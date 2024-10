Američany chtějí před volbami rozdělit především Čína a Rusko, tvrdí tajné služby

Rusko, Čína a Írán chtějí Američany před nadcházejícími prezidentskými a kongresovými volbami rozdělit, vyloučeny nejsou ani násilnosti, uvedla s odvoláním na nejmenovaného představitele amerických tajných služeb agentura Reuters.

Zástupce tajných služeb řekl, že zmíněné státy hodlají v americké společnosti rozdmýchat nálady, které by obyvatele rozdělily. Zahraniční aktéři by podle něj ještě před volbami a také po volbách mohli využít i fyzické hrozby a násilí, upozornila agentura. Nejmenovaný činitel podle ní dodal, že je vysoce pravděpodobné, že také v povolebním období budou USA čelit dezinformační kampani s cílem vyvolat nejistotu a podkopat volební proces.

Americká zpravodajská komunita na snahy některých států zasahovat do volebního dění v USA upozorňuje opakovaně. Zpravodajci podle amerických médií vyhodnotili, že Rusko dává přednost Trumpovi, protože ho vnímá jako skeptického vůči americké podpoře Ukrajiny. Ta se od roku 2022 se západní pomocí brání ozbrojené ruské agresi. Američtí představitelé tento měsíc oznámili rozsáhlé úsilí o potlačení ruských snah o ovlivnění předvolební kampaně.

Rusko bylo obviňováno ze snahy ovlivnit americké volby už v minulých letech, o „rozsáhlém a systematickém“ vměšování Ruska ve snaze dostat v roce 2016 Trumpa do Bílého domu hovořila zpráva zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera z roku 2019. Mueller nenašel důkazy o tom, že by Trumpova kampaň s Moskvou cíleně spolupracovala. Do ambiciózní snahy šířit dezinformace o volbách se zapojil také Írán, který měl mimo jiné stát za nabouráním počítačového systému Trumpovy kampaně. Podle amerických činitelů, které v září citoval list The New York Times, se zdá, že cílem bylo podkopat Trumpovu kampaň. Teherán se nicméně zaměřuje i na stávajícího prezidenta Joea Bidena a demokratickou kandidátku Kamalu Harrisovou, což podle zpravodajců naznačuje širší cíl zasít neshody a zdiskreditovat americkou demokracii.

Vedle nových zástupců Kongresu rozhodnou Američané 5. listopadu o tom, kdo usedne v prezidentském křesle. V souboji o Bílý dům se utkají demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová a někdejší americký prezident a nynější republikánský kandidát Donald Trump, šance obou kandidátů jsou podle průzkumů vyrovnané.

