Miliardář Janeček chce otevřít gymnázium ve své vile. O osudu projektu v Kolodějích rozhodnou úřady

Podnikatel Karel Janeček chce postavit gymnázium ve své soukromé vile. Místní jsou proti, nelíbí se jim případné zvýšení dopravní zátěže, píše místostarosta obce Koloděje Vladimír Mužík.
Podnikatel Karel Janeček plánuje otevřít v pražských Kolodějích soukromé gymnázium UNIQ pro 131 studentů. Škola má vzniknout v jeho rodinné vile v srdci městské části. Ministerstvo školství ho sice podmíněně zapsalo do školského rejstříku, finální souhlas však bude záviset na rozhodnutí stavebního úřadu.
Ten musí posoudit, zda lze objekt, který dosud sloužil výhradně k bydlení, změnit na školské zařízení. Podmíněný zápis znamená, že investor může zahájit administrativní kroky včetně přijímání studentů, ale do začátku školního roku musí splnit všechny zákonné podmínky.
Pokud stavební úřad změnu užívání nebo kolaudaci nepovolí včas, zůstanou přijatí studenti na začátku září bez školy.
Janeček prosazuje řešení, kdy gymnázium vznikne v jím vlastněném objektu. Argumentuje nákladovou efektivitou a rychlejší realizací oproti výstavbě nové budovy. V kontextu dlouhodobého nedostatku středoškolských kapacit v Praze považuje projekt za smysluplný.
Šéf investiční skupiny SFG a takzvaný andělský investor Michal Dědek a miliardář Karel Janeček podpoří český vzdělávací startup Edhance. Firma vyvíjí vzdělávací platformu pro školy, ve které učitelé mohou organizovat virtuální nebo běžnou výuku a mohou žákům zadávat testy a cvičení. Dědek poskytl 1,3 milionu korun, Janeček 3,2 milionu.
Vila však nebyla projektována pro výuku a podle kritiků aktuálně nesplňuje požární ani hygienické normy vyžadované pro vzdělávací zařízení. Rozhodnutí stavebního úřadu tak bude klíčové nejen z hlediska formální změny užívání, ale i z pohledu technického stavu budovy a splnění všech předpisů.
Projekt od počátku vyvolává odpor části místních obyvatel i vedení městské části Koloděje. Hlavní výhrady se týkají dopravy a bezpečnosti. Historická rezidenční lokalita s úzkými ulicemi bez chodníků podle kritiků není připravena na každodenní příjezd desítek automobilů, které by přivážely a odvážely studenty.
Podle místních by zvýšená doprava zatížila infrastrukturu a mohla ohrozit bezpečnost obyvatel, mezi nimiž převažují rodiny s dětmi a senioři. Zastupitelstvo městské části záměr v této podobě odmítlo - pokud by tu rodiče každý den vysazovali a vyzvedávali děti, zkolabuje doprava v celé městské části. A negativní důsledky neponese investor, to padne na obec a její obyvatele. Obec nechceme, aby to v ní vypadalo jako na magistrále.
Radnice přitom zdůrazňuje, že není proti vzniku nové školy jako takové. Investorovi proto nabídla alternativní pozemek v rozvojovém území Prahy 21, který je podle ní dopravně i urbanisticky vhodnější.
Spor přerostl do osobní roviny
Napětí kolem projektu mezitím zesílilo a přeneslo se i do sousedských vztahů. Podnikatelka M. Graffová, která bydlí v bezprostředním sousedství Janečkovy nemovitosti a dlouhodobě patří mezi kritiky záměru, oznámila incident, jenž řešila policie.
Podle jejího vyjádření u jejího domu stálo vozidlo se zapnutými světly a běžícím motorem, zaparkované v protisměru v jednosměrné ulici. Po jejím příchodu se mělo rozjet způsobem, který vnímala jako pokus o zastrašení. Následně ji měl oslovit muž, který se představil jako osoba spojená s objektem patřícím Karlu Janečkovi, a slovně ji napadat kvůli jejím veřejným vystoupením proti škole.
Policie událost zaznamenala jako bezpečnostní incident. Zástupce Janečkova týmu jakoukoli souvislost odmítl a uvedl, že ani investor, ani jeho spolupracovníci s incidentem nemají nic společného.
Autorem je Vladimír Mužík, místostarosta obce Koloděje
Rozhodnutí nevydat politiky k soudu už není slabostí, ale programem. Poslanecká sněmovna povýšila nedůvěru v justici na legislativní metodu a z politické imunity udělala náhražku rozsudku. Pokud soudům nevěříme, je přece zbytečné je obtěžovat.
V zemi, kde by měl spor rozhodovat soud, rozhoduje hlasování. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se ale s noblesou chopila role tribunálu. Bez dokazování, zato s plným sebevědomím. Poslanci si vyhodnotili, že justice je cosi jako nevyzpytatelné počasí, a tak je lepší zůstat doma a nikoho ven nepustit.
Doporučení mandátového a imunitního výboru k nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k soudu je prezentováno jako opatrnost. Ve skutečnosti jde o přiznání, že parlament už soudům nejen nedůvěřuje, ale rovnou je považuje za bezpečnostní riziko.
Pak přišla chvíle čisté pravdy. Babišův případ provázelo podle Válkové mnoho procesních pochybení. Poslankyně pochybuje o tom, zda by s nimi soudy dokázaly vypořádat v souladu s trestním řádem. Válková vyslovila to, co se jinak šeptá. Soudům se v České republice nedá věřit. A tím nechtěně popsala nový ústavní pořádek. Pokud bývalá ministryně spravedlnosti nevěří soudům, dává dokonalý smysl, že se politici soudit nebudou. Vlastně je to hygienické opatření: chráníme elity před infekcí právního procesu.
Imunita jako rozsudek, hlasování jako důkaz
Co nahradilo soud? Politická intuice. Co nahradilo presumpci neviny? Presumpce důležitosti. A co nahradilo rozsudek? Výsledek hlasování. V novém systému není třeba dokazovat vinu ani nevinu, stačí dostatek hlasů a správné stranické barvy.
Právní stát tak prošel firemní optimalizací. Místo zdlouhavého soudu máme rychlou schůzi. Místo nezávislosti moci soudní máme flexibilitu moci zákonodárné. A místo spravedlnosti máme klid, alespoň pro ty správné.
Proč český kapitálový trh stále není místem, kam si firmy masově chodí pro peníze a z nějž získávají výnosy i běžné domácnosti? Ekonomové mají jasno: na vině je hlavně nezájem českého byznysu sdílet svůj úspěšný příběh.
Zatímco zahraniční miliardáře, jako třeba Elona Muska, Jeffa Bezose či Billa Gatese, na fotografii poznáme během sekundy, o českých byznysmenech (Michal Strnad, Ivo Lukačevič, Tomáš Chrenek a další) to tak úplně neplatí. Alespoň tak dopadl výsledek testu, který odbornému publiku konference Rozvoj a inovace finančních produktů, již tradičně pořádané Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, předložil ekonom a předseda Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl.
Amerika: s obličejem na trh
Na další otázce někdejšího viceguvernéra ČNB Hampla si účastníci konference takřka vylámali zuby. Zněla totiž takto: v čem se fotografie zahraničních a českých miliardářů liší? „Nejde jen o tváře, ale i o to, kde a v jakých polohách jsou ti lidé foceni. Před lidmi, na tiskových konferencích, na prezentacích, na přednáškách. A mluví o svém byznysu,“ naznačil Hampl. „A kde jsou foceni naši miliardáři? Většinou v komfortu své pracovny,“ dodal. „U každého z těch zahraničních byznysmenů platí, že vy jako retailoví investoři můžete na kapitálovém trhu sdílet jejich příběh a investovat do jejich podnikání. Je to dokonce podstata jejich byznysu, že jsou na kapitálovém trhu a že do přesvědčování o tom, že jejich byznys dává smysl, vkládají svůj vlastní obličej,“ konstatoval.
Česko je v miliardářské formě. I díky Strnadovi konkuruje Německu a Británii
Páteční úspěšný vstup zbrojovky Czechoslovak Group na burzu znamená, že Česko upevňuje své postavení evropské miliardářské mocnosti. V první sedmdesátce nejbohatších Evropanů dle agentury Bloomberg má Česko hned čtyři zástupce, takže více už jich mají jen Německo, Británie a Francie, tedy tři největší ekonomiky starého kontinentu.
Rozdílem mezi Amerikou a Českem podle Hampla je, že českým miliardářům český kapitálový trh nic neříká. „Nepoužívali jej, nepoužívají jej a ani se k tomu nechystají,“ řekl s tím, že to je ten důvod, proč je na našem trhu tak malá nabídka akcií a nízká likvidita. „Vyslechl jsem si tolik řečí o tom, jaké regulatorní a jiné zásahy mohou za to, že je ten kapitálový trh slabý. To ale tím důvodem není,“ podtrhl. „Pokud největší podnikatelé a největší vlastníci kapitálu neberou kapitálový trh jako prvotní místo, o němž uvažují, tak můžeme tisíckrát přepisovat všechny předpisy a všechna pravidla, ale nic se nezmění, protože chybí nabídková strana,“ zopakoval.
Symptomem našeho trhu je, že nejvíce obchodovanou společností Burzy cenných papírů Praha je společnost z většiny vlastněná státem, tedy ČEZ, a že k veřejnému obchodování nabízejí své akcie dvě zbrojovky, Czechoslovak Group (CSG) a Colt CZ Group. Akciím Coltu se podle něj velmi daří. To ukazuje, že i na českém kapitálovém trhu se dají dělat zajímavé věci srovnatelné s transakcemi v zahraničí. „Jen to vyžaduje jednu drobnost: chtít to,“ podotýká Hampl. Změnu mindsetu by mohlo signalizovat lednové IPO třicátníka Michala Strnada, ale je škoda, že šly nové akcie zbrojního impéria na nizozemskou, nikoliv českou burzu.
Kapitálový trh by mohly zásobovat emisemi i malé a střední podniky, páteř české ekonomiky. „Myslím si, že je tu obrovský potenciál ukázat i těm malým firmám, že je tu i jiné financování než jen to bankovní,“ navázal na šéfa NRR další bývalý viceguvernér ČNB a v současnosti šéf Národní rozvojové banky (NRB) Tomáš Nidetzký. „Pokud se chceme posunout v hospodářské politice, v inovacích, tak bych vsadil na tento segment,“ upozornil s poukazem na to, že malé a střední firmy vytvářejí 36 procent HDP a představují 99 procent z celkového počtu firem v Česku.
Jenže je tu také generační problém. „Cítím, že je to generační věc. A že hraje roli, zda někdo byl na kapitálovém trhu v jeho začátcích a má s ním zkušenost, ať už aktivní či pasivní. Ten, kdo přichází jako mladší, může mít míň předsudků,“ nastínil Hampl.
To na základě svých zkušeností šéfa NRB potvrzuje také Nidetzký. „Řada firem je rodinných a já tam vnímám generační rozdíl,“ říká. „Vidím neochotu těch, kteří firmu vypiplali prakticky z ničeho, do ní kohokoliv pustit. Že by šli do IPO, to je pro ně nemyslitelné. Ale nová generace vlastníků už nebude mít takový blok,“ je přesvědčen Nidetzký. Problémy ovšem vznikají i při předávání firmy v rodině.
Rektor VŠE Petr Dvořák to vidí stejně. Předání firmy dalším generacím je velkým tématem centra pro rodinné firmy Fakulty podnikohospodářské VŠE. „Je tam vidět, že pohled nastupujících generací je někde úplně jinde,“ uvedl Dvořák.
Ke generačnímu problému mohou přispívat i počáteční negativní zkušenosti českých podnikatelů. Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE Petr Musílek připomněl, že dvě vlny kuponové privatizace na počátku 90. let následně vystřídala vlna kontroverzních odkupů akcií a masivní vytěsňování minoritních akcionářů, což vedlo k oslabení důvěry v kapitálový trh. Následky toho už sice patří historii a kolektivní investování, které prošlo mnoha úpravami, se stalo velmi populární.
Studenti investují do bitcoinů
Tím ale výčet problémů, které rozvoj kapitálového trhu brzdí, zdaleka nekončí. Patří sem, jak upozornil Musílek, třeba slabá role penzijních fondů, které investují hlavně do krátkodobých instrumentů. Evidentní je také slabý zájem o investiční možnosti, i když je jich v nabídce mnoho. Důsledky jsou mnohdy nečekané. „V současné době většina našich studentů nehledá investiční příležitosti na kapitálovém trhu, ale na kryptoměnovém trhu. Téměř každý má kryptoměnovou peněženku a nakupuje a prodává bitcoiny,“ překvapil účastníky finanční konference Musílek.
Celkově vzato je podle děkana FFÚ VŠE nedostatečný rozvoj českého kapitálového trhu způsoben mnoha faktory. Některé jsou na straně podnikatelů, některé ale také na straně regulace ČNB nebo ministerstva financí. Brzdou je také to, že některé investiční instrumenty jsou spojeny s neúměrným daňovým zatížením. A opomíjet nelze ani zahraniční vlivy. Po finanční a následně globální ekonomické krizi zahraniční investoři po roce 2008 opustili trhy východní Evropy. „Neopustili jen Českou republiku, ale zmizeli i z Polska, Maďarska a dalších východoevropských zemí. Takže ten problém není jen tuzemský,“ uzavírá děkan FFÚ VŠE.
Golfové, anebo francouzské hole?
Šéfové NRR a NRB Hampl a Nidetzký přidávají ještě dvě příčiny: nesladěnost pravidel v rámci Evropy a přetrvávání transformovaných fondů. Tedy „starých“ penzijních fondů, které musejí ze zákona investovat tak, aby se vyhnuly záporným výnosům. Nidetzký má coby bývalý investiční bankéř zkušenost, že lidé nejsou ochotni přejít z transformovaného fondu do účastnického, protože si neuvědomují, že garance nezáporného výnosu často znamená nulu. „Když jsem klienty přesvědčoval, aby přešli z transformovaného do účastnického fondu, tak jsem jim říkal, že když mají v transformovaném fondu garantovanou nulu, tak dostanou garantovanou nulu. A že je jen na nich, zda budou chtít mít v důchodu jako Francouzi golfové hole, anebo francouzské hole.“
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
