší ekonomiky Evropské unie.

Související

Doporučujeme