Vydrží silná koruna i po volbách? Úspěch SPD a Stačilo by ji mohl srazit, varují forex tradeři
Česká koruna v září posílila na nejsilnější hodnoty za poslední dva roky. Vůči euru se obchoduje hluboko pod hranicí 25 korun. Jak s korunou zahýbají výsledky blížících se parlamentních voleb? Zeptali jsme se forex obchodníků.
Proč je koruna silná
Za růstem české měny stojí kombinace faktorů. Největší roli hraje měnová politika České národní banky, která stále drží jedny z nejvyšších úrokových sazeb v regionu a dává najevo, že s jejich snižováním nebude spěchat. To ostatně centrální bankéři potvrdili na středečním zasedání, když už potřetí v řadě ponechali základní úrokovou sazbu beze změny.
Koruně prospívá i relativně stabilní domácí ekonomika – inflace se přiblížila k cíli ČNB, mzdy rostou a spotřeba se postupně zvedá. V neposlední řadě je česká měna podporována globálním prostředím: dolar v posledních týdnech oslabuje, euro zůstává pod tlakem a investoři hledají výnos jinde, třeba právě v korunových aktivech.
Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku, společně s maďarským forintem, konstatuje ve své zprávě agentura Bloomberg. Koruna letos vůči dolaru zpevnila o 18,6 procenta, zatímco forint dokonce o 20,6 procent. To je vůbec nejvíce z 31 významnějších měn světa s výjimkou rublu, s nímž se ovšem volně neobchoduje od začátku ruské invaze na Ukrajinu roku 2022.
Lukáš Kovanda: Česká koruna je světovým vítězem letošního roku
Názory
Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku, společně s maďarským forintem, konstatuje ve své zprávě agentura Bloomberg. Koruna letos vůči dolaru zpevnila o 18,6 procenta, zatímco forint dokonce o 20,6 procent. To je vůbec nejvíce z 31 významnějších měn světa s výjimkou rublu, s nímž se ovšem volně neobchoduje od začátku ruské invaze na Ukrajinu roku 2022.
Volby jako test důvěry
Podle šéfa EasyChange Matěje Nováka může složení budoucí vlády hrát roli především krátkodobě. „Finanční trhy preferují předvídatelnost a stabilitu. Pokud volby vyústí ve standardní koalici demokratických stran, reakce koruny bývá mírná. Oslabení by nastalo hlavně v případě, že by do vlády vstoupily extrémní nebo antisystémové strany,“ říká.
„V případě výrazného úspěchu protievropských stran SPD a Stačilo! by koruna oslabila o nižší jednotky procent, zejména pokud by se podílely na vládě. U ostatních scénářů by měla být reakce spíše nevýrazná, do jednoho procenta,“ dodává Ondřej Hartman z FXstreet.cz.
ČNB jako klíčový hráč
Oba experti se shodují, že pro kurz je zásadnější politika centrální banky než samotné volby. „ČNB je nezávislá instituce a její rozhodnutí o sazbách nebo intervencích mají na korunu přímý dopad. Pokud by povolební vyjednávání byla zdlouhavá, může ČNB výkyvy mírnit,“ upozorňuje Novák.
I vláda s vyššími výdaji by mohla paradoxně koruně prospět, uvádí Hartman. „Pokud by ANO prosazovalo vyšší deficit, ČNB by musela držet utaženou měnovou politiku, tedy vyšší sazby. A to by koruně přidávalo na atraktivitě,“ říká.
Koruna je rekordně silná, nyní na úrovni 24,25 vůči euru. Ještě v létě to bylo 24,65. Koruna rapidně posiluje. „A bude dál posilovat,“ říká Michal Skořepa, ekonom a analytik České spořitelny. A co víc, už nečekejme další pokles úrokových sazeb. Naopak, patrně začnou zase růst. Svůj podíl na tom mají nově chystané emisní povolenky na paliva.
Sazby půjdou nahoru, čeká se dopad emisních povolenek, říká ekonom Skořepa
Money
Koruna je rekordně silná, nyní na úrovni 24,25 vůči euru. Ještě v létě to bylo 24,65. Koruna rapidně posiluje. „A bude dál posilovat,“ říká Michal Skořepa, ekonom a analytik České spořitelny. A co víc, už nečekejme další pokles úrokových sazeb. Naopak, patrně začnou zase růst. Svůj podíl na tom mají nově chystané emisní povolenky na paliva.
Skandály a nervozita
Otázka přijetí eura se podle obou analytiků do kurzu výrazně nepromítne. „Diskuse o euru je spíše dlouhodobá. Trh počítá s tím, že Česko euro v dohledné době nepřijme,“ konstatuje Novák a Hartman souhlasí: „Žádná ze stran nestanovila konkrétní termín. I při otevření debaty je pravděpodobnost přijetí eura v tomto desetiletí velmi nízká.“
Politické konflikty či skandály mohou podle expertů korunu oslabit, obvykle však jen krátkodobě. „Výrazný konflikt, třeba dlouhé povolební paty nebo korupční kauza, by mohl vést k odlivu kapitálu. Záleží, jak rychle se podaří obnovit důvěru,“ uvádí šéf EasyChange.
„Snaha o zneplatnění voleb ve stylu Donalda Trumpa v roce 2020 by měla potenciál oslabit korunu. Ale tento scénář je velmi málo pravděpodobný a zatím ho obchodníci do kurzu nezapočítávají,“ konstatuje forex trader z FXstreet.cz.
Krátce po volbách doporučuje Novák sledovat vývoj kurzu, burzy a výnosů státních dluhopisů, které odrážejí náladu investorů. Hartman by se zaměřil na předstihové indikátory, jako je konjunkturální průzkum či index PMI. Firmy by podle obou expertů měly zvážit zajištění kurzového rizika a využít současných silných hodnot koruny a část prostředků směnit do eur či dolarů.