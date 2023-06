Antonio Koláček exkluzivně pro Newstream: Odvolal jsem se. Příběh MUS musí ještě pokračovat

Soud uznal Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého vinnými v kauze ovládnutí a privatizace Mostecké uhelné společnosti (MUS). Bývalému manažerovi těžební firmy Antoniu Koláčkovi soud uložil 7,5 roku vězení a propadnutí několika set milionů korun z bankovních účtů. Ten se okamžitě odvolal s tím, že příběh Mostecké uhelné bude pokračovat a "odhalí dosud skryté skutečnosti".

Reklama

„Je zcela jasně vidět, že příběh ještě potřebuje pokračovat, aby odhalil něco, co je v něm stále skryté. Tak uvidíme, co to bude, až se to objeví?,“ uvedl Koláček v reakci na verdikt.

Písemné odvolání chce předložit, až dostane rozsudek a jeho odůvodnění rovněž v písemné podobě. „Má to být asi tak do tří až šesti měsíců,“ dodal Koláček. Zároveň však uvedl, že soudkyně Silvie Slepičková mohla vynésl osvobozující verdikt už nyní, ale „viditelně se jí do toho nechtělo“.

„Všechno je jinak. Nevěřil jsem svým uším, když sem slyšel její rozsudek,“ zdůraznil Koláček a pokračoval: „Převzala v plném znění obžalobu a vůbec nevzala v potaz šestileté dokazování, které svědčilo v náš prospěch.“

Bývalý uhlobaron Antonio Koláček před klíčovým soudem: Věřím v karmu. Zvítězím Leaders Antonín Koláček je jednou z hlavních postav kauzy Mostecké uhelné, kterou nyní rozhoduje český soud. Bývalý uhlobaron, který si změnil jméno na Antonio, čeká na klíčové rozhodnutí. Soud jej buďto pošle do vězení, nebo zabrání uznání výsledku švýcarské justice. Rozhodující datum se přitom nebezpečně blíží. „Osobně věřím, že zvítězí vyšší spravedlnost a dopadne to pro mě dobře,“ říká Koláček. V rozhovoru pro newstream.cz podnikatel, který je znám svými neortodoxními projevy životního stylu i víry, promluvil o tom, jak aktuálně žije a co od soudů čeká. Patrik Borýsek Přečíst článek

Organizátorem byl Klimecký

Podle nepravomocného verdiktu způsobili manažeři MUS podvodem škodu České republice ve výši nejméně 2,3 miliardy korun, když vládě zatajili, že menšinový státní podíl v MUS kupují oni. Muži vinu odmítají.

Podle předsedkyně senátu pražského městského soudu Silvie Slepičkové se muži dopustili jednak podvodu, jednak zneužití postavení v obchodním styku, přičemž Klimecký byl organizátorem tohoto trestného činu. Při ukládání trestů senát vyhověl návrhům státního zástupce. Bývalého generálního ředitele MUS Klimeckého potrestal šesti lety vězení a propadnutím peněz zajištěných policií. Oba muži také dostali pětiletý zákaz působení ve vedení firem.

Vinným uznal i posledního z obžalovaných, bývalého náměstka ministra průmyslu Roberta Sýkoru. Za přijetí úplatku v souvislosti s přípravou podkladů pro rozhodnutí vlády o prodeji podílu v MUS mu uložil tříleté vězení, peněžitý trest 4,5 milionu korun a zákaz činnosti.