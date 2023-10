Firemní flotily se rozrůstají. Prodej luxusních aut v Česku stoupl dvojnásobně oproti celému trhu

Prodej luxusních aut v ČR letos stoupl proti loňsku o 39 procent, což je dvojnásobné tempo oproti celému trhu. Jedním z důvodů je blížící se zavedení hranice dvou milionů korun pro nákup firemních vozů a také konec zrychlených dvouletých odpisů, zavedených kvůli covidu. Obě změny nastanou od roku 2024. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

„Zatímco poptávka tuzemských domácností po nových automobilech od jara stagnuje, zájem ze strany firem postupně vzrůstá a koncem roku očekáváme nárůst v řádu desítek procent,” uvedl obchodní ředitel Louda Auto Martin Feller. Podle něj jde zatím o předběžné poptávky a rezervace, vrchol firemních nákupů očekává v říjnu a listopadu. Zejména prodejci vozů Audi a Volkswagen v posledních dnech čelí zvýšenému počtu dotazů na skladové zásoby luxusních vozů.

„V rámci navrhované novely zákona o daních z příjmů, která bude platná od 1. ledna 2024, je navrhováno zavedení limitu výše odpisů pro vozidla kategorie M1 pořízená od tohoto data. Podle této novely bude možné zahrnout do daňových výdajů maximálně částku dva miliony korun z pořizovací ceny vozu,” uvedla Jana Dudková z poradenské firmy Rödl & Partner Tax.

Dva miliony a víc

Podle automobilového experta EY Petra Knapa pro tradiční české firemní flotily toto opatření nebude mít významný dopad. „Nicméně vzhledem k tomu, že poměrně podstatná část vozů je v Česku nakupována přes firmy primárně pro využití majiteli, tak tam už může být dopad citelnější,” podotkl.

V Česku se od ledna do konce srpna prodalo přes 150 000 nových osobních aut. Kategorie luxusních vozů se na tomto počtu podílí asi třemi promile. Vozy s cenou nad dva miliony korun jsou ale zastoupené i ve vyšší střední třídě či nejpopulárnější kategorii SUV.

