Stavba dálnice D11 se zastavila kvůli radioaktivitě

Ředitelství silnic a dálnic zastavilo stavbu asi na 300 metrů dlouhém úseku dálnice D11 z Trutnova na státní hranici s Polskem. Na třech haldách v trase stavby je zvýšená koncentrace přírodní radioaktivity. Mohla by ohrozit zdraví lidí na stavbě, uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Případ ŘSD ohlásilo Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost k odbornému posouzení.

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl doplnil, že u některých vzorků zeminy se objevily hodnoty radioaktivity, které jsou až patnáctkrát vyšší proti běžným hodnotám. Přímé ohrožení života a zdraví ale podle mluvčího nehrozí. „Situaci řešíme se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost,“ uvedl. Starosta Trutnova Michal Rosa (ODS) doplnil, že radioaktivita pochází z hald popílku z uhlí spáleného v minulosti v trutnovské elektrárně Poříčí. Jde o radon, který spálené uhlí obsahovalo.

Stavba 21 kilometrů dlouhého úseku za 11,7 miliardy korun bez DPH začala loni v říjnu. Do provozu by měla jít na jaře 2028. Má 28 mostů, dva tunely a tři mimoúrovňové křižovatky. Buduje ji sdružení v čele se společností MI Roads. Stavbu v minulosti zdržovaly spory o vítězství v tendru.

„Na třech haldách se objevuje zvýšená koncentrace přírodních radionuklidů, což by potenciálně mohlo ohrozit zdraví osob přítomných na stavbě. Z toho důvodu byly práce v těchto lokalitách zastaveny,“ uvedl Mátl. Podle ŘSD by zastavení prací mělo být dočasné. Místa, kde je stavba dočasně zastavena, ŘSD nespecifikovalo.

„Údaje k tomu byly“

„Uhlí, které se v Poříčí v určité době spalovalo, mělo vyšší podíl radonu. To je na Trutnovsku známá věc,“ uvedl starosta. Překvapilo jej proto, že se na problém přišlo až nyní. „Jde o věc, kterou si bylo možné dopředu ověřit, protože údaje k tomu byly,“ uvedl. Historie elektráren v Poříčí sahá do začátku 20. století.

Úsek D11 z Trutnova na hranici naváže na polskou rychlostní silnici S3 otevřenou k českým hranicím v září 2023 a v celé trase až k Baltskému moři loni v létě.

Stavbaři musejí z dálnice prioritně postavit tříkilometrový úsek u hranice s Polskem, který naváže na polskou rychlostní silnici S3. První vozidla by po něm měla jezdit na jaře 2026.

Původně měla stavba začít již v prosinci 2023. Desetiměsíční zdržení způsobily spory o vítězství v tendru na stavební firmu. Termín dokončení se kvůli tomu posunul z roku 2027 na rok 2028. Zásadní zlom nastal v říjnu 2023, kdy antimonopolní úřad potvrdil vyloučení polské společnosti Budimex z tendru a potvrdil výběr sdružení v čele se společností MI Roads.

Dílo je podle stavbařů náročné tím, že cesta vede horským terénem. Stavbaři se musejí vypořádat i s horšími klimatickými podmínkami. Tunely budou dlouhé 492 a 550 metrů. Stavbaři počítají s převozem čtyř milionů metrů krychlových zeminy, což představuje 500 tisíc plně naložených nákladních tater.

ŘSD připravuje i stavbu úseku D11 z Jaroměře do Trutnova. Tu brzdí boj firem o vítězství v tendru na záchranný archeologický průzkum. Podle ŘSD tak není jisté, zda stavba začne podle plánu do konce letošního roku.

D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978, první devatenáctikilometrový úsek z Prahy do Bříství byl otevřen v říjnu 1984. Zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových 113 kilometrů. Od prosince 2021 dálnice končí na severním okraji Jaroměře.

