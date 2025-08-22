Meta si u Googlu předplatila cloudové služby na šest let. Kolik zaplatí?
Pro Google je to po dohodě s další americkou společností OpenAI druhá velká smlouva, kterou v poslední době uzavřel.
Americká společnost Meta Platforms podepsala s firmou Google smlouvu o poskytování cloudových služeb. Má hodnotu deseti miliard dolarů (212 miliard korun) a je na šest let, uvedl zdroj agentury Reuters. Na transakci předtím upozornil web The Information.
Zpráva přichází po červencovém prohlášení generálního ředitele Mety Marka Zuckerberga, že společnost vynaloží stovky miliard dolarů na vybudování několika obrovských datových center pro umělou inteligenci (AI).
Agentura Bloomberg napsala, že se Metě podařilo přetáhnout z firmy Apple dalšího vedoucího pracovníka pro oblast AI. Je jím Frank Chu, který se podle zdrojů Bloombergu připojí k týmu Meta Superintelligence Labs (MSL), kde už pracuje několik kolegů z jeho bývalé práce, včetně bývalého vedoucího týmu Applu pro umělou inteligenci.
Podle dostupných informací se Frank Chu stal už šestým zaměstnancem Applu pracujícím na modelech AI, který přešel do Mety.
