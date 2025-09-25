Nový magazín právě vychází!

Vydrží silná koruna i po volbách? Úspěch SPD a Stačilo by ji mohl srazit, varují forex tradeři

Vydrží silná koruna i po volbách? Úspěch SPD a Stačilo by ji mohl srazit, varují forex tradeři

Česko by mělo vstoupit do eurozóny teprve tehdy, až její členové budou plnit její základní pravidla rozpočtové kázně
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Česká koruna v září posílila na nejsilnější hodnoty za poslední dva roky. Vůči euru se obchoduje hluboko pod hranicí 25 korun. Jak s korunou zahýbají výsledky blížících se parlamentních voleb? Zeptali jsme se forex obchodníků.

Proč je koruna silná

Za růstem české měny stojí kombinace faktorů. Největší roli hraje měnová politika České národní banky, která stále drží jedny z nejvyšších úrokových sazeb v regionu a dává najevo, že s jejich snižováním nebude spěchat. To ostatně centrální bankéři potvrdili na středečním zasedání, když už potřetí v řadě ponechali základní úrokovou sazbu beze změny.

Koruně prospívá i relativně stabilní domácí ekonomika – inflace se přiblížila k cíli ČNB, mzdy rostou a spotřeba se postupně zvedá. V neposlední řadě je česká měna podporována globálním prostředím: dolar v posledních týdnech oslabuje, euro zůstává pod tlakem a investoři hledají výnos jinde, třeba právě v korunových aktivech.

Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku

Lukáš Kovanda: Česká koruna je světovým vítězem letošního roku

Názory

Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku, společně s maďarským forintem, konstatuje ve své zprávě agentura Bloomberg. Koruna letos vůči dolaru zpevnila o 18,6 procenta, zatímco forint dokonce o 20,6 procent. To je vůbec nejvíce z 31 významnějších měn světa s výjimkou rublu, s nímž se ovšem volně neobchoduje od začátku ruské invaze na Ukrajinu roku 2022.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Volby jako test důvěry

Podle šéfa EasyChange Matěje Nováka může složení budoucí vlády hrát roli především krátkodobě. „Finanční trhy preferují předvídatelnost a stabilitu. Pokud volby vyústí ve standardní koalici demokratických stran, reakce koruny bývá mírná. Oslabení by nastalo hlavně v případě, že by do vlády vstoupily extrémní nebo antisystémové strany,“ říká.

V případě výrazného úspěchu protievropských stran SPD a Stačilo! by koruna oslabila o nižší jednotky procent, zejména pokud by se podílely na vládě. U ostatních scénářů by měla být reakce spíše nevýrazná, do jednoho procenta,“ dodává Ondřej Hartman z FXstreet.cz.

ČNB jako klíčový hráč

Oba experti se shodují, že pro kurz je zásadnější politika centrální banky než samotné volby. „ČNB je nezávislá instituce a její rozhodnutí o sazbách nebo intervencích mají na korunu přímý dopad. Pokud by povolební vyjednávání byla zdlouhavá, může ČNB výkyvy mírnit,“ upozorňuje Novák.

I vláda s vyššími výdaji by mohla paradoxně koruně prospět, uvádí Hartman. „Pokud by ANO prosazovalo vyšší deficit, ČNB by musela držet utaženou měnovou politiku, tedy vyšší sazby. A to by koruně přidávalo na atraktivitě,“ říká.

Michal Skořepa, ekonom České spořitelny

Sazby půjdou nahoru, čeká se dopad emisních povolenek, říká ekonom Skořepa

Money

Koruna je rekordně silná, nyní na úrovni 24,25 vůči euru. Ještě v létě to bylo 24,65. Koruna rapidně posiluje. „A bude dál posilovat,“ říká Michal Skořepa, ekonom a analytik České spořitelny. A co víc, už nečekejme další pokles úrokových sazeb. Naopak, patrně začnou zase růst. Svůj podíl na tom mají nově chystané emisní povolenky na paliva.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Skandály a nervozita

Otázka přijetí eura se podle obou analytiků do kurzu výrazně nepromítne. „Diskuse o euru je spíše dlouhodobá. Trh počítá s tím, že Česko euro v dohledné době nepřijme,“ konstatuje Novák a Hartman souhlasí: „Žádná ze stran nestanovila konkrétní termín. I při otevření debaty je pravděpodobnost přijetí eura v tomto desetiletí velmi nízká.“

Politické konflikty či skandály mohou podle expertů korunu oslabit, obvykle však jen krátkodobě. „Výrazný konflikt, třeba dlouhé povolební paty nebo korupční kauza, by mohl vést k odlivu kapitálu. Záleží, jak rychle se podaří obnovit důvěru,“ uvádí šéf EasyChange.

„Snaha o zneplatnění voleb ve stylu Donalda Trumpa v roce 2020 by měla potenciál oslabit korunu. Ale tento scénář je velmi málo pravděpodobný a zatím ho obchodníci do kurzu nezapočítávají,“ konstatuje forex trader z FXstreet.cz. 

Krátce po volbách doporučuje Novák sledovat vývoj kurzu, burzy a výnosů státních dluhopisů, které odrážejí náladu investorů. Hartman by se zaměřil na předstihové indikátory, jako je konjunkturální průzkum či index PMI. Firmy by podle obou expertů měly zvážit zajištění kurzového rizika a využít současných silných hodnot koruny a část prostředků směnit do eur či dolarů.

Nejprve projde mediální kolečko emocí, kdo nám to vlastně vyhrál, a pak se vše rozjede. Prezident bude nejprve vybírat, koho pověří prvním pokusem sestavit vládu. Pravděpodobně si nejprve rozvážně pohovoří se všemi lídry, takové konzultace zaberou klidně dva týdny, mezitím budou strany jednat mezi sebou. Ale podle všeho dostane první pokus sestavit vládu vítěz voleb, tedy ANO a Babiš. V Ústavě sice není napsáno, že prezident musí pověřit vítěze voleb, ale očekává se to.

První kolo sestavování vlády se odvine od počtů poslanců v jednotlivých klubech a také od stability těchto klubů. Jinými slovy, jestli je možné věřit, že v tom klubu ti poslanci zůstanou a budou loajálně podporovat dohodnutou linii. Což třeba u Okamurova gangu nelze čekat, že mu tam zůstane třeba Rajchl nebo Šichtařová, na tento typ lidí nelze spoléhat.

Babišův koňský trh

Pokud bude pověřen, Babiš otevře své kolo jednáním s ostatními stranami. Bude to něco mezi koňským trhem a líbáním prstenu, ale ze všech stran. Babiš je bude lákat a vybírat si, oni budou klást na stůl podmínky, funkce, své lidi do státních firem, anebo přímo peníze. Bohužel, v naší transakční demokracii to je víc než pravděpodobné, a Babiš má peněz hodně.

Lze si představit, že volby přinesou pat. Ne asi nutně 100:100, ale situaci, kdy ANO (ale ani nikdo jiný) nebude schopen sestavit většinovou, stabilní vládu. S Babišem nebudou chtít jít koalovat strany současné vládní čtyřkoalice (a Piráti) a on zase nebude chtít jít s Okamurou nebo Konečnou. Může zkusit udělat menšinovou vládou a na několik týdnů (možná i měsíců) dostane své lidi na ministerstva a sebe do Strakovky. Ale patrně podporu ve sněmovně nesežene, v prvním kole neuspěje a jeho menšinová vláda důvěru nedostane.

Druhé kolo, prezidentův casting na premiéra

V takovém případě bude na tahu opět prezident Pavel se svými poradci na odboru vnitřní politiky (a několika externími..), aby vybrali další cestu, koho pověřit. Babiš bude patrně chtít i druhé pověření, ale Pavel může zkusit někoho jiného, úřednického premiéra, nějakého Jokera. Padne hodně o slov o stabilitě, vážné mezinárodní a geopolitické situaci, a budou kolem toho velké emoce.

Mezitím se bude také hrát o předsedu sněmovny, protože ten vybírá potenciální třetí pokus. Předseda sněmovny se stává během tak vyhrocené hry klíčník třetí šance, takže to může být najednou významná pozice.

Předčasné volby?

Pokud by ani druhý pokus nebyl úspěšný a vyjednávání se táhlo dlouhé měsíce, nastala by politická krize. A pak není vyloučeno, že začnou úvahy i o předčasných volbách. Tu tradici velkou nemáme a nově zvolení poslanci nemají žádnou chuť se rozpustit a riskovat, že příště zvolení být nemusí. V tuto chvíli bych na to moc nevsadil, ale uvidíme. Může se to vyvinout vyhroceně a přijít i veřejný tlak na nějaké nové rozdání karet, že s těmito se hrát nedá.

Uvnitř stran se pere špinavé prádlo

Mezitím se budou vyvozovat důsledky z prohraných voleb uvnitř stran. Rozjedou se vnitřní frakce mimořádné sněmy, začnou rezignace a nože v zádech, politická reality show pojede naplno. Předpokládám rychlý kongres ODS, je možné že skončí Fiala jako předseda, budou se tam výrazně přeskupovat síly. TOP je v klinické smrti, navíc její lídr Pospíšil (a dvojka Spolu v Praze) vězí po uši v Dozimetru, TOP se asi sloučí s ODS. Spolu přežije jedině, pokud kroužkování neudělá nepřiměřeně silný klub KDU-ČSL nebo ODS, jinak také skončí.

U STAN hodně záleží, co s jejich výsledkem udělá brutální kauza Dozimetr. Piráti budou velmi pravděpodobně v opozici a spokojení. Pokud získají kolem 5 až 6 procent už příště na ně nikdo moc sázet nebude, pokud půjdou k 10 procentům zůstanou jádrem příštích liberálních formací. A další partičky, Stačilo a SPD se budou štěpit, protože nabrali spoustu naprosto nevypočitatelných lidí, kteří budou dělat nevypočitatelné věci. Bude veselo.

Expertky varují: Češky čeká delší, ale chudší stáří. Změní na tom něco mladá generace?

Expertky varují: Češky čeká delší, ale chudší stáří. Změní na tom něco mladá generace?
iStock
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Češky se na důchod dosud finančně připravovaly o dost méně než muži. Zvláště starší generace s tím měla problém. Zeptali jsme se expertek z Generali Penzijní společnosti a ze Swiss Life Select, do jaké míry to ještě platí a zda se to začíná už konečně měnit.

Ačkoliv se minimálně třetina lidí před důchodem obává, že bude mít v důchodu nedostatek peněz, zdaleka ne všichni se kvůli tomu začnou včas na penzi finančně připravovat. Podle výsledků posledního průzkumu i dalších dat Generali Penzijní společnosti je navíc zřejmé, že hůře jsou na tom hlavně Češky, protože se řada z nich na důchod příliš finančně nepřipravuje. Rozhodně tedy o dost méně než muži, jak zdůrazňuje šéfka Generali Penzijní společnosti Jana Zelinková.  

A to není pro ženy zrovna dobrá výchozí situace, protože nejenže mají následně pak v důchodu méně finančních prostředků, ale ještě k tomu mají šanci i na delší dobu dožití, což ještě více snižuje jejich finanční možnosti. O to více by se proto přípravou na důchod měly podle Zelinkové zabývat už v předstihu, tedy dávno před tím, než jdou do penze.

Proč by měly ženy na důchod myslet ještě více než muži

Data Českého statistického úřadu přitom ukazují, že muži se dnes v průměru dožívají 77,2 let a ženy ještě o šest let více, tedy 83,1 let. To znamená, že značná část našeho života připadá na období po odchodu do penze, často to je až třetina života. V průměru jsou tak podle aktuálních statistik ženy v Česku v penzi 21 let, zatímco muži jen 17 let. Ti mají přitom obvykle i více našetřeno nebo mají k dispozici také větší důchod či rentu, protože dlouhodobě vydělávali ve svém produktivním životě více.

Pay gap, tedy platové rozdíly mužů a žen za stejnou práci, které v Česku stále v mnoha oborech a profesích přetrvávají, se totiž pohybují stále kolem rozdílu 20 a více procent. „V rámci Evropské unie se hovoří i o takzvaném „gender pension gap“, kdy rozdíl mezi průměrnými důchody žen a mužů se pohybuje až kolem 30 procent,“ upozorňuje pojišťovací expertka ze Swiss Life Select Alice Krejzlová. V praxi to znamená, že ženy v penzi pobírají v průměru o třetinu menší důchody než muži.

Ženy by se tak podle Krejzlové neměly ve svých financích spoléhat jen na partnera nebo jen na stát. Měly by podle ní vzít odpovědnost za svůj život v penzi, a nejen v ní, do vlastních rukou a aktivně samy plánovat, právě proto, že mají jako ženy šanci žít déle a finančně to mají často celkově složitější než muži.

Jak se mění finanční chování žen

Jedním z důvodů, proč se ženy dosud ale finančně připravovaly na důchod mnohem méně než muži, může být podle Zelinkové i Krejzlové fakt, že v produktivní době nemají k dispozici zdaleka tolik peněz. Mají celkově nižší platy, jsou řadu let na mateřské a rodičovské a následně ještě třeba využívají i zkrácené pracovní úvazky kvůli péči o děti nebo i o stárnoucí rodiče. „Záleží to také na nastavení vztahů v rodině. Často to ale právě bývá tak, že žena je v domácnosti a nemá vůbec žádný vlastní příjem a tím pádem je pro ni mnohem těžší se na důchod nějakým způsobem finančně připravovat,“ vysvětluje Zelinková dodává, že se tato situace týká, jak žen, které jsou už nyní v důchodu, tak i těch 55+, které se do něj teprve chystají.

Začíná se to ale zlepšovat

S mladšími ženami to je podle Zelinkové už ale mnohem optimističtější, protože se o finance a investice více zajímají než předchozí generace a také mají celkově lepší možnosti, než měly ženy dříve.  Do určité míry jim to usnadňuje podle ní i současná doba, kdy na internetu vzniká množství platforem, které se na ženy a finance přímo zaměřují. „U mladší generace už je díky tomu větší povědomí o finančních možnostech i o investování, než tomu bylo v minulosti. S klesajícím věkem dotázaných stoupá také celková finanční gramotnost žen. A tento trend je podle mne jednoznačně pozitivní,“ říká Zelinková.

Když se podíváte na čtyřicátnice, třicátnice či dokonce i na tu nejmladší generaci 20letých, které teprve vstupují na trh práce, tak u nich už je podle Zelinkové jasně vidět, že tyto mladší ženy jsou daleko více finančně znalé, daleko více se zajímají o investování a celkově jsou jim finance mnohem bližší téma, než tomu bývalo v generaci jejich matek nebo babiček.

A to potvrzuje ostatně také poradkyně Krejzlová, podle které se dá v poslední době i sledovat, že delší doba dožití se začíná promítat i do toho, jak lidé celkově začínají uvažovat o svých financích. „V minulosti se lidé často spoléhali hlavně na státní důchod nebo klasické penzijní spoření. Dnes ale už čím dál více lidí vnímá to, že jen na stát se spoléhat nemohou a hledají tak cesty, jak si vytvořit vlastní finanční polštář,“ poznamenává Krejzlová. I mezi ženami, zvláště mladšími, je tak podle ní zřejmý rostoucí zájem o investiční produkty a zvyšuje se i průměrná výše pravidelných investic, protože si více z nich uvědomuje, že horizont spoření je delší a že inflace jejich úspory rychle znehodnocuje.

U mladší generace se také dá podle ní navíc registrovat i posun směrem k větší diverzifikaci, kdy klienti kombinují penzijní produkty, investice i pojištění, aby měli zajištěnou nejen budoucnost, ale i ochranu v přítomnosti. „Mladší generace Češek tak mění trendy v dosavadním finančním chování. Ženy jsou dnes sebevědomější, více investují a aktivně plánují své finance a zvyšuje se i zájem o komplexní finanční plánování,“ shrnuje Krejzlová. 

Co ukázal průzkum mezi penzisty

Podle červnového průzkumu Generali penzijní společnosti se na stáří finančně připravovalo tři čtvrtiny dotázaných. Ze současných důchodců si peníze na stáří odkládala polovina. Nejčastěji s finanční přípravou lidé začali mezi čtyřicítkou a padesátkou. Valná většina respondentů, 98 procent, ale spoléhá hlavně na důchod od státu jako na hlavní zdroj příjmu. Pracovat v důchodu plánuje třetina lidí nad 55 let, čtvrtina o tom vůbec neuvažuje. Z nynějších penzistů a penzistek chodí do práce každý dvanáctý. Nejčastějším důvodem práce v důchodu je snaha zvýšit si příjem, dostat se mezi lidi či se realizovat. Až tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že si budou muset nebo už teď musí přivydělávat. Průzkumu se zúčastnilo 497 osob ve věku od 55 do 75 let.

Od letošního roku platí v Česku důchodová reforma, která počítá s pokračováním navyšování důchodového věku nad 65 let do 67 let či s nižším výpočtem nových penzí. Zpřísnily se už také podmínky pro předčasný důchod.

Senioři na jachtě

Chudí čeští důchodci? Ale kdeže, jezdí i za exotikou

Money

Čeští důchodci rozhodně nepatří k těm nejchudším ve společnosti. Stále více z nich pravidelně cestuje, a to i na drahé zájezdy do luxusních exotických destinací. Cestující senioři se tak pro cestovní kanceláře stávají stále významnější skupinou klientů. Slevy zatím pro ně ale všude nemají. Přečtěte si, kde vám v seniorském věku nabídnou speciální slevový program, kdo je u nás nejstarší cestovatel a kam míří turisté v seniorském věku nejčastěji.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Aktualizováno

Důchody od ledna vzrostou o 668 korun, uvedl Jurečka

Money

Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun. Dostat by se tak měl na 21 839 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se zvedne jejich zásluhový procentní díl ještě o 2,6 procenta, oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

ČTK

Přečíst článek

Češi se bojí nesoběstačnosti ve stáří, ale daňově uznatelnou pojistku nevyužívají

Češi se bojí nesoběstačnosti ve stáří, ale daňově uznatelnou pojistku nevyužívají

Money

Asi nikdo nechce zůstat jednou sám a nesoběstačný. Obávají se toho téměř tři ze čtyř Čechů, navzdory tomu ale jen málokdo se proti tomu pojistí. V Česku přitom existuje speciální daňově uznatelná pojistka, kterou nabízí už pět pojišťoven. Porovnali jsme jejich výhody a nevýhody.

Věra Tůmová

Přečíst článek

