newstream.cz Názory Michal Nosek: Češi chtějí větrníky. Jen ne za svým domem

Michal Nosek: Češi chtějí větrníky. Jen ne za svým domem

Michal Nosek
Michal Nosek

V průzkumech větrníky milujeme. V krajině už o poznání méně. Česko tak stojí ve svém typickém rozporu. Chceme čistou a levnou energii, ale odmítáme ji tam, kde skutečně vzniká.

Mentální podpora obnovitelných zdrojů v Česku roste. Reálná však ne, což je rozhodující. Větrná energie v kotlině stále vyrábí zhruba jedno procento elektřiny, povolování větrné elektrárny trvá dekádu a politická reprezentace mezitím opatrně oprašuje uhlí, které už ekonomicky skončilo. Výsledkem této energetické politiky je to, že elektřinu sice mít budeme, ale čím dál častěji z dovozu. A čím dál dráž.

Teď ta dobrá zpráva. Češi větrníky chtějí. Podle průzkumů je podporuje kolem 63 procent lidí, proti je jen asi 13 procent. A není to žádná „pražská bublina“. Souhlasí na tom voliči napříč spektrem. Od liberálů po ty, kteří se jinak shodnou maximálně na tom, že pivo má být studené a motor horký.

Pak přichází otázka: Kde to postavíme? A atmosféra rázem houstne. Protože jakmile se větrník objeví byť jen v plánu blíž než pár kilometrů od chalupy, začíná národní sport. Petice, transparenty, sdílení katastrofických vizualizací a náhlý výskyt expertů na hluk, kteří ještě minulý týden řešili maximálně hlučnost sekačky.

Větrná energie: Promarněná ekonomická příležitost pro celé Česko?

Sousední státy investují miliardy do rozvoje větrné energie a zajišťují si tak nejen levnější energii, ale i nové příjmy pro obce a obyvatele v regionech s větrnými elektrárnami, Česká republika však v této oblasti stále zaostává. Větrná energetika přitom nepředstavuje jen nástroj ekologické transformace – má také silný ekonomický potenciál. A ten v Česku zůstává z velké části nevyužitý.

Všichni chtějí čistou energii. Jen ne u sebe. Ideálně někde… u sousedů. To je již takový český paradox. Tam, kde větrníky stojí, je lidé po čase berou jako normální součást krajiny. Žádné padající vlasy, žádné mutantní děti, krávy dál dojí. Naopak, tyto obce častěji souhlasí s další výstavbou.

Šokující zjištění: realita je méně dramatická než internet

Energetika je přitom jednoduchá. Uhlí končí, protože je drahé. Jádro nové bloky dodá nejdřív ve 30. letech. Solár roste rychle, ale v zimě prostě nesvítí. Vítr by tak byl ideální doplněk. Jenže místo toho máme systém, kde příprava jedné větrné elektrárny trvá 7 až 10 let. Dost času na to, aby dítě vyrostlo, odstěhovalo se a vrátilo protestovat proti tomu samému projektu.

Vítr získává podporu: většina Čechů chce rozvoj větrné energie

Téměř polovina Čechů by neměla problém s tím, kdyby několik kilometrů od jejich domova vyrostla větrná elektrárna. Vyplývá to z březnového průzkumu agentury STEM/MARK. Podpora větrné energetiky je ale stále rozdělená a výrazně ji ovlivňují konkrétní podmínky, například finanční kompenzace.

Do toho politici. Na jedné straně řeči o energetické bezpečnosti, na druhé návrhy odsunout větrníky kilometr od obcí. V praxi tedy stavějte, ale ideálně na Měsíci.

Celé to má absurdní logiku. Chceme nezávislost, ale blokujeme vlastní zdroje. Chceme levnou elektřinu, ale odmítáme stavět infrastrukturu. Chceme budoucnost, ale bez změny.

To není strategie. To je víra, že se to nějak vyřeší samo. Nejlépe tak, že Němci postaví větrníky, Poláci elektrárny a naši lidé budou hlídat krajinný ráz v komentářích na síti.

Česko sice nikdy nebude větrná velmoc, nemá k tomu ideální předpoklady, ale mohlo by být normální zemí, která kombinuje jádro, solár, rozumný vítr a funkční síť.

Dalibor Martínek: Česko je eldorádem pro energetické firmy. Drahé energie jako nůžky rozšmiknou společnost

CSG vstupuje do Rakouska. Kupuje podíl ve výrobci minometů HDS

Průmyslově-technologická skupina CSG získává podíl 49 procent ve společnosti Hirtenberger Defence Systems (HDS) od maďarské skupiny 4iG. Akvizice znamená rozšíření portfolia skupiny v oblasti minometné munice a systémů a zároveň posílení výrobních kapacit v Evropě. Jde také o první investici CSG v Rakousku.

Transakce je součástí širšího strategického partnerství mezi CSG a 4iG. Obě společnosti zároveň zvažují založení společného podniku na Slovensku, který by se mohl podílet na kompletaci vybraných produktů a podpořit mezinárodní obchodní aktivity.

Tradiční výrobce minometů

HDS patří mezi tradiční evropské výrobce minometných systémů a munice ráže 60, 81 a 120 milimetrů. Nabízí široké spektrum munice včetně tříštivo-trhavých, osvětlovacích, dýmových i výcvikových variant. Portfolio tak doplní stávající produkci dělostřelecké munice skupiny CSG.

Součástí transakce je také výrobní závod HDS v Rakousku, který posílí výrobní základnu CSG v Evropě. Skupina tím navazuje na svou dlouhodobou strategii zaměřenou na rozšiřování kapacit, technologického know-how a vertikální integrace v oblasti výroby munice a pozemních systémů.

HDS přináší do skupiny více než 160 let zkušeností a dlouhodobé know-how ve vývoji minometných systémů a munice. Kromě samotné munice vyvíjí také kompletní minometné systémy, zaměřovací a optické technologie, podpůrné vybavení i digitální systémy řízení palby.

Právě tyto technologie umožňují přesnější vedení palby, integraci do moderních systémů řízení boje a rychlejší nasazení jednotek. Významnou výhodou je také schopnost zaměřování bez přímé viditelnosti cíle a bez závislosti na externích navigačních systémech.

Díky spojení technologického know-how HDS a výrobních kapacit CSG bude skupina schopna nabídnout komplexní minometná řešení – od samotných systémů přes munici až po zaměřovací technologie a logistickou podporu.

Akcie CSG se propadají. Investory znepokojují nové informace

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) se na burze Euronext v Amsterodamu propadly na historické minimum a prohloubily tak pokles z posledních dní. Zatímco ještě v pátek se jejich cena dostala pod upisovací hranici 25 eur, během dnešního obchodování klesla pod 23 eur.

Partnerství s maďarskou skupinou 4iG má zároveň posílit spolupráci ve střední Evropě a umožnit pružnější reakci na rostoucí poptávku po munici ze strany zemí NATO a dalších partnerů.

Akvizice tak podle společnosti představuje další krok k posílení pozice CSG jako významného evropského hráče v oblasti pozemních zbraňových systémů a munice.

Babiš lže, tvrdí Lukačovič. Spor o miliardové dividendy eskaluje

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle majitele portálu Seznam.cz Ivo Lukačoviče lže o tom, že firma vyplatila majiteli šest miliard korun na dividendách. Tyto peníze zůstávají ve firmě na investice, uvedl Lukačovič na webu Seznam Zprávy. Babiš útočil opakovaně na Seznam.cz, Lukačoviče a média Seznam Zprávy, Novinky.cz a Právo, které také vlastní Lukačovič, v sobotu v příspěvku na síti X. Premiér obvinil Lukačovičova média z neobjektivního zpravodajství o Babišově vládě a firmu Seznam.cz z toho, že se vyhýbá placení daní v Česku. Lukačovič to popřel, Seznam.cz podle něj v Česku odvedl na daních 20 miliard.

Babiš v sobotu na X obvinil Lukačovičova média z dlouhodobého vydávání manipulativních zpráv o něm, jeho hnutí ANO a nyní o jeho vládě. „V posledních týdnech agresivita Novinek a Seznam Zpráv ještě zesílila,“ prohlásil premiér. „Dávám to do přímé souvislosti s tím, že jsem upozornil na to, že pan Lukačovič si nechal vyplatit šest miliard dividend přes svoji kyperskou firmu, která vlastní Seznam,“ doplnil. Tím se podle Babiše Lukačovič vyhýbá placení daní.

„Musím pana Babiše uklidnit, že jsem si já osobně v posledních deseti letech na dividendách nevyplatil ani korunu a zmíněných šest miliard korun - což je číslo, které pan premiér neustále opakuje - leží do poslední koruny stále na účtu mé společnosti v podobě investic,“ reagoval na Babišova obvinění Lukačovič.

Seznam.cz je podle něj českou firmou a daně v Česku platí. „Za dobu své existence zde odvedl na daních a poplatcích bezmála 20 miliard korun,“ sdělil. Lukačovič potvrdil, že Seznam.cz vlastní přes zahraniční firmu, švýcarskou společnost Masaryk Holding. Jedná se podle něj o investiční firmu, kterou původně založil na Kypru. Do Švýcarska ji přesunul, protože tam uskutečňuje podle svých slov většinu svých investic a podnikatelských aktivit.

„Na zdanění dividend ale ani Kypr, ani Švýcarsko nemají vliv. I kdybych společnost Masaryk Holding založil kdekoli jinde, třeba v Burkina Fasu nebo v Česku, při výplatě dividend ze Seznamu do mateřské firmy by taková platba byla osvobozena od srážkové daně. Stejně jako je to třeba mezi firmami holdingu Agrofert (který donedávna vlastnil Babiš, pozn. red.),“ uvedl Lukačovič.

Dalibor Martínek: Babiš střílí do pumpařů, za drahou naftu však mohou daně

Andrej Babiš má punc člověka, který rozumí ekonomice. Na svět nahlíží přes peníze, vidí do všech zákoutí byznysu. O to méně pochopitelné je, že v době íránské krize, kdy ceny ropy letí nahoru a logicky zdražují paliva, našel jako hlavního viníka vysokých cen pumpaře. A po nich se teď vozí.

Babišovy výroky vnímá majitel Seznamu jako vyhrožování. „Nejedná se o nic jiného, než že se úřadující premiér země snaží zastrašit svobodná a nezávislá média a přimět je, aby rezignovala na zásady kritické a svobodné žurnalistiky,“ napsal Lukačovič.

V reakci na Babišův sobotní příspěvek už v neděli více než 20 českých šéfredaktorů a šéfredaktorek vyzvalo premiéra i další politiky, aby respektovali svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku. Firma Seznam.cz na začátku března podala na Babiše žalobu. Důvodem byly sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš tehdy sdělil, že si za svými vyjádřeními stojí.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

