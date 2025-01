Rusové zařadili na seznam teroristických organizací web, který prosazuje rozpad Ruské federace

Ruská tajná služba FSB zařadila na seznam teroristických organizací dvě mediální platformy - Komi Daily a Asiaté Ruska, je to poprvé, co takto označila média. Napsal to server The Moscow Times. Podle něj FSB jako důvod uvedla údajné napojení portálů na iniciativu nazvanou Fórum svobodných národů po Rusku, která prosazuje rozpad Ruské federace. Obě média napojení na fórum popřela, uvedl server.

Komi Daily je nezávislý web, který se zaměřuje na kulturu a život v ruské republice Komi. Je zároveň znám kritikou ruské invaze na Ukrajině, kvůli čemuž čelí rostoucímu tlaku ruských úřadů, napsal The Moscow Times. Podle něj zmíněný portál nadále o dění v Komi informuje ze zahraničí bez cenzury. Zároveň však popírá jakékoliv spojení s Forem svobodných národů po Rusku.

Asiaté Ruska jsou podle The Moscow Times také nezávislým médiem, které se pro změnu věnuje asijským národům v Rusku. Také tento portál popřel napojení na fórum. „Je to první případ v historii ruské diktatury, kdy úřady označily nezávislá média a protiválečné fondy za teroristické organizace,“ napsal portál na instagramu, kde tento krok úřadů označil za nespravedlivý a nezákonný.

FSB dvojici médií zařadila na seznam 172 uskupení, která jsou podle ní napojena na Fórum svobodných národů po Rusku, které ruský nejvyšší soud loni v listopadu označil za „teroristickou organizaci“. Před tím ruské úřady přisoudily iniciativě status takzvaně „nežádoucí organizace“.

Fórum svobodných národů po Rusku, které vzniklo v roce 2022, podporuje decentralizaci a dekolonizaci Ruska s cílem rozložit federaci na 41 autonomních států, napsal The Moscow Times. Podle něj ruská prokuratura tvrdí, že fórum podporuje terorismus a sabotáže.

Aktivity iniciativy zahrnují diskuse o decentralizaci a nezávislosti, napsalo před časem Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), podle něhož mezi zakladatele iniciativy patří ukrajinský podnikatel Oleh Mahaleckyj. První konference fóra se konala ve Varšavě, druhé zasedání v Praze. Celkem se podle webu iniciativy uskutečnilo dosud 14 konferencí hnutí v různých zemích.

RFE/RL rozsudek nejvyššího soudu o zařazení iniciativy na seznam teroristických organizaci označilo za další zásah ruských úřadů proti disentu v Rusku. The Moscow Times podobně píše o zařazení dvojice médií na seznam teroristických organizací, které označuje za součást rozsáhlého zásahu ruských úřadů proti nezávislým novinářům.

