Lukáš Kovanda: Trump uvalí další clo na léčiva, nábytek či kamiony. Česko toho letos do USA vyvezlo za více než dvě miliardy

Lukáš Kovanda: Trump uvalí další clo na léčiva, nábytek či kamiony. Česko toho letos do USA vyvezlo za více než dvě miliardy

USA uvalí nová cla na léky z Evropy
Lukáš Kovanda
Americký prezident Donald Trump včera oznámil uvalení nových cel na dovoz farmaceutických výrobků, nábytku a kamionů, resp. aut určených k přepravě zboží. Cla mají platit od 1. října.

Česko letos od ledna do července vyvezlo do USA léčiva v hodnotě lehce přes jednu miliardu korun, plyne z dat ČSÚ. Rovněž nábytek vyvezlo v hodnotě mírně přes miliardu korun. Kamiony nebo vozidla určená k přepravě zboží letos do USA nevyvezlo žádná.

Celková hodnota českého vývozu do USA letos od ledna do července činí přes 106 miliard korun. Novým clem dotčené zboží tak představuje pouze 1,9 procenta letošního tuzemského exportu do USA.

Navíc, z farmaceutických výrobků mají být clem zatíženy pouze ty značkové, nikoli generika. Přitom největší český výrobce léčiv, Zentiva, se primárně soustředí právě na výrobu generik. Druhý největší výrobce, Teva, se rovněž koncentruje na formulaci generických léčivých přípravků a balení.

Clu také uniknou ti výrobci farmaceutik, kteří v USA budují provoz na produkci léčiv. Ovšem Zentiva je přímo vlastněná americkým kapitálem. Od americké investiční skupiny Advent ji právě nyní přebírá jiná investiční společnost z USA, GTCR. Izraelská Teva je v USA významně fyzicky přítomna, jelikož například provozuje centrum výzkumu a vývoje v Pensylvánii.

Fakticky dopad nových cel by se tak měl týkat jen zhruba jednoho procenta letošního českého vývozu do USA. Bude tedy z makroekonomického hlediska zanedbatelný.  

Americký prezident Donald Trump

Související

Demokratický socialista s radikálním programem

Potomek původem ugandského akademika a indické filmařky se dosud věnoval třeba produkování hip-hopové hudby. Vedle toho ale jako sociální pracovník pomáhal lidem na okraji společnosti s exekucemi a nuceným vystěhováním. Tato zkušenost s nefungujícím systémem bydlení ho prý vedla, aby se aktivně pustil do politiky.

Navzdory relativní nezkušenosti si však své příznivce našel. Už v primárkách pohodlně porazil někdejšího guvernéra státu Andrewa Cuoma. Patrně to ale není jen Mamdaniho osobnost, čím si získává podporu. Jeho to spíše program, který je i na tradičně demokratický New York – a tím spíš na poměry Spojených států, velmi nekonvenční. Mamdani se totiž označuje za demokratického socialistu.

Nikoho tedy nepřekvapí, že jedním z hlavních témat jeho kampaně je bydlení. Jako starosta by chtěl stavět desítky tisíc dostupných bytů, zmrazit ceny nájmů, zavést bezplatnou veřejnou dopravu, bojovat sítí malých obchůdků s potravinami proti dominantním řetězcům nebo dbát na ochranu menšin a imigrantů.

Co se však ukazuje jako nejkontroverznější, je návrh na větší zdanění bohatých s příjmy nad milion dolarů ročně. Tímto zdaním zhruba procenta nejbohatších chce pokrývat výdaje.

Dům Radost - Praha Žižkov

Sám proti miliardářům

Ačkoli má Zohran Mamdani výraznou podporu snad v každé voličské skupině vyjma republikánů, nejen mezi mladými a liberály, ale i mezi staršími voliči, nelze říci, že by z něj byla celá společnost nadšená. Platí to zejména o politicích a – nepřekvapivě – newyorských boháčích.

Když nepočítáme známé hlasy levicového křídla, vyslovit jasnou podporu Mamdanimu se zdráhají vyslovit i demokrati. Dosud tak učinil málokdo. Například bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová sice ano, ale chladně a patrně spíše proto, že se jedná o právoplatného kandidáta její strany na tak důležitou funkci, než že by jásala nad levicovým programem. To senátor za New York a vůdce demokratické menšiny Chuck Schumer raději mlčí úplně. Demokratické špičky se prý obávají, že jim zvolení radikálního Mamdaniho nepomůže příští rok v boji proti republikánům a Donaldu Trumpovi.

Kdo ale neváhá ani na okamžik, jsou tamější miliardáři a majitelé nemovitostí, kteří nedají  Mamdanimu vítězství zadarmo. Ti, včetně podporovatele a dárce Donalda Trumpa Billa Ackmana, se sešikovali za zmíněným Andrewem Cuomem, který se mezitím rozhodl do voleb vstoupit jako nezávislý. Cuomo, i když je bývalý demokrat, je pro ně jistější volbou a kandidát establishmentu. Tradiční jsou možná i jeho praktiky. Republikánskému kandidátovi Curtisu Sliwovi, který je prakticky bez šance, prý jeho štáb nabízel značný obnos za odstoupení.

Cuomo si tedy nemůže stěžovat na nedostatek peněz. Nepomohlo mu to však už v primárkách a růžově to pro něj nevypadá ani teď. Mamdani získává v průzkumech zmíněných 45, zatímco Cuomo se pohybuje kolem 27 procent.

