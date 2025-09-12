Vyberte si z našich newsletterů

Rozsudek. Bývalý brazilský prezident Bolsonaro má jít na 27 let do vězení. Odvolá se

Bývalý brazilský prezident Bolsonaro
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Brazilský nejvyšší soud vyměřil bývalému brazilskému prezidentovi Jairu Bolsonarovi trest 27 let a tři měsíce odnětí svobody za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022. Informovaly o tom světové tiskové agentury.

Sedmdesátiletý Bolsonaro, který je v současné době v domácím vězení, vinu odmítá a tvrdí, že je obětí politické perzekuce. Bolsonaro se stal prvním bývalým prezidentem v historii Brazílie, který byl odsouzen za útok na demokracii, píše agentura Reuters. Verdikt také vyvolal ostrý nesouhlas administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bolsonarovi právníci uvedli, že se proti rozsudku odvolají.

Krajně pravicového politika shledali vinným čtyři z pěti soudců, kteří se případem zabývali, v pěti bodech obžaloby. Kromě organizování převratu a pokusu o násilné rozvrácení demokracie soudci rozhodli odsoudit Bolsonara také za účast v ozbrojené zločinecké organizaci, poškození vládního majetku a poškození chráněných kulturních statků.

"Tento trestní případ je takřka setkáním Brazílie s její minulostí, přítomností a budoucností," prohlásila soudkyně Cármen Lúcia Antunesová ještě před hlasováním o Bolsonarově vině. Podle Reuters tak odkazovala na historii země poznamenanou vojenskými převraty a pokusy o odstranění demokratického zřízení. Podle soudkyně existuje dostatek důkazů, že Bolsonaro jednal "s cílem podkopat demokracii a její instituce".

Rozsudek ovšem nebyl jednomyslný. Soudce Luiz Fux už ve středu vyzval ke zrušení procesu a zdůvodnil to tím, že nejvyšší soud v této kauze podle něj není kompetentní a Bolsonaro měl stanout před soudy nižší instance. Tento jediný hlas může podle Reuters otevřít cestu k napadení rozsudku a oddálit uzavření procesu až k příštím prezidentským volbám, které se budou konat příští rok v říjnu. Bolsonaro opakovaně prohlásil, že v nich bude kandidovat, přestože mu bylo zakázáno ucházet se o úřad.

Bolsonarovi advokáti v prohlášení po vynesení výše trestu uvedli, že rozsudek je "absurdně přehnaný" a neúměrný a že podají příslušná odvolání, včetně na mezinárodní úrovni. Dnešní rozsudek nejvyššího soudu neznamená, že by exprezident šel okamžitě do vězení, upozornila agentura AP. Soudní senát má nyní až 60 dní na zveřejnění rozsudku; jakmile tak učiní, Bolsonarovi právníci pak mají pět dní na podání podnětů na jeho objasnění.

Trump, jenž Bolsonara dlouhodobě podporuje, ještě před oznámením výše trestu uvedl, že jej uznání Bolsonarovy viny překvapilo a že verdikt je "strašná věc" a je "velmi špatný pro Brazílii". Trump už dříve nazval proces honem na čarodějnice, uvalil kvůli němu sankce na předsedající soudce a zrušil většině členů nejvyššího brazilského soudu víza.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek večer na síti X napsal, že brazilský soud "rozhodl nespravedlivě" a že Spojené státy budou "na tento hon na čarodějnice odpovídajícím způsobem reagovat".

Bolsonaro byl brazilským prezidentem v letech 2019 až 2023. Během prvního Trumpova mandátu byl blízkým spojencem šéfa Bílého domu a vysloužil si přezdívku "brazilský Trump". Obžalován byl také z pokusu o převrat, který podle prokuratury plánoval poté, co v říjnu 2022 těsně prohrál volby s levicovým politikem a nynějším prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silvou. Bolsonaro dlouho odmítal výsledky uznat a přiživoval protesty svých příznivců v ulicích, kteří požadovali i před kasárnami, aby armáda zabránila Lulovi v nástupu do úřadu prezidenta, jejž zastával už v letech 2003 až 2010.

Řecká vláda chce podnítit porodnost a vrátit život na vylidněný venkov. Pomoci mají výrazné daňové úlevy pro rodiny či obyvatele malých vesnic, které budou rozpočet ročně stát více než půl druhé miliardy eur. Proč Řeky jejich demografický vývoj tak děsí? A může jejich plán vyjít a třeba i inspirovat ostatní evropské země?

Řecká vláda na příští rok chystá zásadní reformu daňového systému. Rodičům by zvýhodnění mělo zůstat v peněženkách o stovky eur víc než nyní. Ve všech pásmech by sazby daně z příjmu, ale i třeba z majetku, měly od příštího roku klesnout nejméně o dvě procenta, například nízkopříjmové rodiny se čtyřmi dětmi nebudou muset platit vůbec nic. Zvýhodnění budou i lidé žijící v malých vesnicích do 1500 obyvatel.

Předseda středopravé vlády Kyriakos Mitsotakis plán označuje za „nejodvážnější reformu za posledních padesát let“. Stát úlevy ročně vyjdou na 1,6 miliardy eur. Důvod je prostý. Řeků je čím dál míň a nevypadá to, že by se situace měla v příštích letech zlepšit. Ba naopak.

Řecká míra porodnosti se pohybuje mezi nejnižšími v Evropě. Klesající porodnost je poměrně obvyklý jev, který nemusí znamenat vážnou krizi. V Řecku je to ale jiné, odborníci odhadují, že do roku 2070 by se populace země mohla smrsknout o 25 procent, zatímco další evropské státy by měly ztratit v průměru čtyři procenta.

Řečtí politici si uvědomují, že takový populační pokles by znamenal takřka existenciální krizi. Za několik desetiletí by země byla nejen mnohem méně početná, ale také výrazně starší – třeba třetina obyvatel by spadala do věkové kategorie 65 plus. To by výrazně komplikovalo hospodářskou výkonnost i zajištění základních služeb nebo důchodového sytému. Například nedávno publikovaná studie lékařského vědeckého časopisu Lancet hovoří o vážné hrozbě pro zdravotnictví.

Vyprázdněné vesnice, školy bez žáků

Řecko má problémy ale už nyní. Poloprázdné vesnice, kde žijí povětšinou jen senioři, nejsou nijak výjimečné, zejména na středomořských ostrovech. Málo mladých lidí a rodin je i v komunitách. Dokonce se kvůli nedostatku žáků zavírají stovky škol. Populační krize je patrná na první pohled. Není to však tím, že by Řekové rezignovali na rodinné hodnoty a nechtěli mít děti.

Zásadním důvodem dnešního stavu je odliv obyvatelstva za hranice. Řecko postihla dluhová krize, kterou následovala těžká léta utahování opasků. Během této doby ze země odešlo na půl milionu lidí. Opatření dopadala velkou měrou na mladé, mnozí z nich proto vyrazili hledat živobytí do zahraničí. Často se přitom jednalo o vzdělané a kvalifikované pracovníky, kteří dnes řecké ekonomice scházejí.

Ačkoli je doba nuceného šetření už několik let pryč, mladí nemají důvody se do své domoviny vracet. „Pokud musíte pracovat deset až dvanáct hodin denně a nevyděláváte tolik peněz, kolik byste chtěli, jak si můžete koupit dům? A jak můžete založit rodinu? Nemůžete,“ konstatoval už minulý rok pro server Euronews mladý pár, který žije a pracuje v USA a do Řecka jezdí jen na dovolenou. Stejně tak je situace náročná i pro místní, kteří zůstávají.

Daně nejsou všechno

Jelikož je populační pokles běžným jevem západního světa, jistě se budou na řecký experiment upínat oči zahraničních odborníků a politiků. Bylo by však bláhové očekávat, že daňová zvýhodnění zažehnou demografickou revoluci. Jak podotýká The Guardian, dosavadní data hovoří přinejmenším rozporuplným tónem. Vláda se totiž prorodinné politice věnuje delší dobu.

Už Mitsotakisův první kabinet třeba výrazně zvýšil příspěvky na děti, ale výsledky tohoto kroku se jaksi nedostavily.

Porodnost, migrace a vývoj populace jsou natolik komplexní jevy, aby se daly vyřešit jednou daňovou reformou. Je třeba se podívat na větší obrázek řecké ekonomiky. Nízké mzdy, relativně vysoká nezaměstnanost, nedostatek atraktivních pracovních míst, drahé bydlením to není zrovna recept na dobrý život. „Musíte zvýšit produktivitu v zemi. Musíte zavést technologie. Musíte podpořit příliv přistěhovalců, zejména na vysoce produktivní pracovní místa,“ shrnul pro Euronews řecký ekonom Nikos Vettas.

Ačkoli opatření Mitsotakisovy vlády dávají smysl, samy o sobě řešení přinesou jen těžko. Málokdo se přestěhuje do opuštěné vesnice, kde se nic neděje, jen aby trochu ušetřil. Pravděpodobně ani nezaložíte velkou rodinu kvůli pár stovkám či tisícům měsíčně. K tomu je potřeba stabilní prostředí, které nabízí mladým rodinám rozmanité příležitosti.

Klíčovým úkolem je zvýšit životní úroveň, nakopnout průmysl, investovat do vzdělání, infrastruktury a veřejných služeb, vymýtit nerovnost. Jednoduše řečeno – řídit zemi tak, aby v ní lidé chtěli žít i bez toho, aby jim za to vláda platila.

