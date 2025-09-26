Lukáš Kovanda: Trump uvalí další clo na léčiva, nábytek či kamiony. Česko toho letos do USA vyvezlo za více než dvě miliardy
Americký prezident Donald Trump včera oznámil uvalení nových cel na dovoz farmaceutických výrobků, nábytku a kamionů, resp. aut určených k přepravě zboží. Cla mají platit od 1. října.
Česko letos od ledna do července vyvezlo do USA léčiva v hodnotě lehce přes jednu miliardu korun, plyne z dat ČSÚ. Rovněž nábytek vyvezlo v hodnotě mírně přes miliardu korun. Kamiony nebo vozidla určená k přepravě zboží letos do USA nevyvezlo žádná.
Celková hodnota českého vývozu do USA letos od ledna do července činí přes 106 miliard korun. Novým clem dotčené zboží tak představuje pouze 1,9 procenta letošního tuzemského exportu do USA.
Vydrží silná koruna i po volbách? Úspěch SPD a Stačilo by ji mohl srazit, varují forex tradeři
Navíc, z farmaceutických výrobků mají být clem zatíženy pouze ty značkové, nikoli generika. Přitom největší český výrobce léčiv, Zentiva, se primárně soustředí právě na výrobu generik. Druhý největší výrobce, Teva, se rovněž koncentruje na formulaci generických léčivých přípravků a balení.
Clu také uniknou ti výrobci farmaceutik, kteří v USA budují provoz na produkci léčiv. Ovšem Zentiva je přímo vlastněná americkým kapitálem. Od americké investiční skupiny Advent ji právě nyní přebírá jiná investiční společnost z USA, GTCR. Izraelská Teva je v USA významně fyzicky přítomna, jelikož například provozuje centrum výzkumu a vývoje v Pensylvánii.
Fakticky dopad nových cel by se tak měl týkat jen zhruba jednoho procenta letošního českého vývozu do USA. Bude tedy z makroekonomického hlediska zanedbatelný.
