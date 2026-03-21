newstream.cz Politika Experi: Česko může dát na obranu 3,5 procenta HDP. Brzdou nejsou peníze, ale politika

Experi: Česko může dát na obranu 3,5 procenta HDP. Brzdou nejsou peníze, ale politika

Navýšení obranných výdajů na 3,5 procenta HDP je podle expertů ekonomicky zvládnutelné, rozhodující je však politická vůle. Klíčová debata se vede o tom, kolik z peněz půjde přímo na armádu.

Navýšení obranných výdajů až na pět procent HDP do roku 2035, k němuž se zavázali spojenci v NATO, je podle odborníků ekonomicky realizovatelné. Shodují se však, že zásadní překážkou není ekonomika, ale politické rozhodnutí.

Analytici upozorňují, že je nutné rozlišovat mezi 3,5 procenta HDP na tzv. jádrové obranné výdaje a zbývajícími 1,5 procenta na širší, méně přesně vymezené oblasti. „Důležité je rozlišovat jádrové obranné výdaje a další související výdaje,“ uvedl Vojtěch Báhenský. Podle něj jsou právě tyto výdaje „jednoznačně klíčové“.

Schillerová: Slibovat na obranu více než dvě procenta HDP je nereálné

Závazek dávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nezpochybnitelný. Slibovat vyšší výdaje není v současnosti reálné, uvedla v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Přístup vlády k obraně kritizovali v debatě zástupci opozice. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich neplní svoje spojenecké závazky.

Podobně hovoří i Jan Kofroň: „Ve skutečnosti se nejedná o čistých pět procent, ale o kombinaci 3,5 procenta na tvrdé obranné výdaje a dalších 1,5 procenta na poměrně vágně definované oblasti.“ Zbývající část podle něj nepředstavuje zásadní problém, protože ji lze naplnit širším spektrem výdajů.

Státy si podle expertů mohou vyšší výdaje dovolit, znamenalo by to ale kombinaci opatření. Například zvýšení daní, škrty v jiných kapitolách nebo vyšší zadlužení. „Je to realistické i proveditelné… záleží to spíše na politické vůli než na ekonomických dopadech,“ uvedl Matúš Halás.

Diskuse se vede také o tom, jak nové prostředky využít. Část expertů zdůrazňuje potřebu modernizace, investic do techniky a infrastruktury. „Kvůli dlouhodobému podfinancování bude v krátkodobém horizontu dominantní modernizace,“ uvedl Báhenský. Jiní považují za realističtější postupné posilování personálu. „Existují i jiné způsoby, jak budovat obranyschopnost, například investováním do personálu,“ doplnil Halás.

Kofroň zároveň varuje před příliš rychlým růstem výdajů bez odpovídajících změn. „Prudké navýšení je možné, pokud je spojeno s reorganizací,“ uvedl s odkazem na zkušenosti pobaltských zemí.

Česká vláda v současnosti počítá s výdaji na obranu kolem 1,7 procenta HDP. Hranici dvou procent by země překročila pouze v případě započtení dalších výdajů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy se ve válce s Íránem přibližují splnění svých hlavních cílů a zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě. Zajištění bezpečnosti v strategickém Hormuzském průlivu by podle něj měly převzít státy, které ho využívají, zatímco USA jsou připraveny zasáhnout jen na žádost. Výroky přicházejí navzdory pokračujícím bojům i posilování americké vojenské přítomnosti v regionu.

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů a zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to dnes uvedl americký prezident Donald Trump. Zdůraznil zároveň, že bezpečnost v Hormuzském průlivu by měly primárně zajistit státy, které tuto klíčovou námořní trasu využívají, nikoli USA.

Trump vyjmenoval pět hlavních cílů americké strategie: oslabení íránských schopností útočit balistickými střelami, zničení obranného průmyslu, likvidaci námořnictva, letectva a protivzdušné obrany Íránu, ochranu spojenců v regionu včetně Izraele a zemí Perského zálivu a zajištění toho, aby se Írán nepřiblížil k získání jaderné zbraně.

Izrael zahájil novou vlnu úderů na íránské cíle včetně samotného Teheránu. Írán reagoval balistickými raketami, které mířily na izraelská města. Konflikt se po týdnech bojů dál vyostřuje a zasahuje i strategické oblasti v Perském zálivu.

Zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem označil Trump za „snadnou vojenskou operaci“ pro země, které tuto trasu využívají. Spojené státy jsou podle něj připraveny těmto zemím pomoci, pokud o to požádají, avšak po odstranění íránské hrozby by taková pomoc neměla být nutná. V uplynulých dnech Trump vyzýval evropské spojence v NATO i další státy, aby se na ochraně průlivu podílely, a kritizoval jejich zdrženlivý přístup.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které vyvolaly širší regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě podnikají útoky pomocí dronů, balistických střel a raket na Izrael, americké cíle na Blízkém východě i civilní infrastrukturu včetně ropných zařízení v okolních arabských zemích.

Napětí v Perském zálivu se během hodin promítlo do peněženek Evropanů. Po útocích na klíčovou plynárenskou infrastrukturu vystřelily ceny zemního plynu na burze až o třetinu výš. Trh reaguje nervózně – a obavy z další eskalace zůstávají.

Napětí výrazně ovlivnilo i lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kudy za běžných okolností prochází přibližně pětina světových dodávek ropy. Kvůli bezpečnostním hrozbám je provoz v oblasti omezený, což se promítá do růstu cen ropy a plynu na světových trzích.

Trumpova slova o možném omezení operací přicházejí v době, kdy boje v regionu pokračují a Spojené státy zároveň udržují výraznou vojenskou přítomnost v oblasti. Není proto zatím jasné, zda se jedná o bezprostřední plán, nebo spíše o politický signál směrem k domácímu publiku i spojencům.

Ranní požár haly společnosti LPP Holding v Pardubicích vyvolal nejen zásah hasičů, ale i vlnu spekulací o napojení na izraelský zbrojní průmysl. Firma to odmítá, zatímco policie pracuje s verzí úmyslného zapálení a prověřuje i přihlášení radikální skupiny.

Požár, který vypukl v pátek brzy ráno v areálu LPP Holding v Dělnické ulici v Pardubicích, se během několika hodin proměnil z průmyslové havárie v případ s možným mezinárodním přesahem. Hasiči dostali plameny pod kontrolu až odpoledne, škody zatím nebyly vyčísleny.

Krátce po události se na internetu objevilo prohlášení skupiny označující se jako The Earthquake Faction, která se k činu přihlásila. Tvrdí, že šlo o akci proti firmám spojeným s výrobou dronů pro Izrael, konkrétně proti LPP Holding a izraelské společnosti Elbit Systems. Motiv odkazuje na aktuální konflikty na Blízkém východě, včetně války v Gaze.

Samotná společnost LPP však tuto interpretaci odmítá. Podle její mluvčí Martiny Tauberové se v pardubickém závodě žádné izraelské drony nikdy nevyráběly. Připustila, že před dvěma lety existoval záměr spolupráce s izraelskou firmou, ten ale padl po zrušení armádního tendru ministerstvem obrany. Výroba tak podle firmy nikdy nezačala.

Policie zatím drží odstup od jednoznačných závěrů. Policejní prezident Martin Vondrášek uvedl, že vyšetřovatelé pracují se čtyřmi verzemi vzniku požáru, přičemž všechny počítají s možností úmyslného zavinění. Případ je proto prověřován jako obecné ohrožení, což patří mezi závažné trestné činy.

Bezpečnostní experti upozorňují, že podobná přihlášení k útokům bývají často součástí propagandy nebo snahy získat publicitu. Zároveň ale nelze vyloučit, že se v Evropě objevují nové formy radikalizace spojené s konflikty mimo kontinent.

