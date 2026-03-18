Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Daňové přiznání za rok 2025: méně slev, nové limity a tvrdší kontrola. Na co si dát pozor?

Michal Nosek
Daňová sezona je v plném proudu a letos přináší víc než jen tradiční povinnost odevzdat „růžový formulář“. Přiznání za rok 2025 odráží změny z posledních let. Omezení některých slev, posun daňových pásem i přísnější pravidla pro bonusy. Zároveň roste tlak na správné vykazování vedlejších příjmů a digitalizaci podání.

Základní termín pro papírové podání připadá na 1. dubna 2026, elektronicky lze přiznání podat do 4. května a s daňovým poradcem až do 1. července. Právě elektronická forma je dnes dominantní, a pro řadu podnikatelů i povinná. „Právě delší lhůta je jedním z důvodů, proč elektronickou formu každoročně využívá stále více poplatníků,“ říká Anna Kevorkyan z portálu JenPráce.cz. OSVČ s datovou schránkou navíc musí podávat výhradně online.

Portál Moje daně nabízí interaktivní formuláře i průvodce, který zjednodušuje vyplnění a kontroluje chyby. Přiznání lze odeslat přes datovou schránku, bankovní identitu nebo Identitu občana a následně sledovat jeho zpracování. Právě kombinace delší lhůty a automatických kontrol dělá z elektronického podání nejbezpečnější variantu.

Povinnost podat přiznání mají tradičně OSVČ, ale také zaměstnanci s vedlejšími příjmy. Platí, že přiznání musí podat každý, kdo měl zdanitelné příjmy nad 50 tisíc korun, případně zaměstnanci s vedlejšími příjmy nad 20 tisíc korun ročně. „Typickou situací je příjem z pronájmu, investic nebo vedlejší živnosti,“ říká Jana Jáčová z UOL Účetnictví. Povinnost se týká i lidí s více zaměstnavateli, příjmy ze zahraničí nebo kapitálového majetku.

Část zaměstnanců se může přiznání vyhnout díky ročnímu zúčtování daně. To ale bylo možné vyřídit jen do poloviny února. „Dodržení termínu je zásadní, pozdější žádost už zaměstnavatel nesmí přijmout,“ upozorňuje daňový poradce Jan Bonaventura z Bredford Consulting.

Letošní přiznání přináší několik změn. Nadále platí, že nelze uplatnit slevu na studenta ani školkovné a zpřísnila se pravidla pro slevu na manželku. Základní sleva na poplatníka zůstává na 30 840 korunách. Posunula se ale hranice pro vyšší, 23 procentní sazbu daně, nově až nad 1 676 052 korun, což u části lidí s vyššími příjmy znamená nižší daň než loni. „Daňová úspora může činit až 7 460 korun,“ říká Gabriela Ivanco z Forvis Mazars.

Beze změny zůstává daňové zvýhodnění na děti, ale zpřísňují se podmínky pro získání daňového bonusu. Nově je nutné dosáhnout ročního příjmu alespoň 124 800 korun. Změny se dotýkají i penzijního spoření, ačkoliv maximální odpočet může dosáhnout až 48 tisíc korun, u některých klientů bude kvůli úpravě výpočtu reálný odpočet nižší než dříve.

Finanční správa zároveň zesiluje kontrolu vedlejších příjmů, zejména z investic, pronájmů nebo digitálních platforem. Chyby se přitom opakují. „Lidé zapomínají na vedlejší příjmy nebo chybně uplatňují odpočty,“ upozorňuje Ivanco. Podle Pavla Janečka z Royal Bridge Partners úřady často neuznávají odpočty bez správných potvrzení.

OSVČ by neměly zapomenout ani na navazující povinnosti. Po podání přiznání musí dodat přehledy zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Nově navíc platí, že kdo má datovou schránku, musí vůči ČSSZ komunikovat výhradně elektronicky.

Zákon sice umožňuje podat přiznání ještě do pěti pracovních dnů po termínu bez pokuty, ale následně už hrozí sankce a úroky z prodlení. Letos je tak zejména důležité nepodcenit vedlejší příjmy, mít v pořádku podklady a ideálně podat přiznání online.

Varšava

Polský ekonomický zázrak. Jak se z komunistické trosky stala země, která předběhla Švýcarsko

Money

Ještě na konci komunistické éry v 80. letech bylo Polsko zemí, kde se základní potraviny jako cukr nebo mouka vydávaly na příděl a průměrný Polák si vydělal jen desetinu toho, co lidé v tehdejším západním Německu. O generaci později je situace úplně jiná. Polská ekonomika dnes překonala velikostí Švýcarsko, patří mezi dvacet největších na světě a její roční výkon přesahuje bilion dolarů, tedy více než 21 bilionů korun.

nst

Přečíst článek

ETF berou byznys klasickým podílovým fondům. A banky na to reagují

Money

Ještě před pár lety šlo o nástroj pro zkušenější investory. Dnes ETF – burzovně obchodované fondy – rychle pronikají do portfolií běžných Čechů a začínají ukusovat podíl tradičním podílovým fondům.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Daňová revoluce. Konsolidační balíček přinese největší změny za více než dekádu

Poradkyně: Letošní daňové přiznání má řadu změn. Mnohé jsou výhodné pro ty chudší

Money

Zlaťák

Přečíst článek
Money

ČTK

Přečíst článek
Termín pro paušální daň se blíží

Dnes je poslední den pro přihlášení k paušální dani. Vyplatí se méně lidem než dřív, Babišova vláda to může změnit

Money

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Lukáš Kovanda
Přestože ceny pohonných hmot v Česku v posledních týdnech rostou a vyvolávají politické debaty, v reálném srovnání s rokem 2012 zůstávají výrazně dostupnější. Tehdy si lidé za průměrnou mzdu koupili zhruba polovinu paliva než dnes – a vláda přesto odmítla snížit spotřební daň s odkazem na stav veřejných financí.

V roce 2012 stály pohonné hmoty v přepočtu do dnešních cen a mezd takřka 76 korun za litr, a tehdejší vláda přitom žádnou úlevu typu snížení spotřební daně nezavedla 

Výrazně rostoucí cena pohonných hmot v Česku je sice tématem těchto dní, v historickém ohlédnutí však bývaly i mnohem „dražší“, tedy alespoň v reálném vyjádření, které je však rozhodující z hlediska dopadu na peněženky domácností a rozpočty firem.

čerpací stanice (ilustrační foto)

Nafta v Česku zdražila o více než devět korun

Money

Ceny pohonných hmot v Česku od konce února výrazně rostou. Nafta zdražila o více než devět korun na litr a dostala se na nejvyšší úroveň od listopadu 2022, benzin zdražil o více než čtyři koruny. Za růstem stojí napětí na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu, klíčové trase pro světové dodávky ropy.

ČTK

Přečíst článek

Podle nejnovějších dostupných dat společnosti CCS, předvčerejších, se litr benzínu prodával za 38 korun a litr nafty pak za 42,12 koruny. Průměrná cena litru pohonných hmot tak činila 40,06 koruny. Průměrná čistá mzda činila loni 38 680 korun. Za aktuální průměrnou čistou mzdu lze tedy stále i dnes, přes zdražení posledních týdnů, pořídit necelých 965 litrů pohonných hmot.

Výrazná kulminace

Vydejme se do září roku 2012, kdy ceny paliv v Česku zažívaly jednu ze svých opravdu výrazných kulminací. Například 13. září 2012 stál litr benzínu 38,56 koruny a litr nafty 37,18 koruny, plyne z dat CCS. V prostém průměru tak pohonné hmoty vyšly na 37,87 koruny za litr. Přitom průměrná čistá mzda činila roku 2012 celkem 19 340 korun. Za průměrnou čistou mzdu tak bylo možné pořídit v době kulminace cen paliv v září před čtrnácti lety jen necelých 511 litrů pohonných hmot.

Pokud by tedy ve vztahu k průměrné čisté mzdě měly být pohonné hmoty stejně drahé jako v září 2012, musely by nyní stát v průměru 75,74 koruny za litr. Musely by tedy být o zhruba 35,70 koruny za litr dražší, než jsou nyní.

Nominální vývoj čisté mzdy zahrnuje rovněž inflaci, jež od roku 2012 nastala. I když tedy byly před čtrnácti lety pohonné hmoty reálně dražší o zhruba 36 korun za litr, než jsou dnes, tehdejší Nečasova vláda nijak nezasáhla a úlevu typu redukce spotřební daně neschválila. Odmítla takový zásah s poukazem na nepříznivý důsledek pro veřejné finance.

Dnes jsou pohonné hmoty v průměru reálně o 36 korun za litr levnější než tehdy a někteří politici už volají po snížení spotřební daně.

Rafinerie ropy v chorvatské Rijece

Nová nafta pro Evropu poteče z Rijeky. Investice chemiček INA a MOL mění energetickou mapu regionu

Zprávy z firem

Na pobřeží Kvarnerského zálivu se mezi nádržemi, potrubím a ocelovými věžemi dokončila jedna z největších průmyslových investic v moderním Chorvatsku. Modernizace rafinerie Rijeka za téměř 700 milionů eur má zvýšit efektivitu výroby, posílit energetickou bezpečnost střední Evropy, snížit závislost na ruské ropě a otevřít cestu k výrobě zeleného vodíku.

Michal Nosek

Přečíst článek

Ceny pohonných hmot mohou brzy vzrůst

Lukáš Kovanda: Benzín v Česku může zdražit až k 50 korunám za litr

Money

Válka v Perském zálivu eskaluje. Jak fakticky, tak verbálně. Americký prezident Donald Trump včera uvedl, že Spojené státy bombardovali vojenské cíle ostrova Charg, který představuje srdce íránského ropného průmyslu. Zajišťuje 90 procent ropného exportu země. Pokud by Američané udeřili také právě na ropnou infrastrukturu ostrova, íránská ekonomika se zhroutí na roky. Ale Teherán tím pádem už nebude mít vůbec co ztratit. Proto Spojené státy zatím odolávají naléhání Izraele, který tlačí na to, aby Charg srovnali se zemí kompletně.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Milion chvilek rozděluje Česko. Jedni vidí demokracii, druzí manipulaci

Milion chvilek pro demokracii
ČTK
ČTK
ČTK

V hodnocení akcí spolku Milion chvilek pro demokracii je česká společnost rozdělená. Voliči vládních stran si myslí, že účastníci akcí Milionu chvilek jsou podplaceni nebo jinak manipulováni. Naopak podporu má spolek u voličů opozičních stran, kteří akce považují za projev demokracie a zájmu veřejnosti o politiku. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median.

V sobotu by se mělo uskutečnit shromáždění na pražské Letné a názvem Nenecháme si ukrást budoucnost, kde chtějí demonstranti vyslovit nesouhlas s kroky stávající vlády ANO, SPD a Motoristů.

Demonstrace Milion chvilek na Staroměstském náměstí ČTK

Téměř třetina respondentů považuje akce Milionu chvilek za demokratický projev, podobný počet lidí v nich vidí projev zájmu veřejnosti o politiku. Pro 28 procent pak představují vyjádření nespokojenosti se současnou vládou. Podle 27 procent dotázaných však spolek zastupuje jen jednu část politického spektra a podle necelé pětiny lidí polarizuje společnost.

Dalibor Martínek: Z Moravce se stala falešná modla. Česká televize byla vždy poplatná politikům

Názory

Václav Moravec není nejlepší novinář v Česku. Není to žádný filozof, nový Ferdinand Peroutka. Je to prostě jen šikovný moderátor, klobouk dolů, který získal v České televizi vlastní pořad a ve společnosti renomé. Teď televizi opustil. Nic víc, nic méně. Televize látá, co po Moravcovi. První pořad se moc nevyvedl.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Rozdíl mezi voliči

Hodnocení akcí spolku Milionu chvilek pro demokracii se výrazně liší podle stranické preference voličů. „Výsledky naznačují výraznou polarizaci mezi opozičním a vládním táborem,“ uvedli autoři průzkumu. Podle 45 procent voličů SPD je spolek zmanipulován. Stejného mínění je 34 procent voličů ANO a 24 procent příznivců Motoristů.

Naopak mezi voliči opozičních stran se tento názor objevuje jen výjimečně. Mezi voliči Petra Pavla naprostá většina lidí odmítá zmanipulovanost spolku, o opaku je přesvědčeno 43 procent voličů Andreje Babiše (ANO).

Většina lidí se domnívá, že akce Milionu chvilek nepovedou ke změně vlády. Spolek by se podle mínění lidí neměl stát politickou stranou.

Macinka: Zákon o neziskovkách prosadíme. Inspirace Ruskem je pitomost

Politika

Ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že vládní koalice prosadí připravovaný zákon o neziskových organizacích. Po jednání ministrů zahraničí zemí EU v Bruselu zároveň odmítl kritiku opozice a části neziskového sektoru, podle níž návrh kopíruje ruskou legislativu. Takové srovnání označil za nesmysl.

Přečíst článek

Milion chvilek naposledy inicioval řadu shromáždění na podporu prezidentovi Petru Pavlovi. Šlo o reakci na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli tomu, že prezident odmítl jmenovat poslance strany Filipa Turka ministrem životního prostředí. Pozornost upoutal spolek především svou protestní akcí z léta roku 2019. Tehdy se na protestu proti tehdejší vládě Andreje Babiše (ANO) sešlo v Praze na Letné podle organizátorů asi čtvrt milionu lidí.

Únorového on-line dotazování Medianu se zúčastnilo 1200 respondentů.

Související

Michal Nosek: Je Milion chvilek občanská síla, nebo aktivistický tlak, který štěpí Česko?

Názory

Michal Nosek

Přečíst článek
Doporučujeme