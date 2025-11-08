Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: Svátek sv. Martina letos restauracím přihraje až tři miliardy korun

Lukáš Kovanda: Svátek sv. Martina letos restauracím přihraje až tři miliardy korun

Svatomartinská husa
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Svatomartinské menu vyjde na více než tisíc korun, nejchutnější jsou české husy, běžně prakticky nesehnatelné.

Listopad v Česku voní pečenou husou a mladým vínem. Tradiční svatomartinské menu už dávno není jen připomínkou biskupa Martina z Tours, ale také malým gastronomickým jevem. Restauracím přináší období, kdy se po pomalejším podzimu znovu zaplní stoly a tržby znatelně rostou.

Restaurace hlásí v týdnu kolem 11. listopadu nárůst tržeb až o polovinu oproti běžnému období. Některé podniky zaznamenávají ale i nárůst tržeb na více než dvojnásobek. Provozovatelé podniků mluví o jednom z nejvýdělečnějších období roku, kdy se po klidnějším říjnu znovu zaplní stoly. Hosté si místa rezervují týdny dopředu a nabídka svatomartinských menu se většinou vyprodá ještě před samotným svátkem.

Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.

Z husy je výnosný byznys: Svatý Martin přináší víno, husy i miliardové tržby

Enjoy

Pečená husa, červené a bílé zelí, knedlíky a k tomu první víno nového ročníku. Svatomartinská tradice, zakořeněná v české kultuře po staletí, se stala jedním z nejvýraznějších ekonomických fenoménů gastronomického podzimu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Za celý „svatomartinský týden“, který symbolicky začal včera a skončí v neděli 16. listopadu, tak provozovatelé gastronomických zařízení v Česku mohou letos díky sv. Martinovi počítat s tržbami navíc v rozsahu dvou až tří miliard korun.

Ceny menu jsou letos v průměru zhruba o desetinu vyšší než loni, což odráží rostoucí náklady na chov, energie i pracovní sílu. Takový nárůst výrazně překonává inflaci, půjde letos o nejdražšího sv. Martina české historie. Přesto zájem neochabuje. Češi se naučili s vyšší cenou pracovat, část z nich si dopřeje celé slavnostní menu, jiní jen hlavní chod.

Na druhé straně stojí realita producentů, kteří čelí rostoucím nákladům a poklesu domácí produkce hus. Letos se podle Českomoravské drůbežářské unie vylíhlo zhruba 127 tisíc kusů, o 13 procent méně než loni. To nestačí ani na milion porcí svatomartinského měnu. Důvodem jsou vysoké náklady, nedostatek jatek a obavy z ptačí chřipky. Chov hus je sezónní záležitostí, takže výpadek v jednom roce se dohání těžko.

Zpracování vepřového masa

Lukáš Kovanda: Další rána pro české vepřové

Názory

Čína rozhodla uvalit cla na dovoz vepřového masa ze zemí EU. Předběžně import zatíží clem v rozsahu 15,6 až 62,4 procenta.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Domácí produkce tak pokryje jen část poptávky a zbytek doplňují dovozy, nejčastěji z Maďarska, které zajišťuje až 60 procent importu hus, dále z Polska či z menší části ze Slovenska. České husy jsou díky chovu ve volném výběhu či čerstvosti obecně kvalitnější než ty dovážené, ale také dražší a v běžných supermarketech prakticky nesehnatelné. Kdo chce českou husu, měl by si ji objednat přímo u farmářů, bývá však vyprodáno na týdny dopředu. I v restauracích se zákazník bude velmi často nucen spokojit s dovozovou husou slabší kvality z Maďarska či Polska.

Druhým pilířem svatomartinské ekonomiky je víno. Na trh se letos dostane 1,9 milionu lahví s označením „Svatomartinské“, přičemž díky úpravě pravidel mohou vinaři zahájit jejich prodej už od 7. listopadu. Značku letos získalo 73 vinařství, která nabídnou 323 různých druhů vín. I přes rostoucí výrobní náklady se vinařům daří ceny svatomartinských vín držet na loňské úrovni.

Svatomartinské období ukazuje, že i několik listopadových dní může mít měřitelný ekonomický dopad. Zatímco gastronomie a vinařství z něj profitují, prvovýrobci se potýkají s rostoucími náklady a omezenými kapacitami.

Martin Štangl se svým týmem

Vaří podle přírody, ne podle receptu. Karlínský Štangl může být dalším českým Michelinem

Enjoy

Karlín má nového favorita pro michelinskou hvězdu. Šéfkuchař Martin Štangl ve své restauraci Štangl vaří podle přírody, ne podle trendů.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Z Prahy do kostarické džungle: Architektka, která proměnila sen v byznys

Uprostřed kostarické džungle vyrostl dům, který spojuje surovou materiálnost s otevřeností přírody.
Užito se svolením BoysPlayNice
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Dagmar Štěpánová postavila v Kostarice nejen designový resort, ale i nový život. Zakladatelka studia Formafatal dokazuje, že i uprostřed džungle lze vytvořit prosperující značku s globálním přesahem.

Architektka Dagmar Štěpánová, zakladatelka studia Formafatal, opustila ruch Prahy a přenesla své působení doprostřed tropické džungle. V Kostarice navrhla nejen oceňovaný resort Achioté, ale i svůj vlastní dům. „Už od dětství mě přitahovala Střední Amerika. Když přišla příležitost podílet se na projektu Art Villas, věděla jsem, že mě Kostarika zcela pohltí,“ říká Štěpánová pro Newstream.

Z profesní spolupráce se zrodil nový životní směr. Dnes má v Kostarice domov, studio i rozvíjející se byznys. Její nejnovější realizace, Studio House, představuje esenci jejího přístupu k architektuře: „Žádný zbytečný prvek navíc, ale ani nic, co by chybělo.“

24 fotografií v galerii

Dům, který splývá s džunglí

Z příjezdové cesty působí dům jako minimalistický hranol. Fasádu z dusané hlíny doplňují velkoformátová posuvná okna, která propojují interiér s okolní krajinou. Více než polovinu plochy dvoupodlažní vily tvoří terasy a bazén, které plynule rozšiřují obytnou zónu do exteriéru. Hlavní obytné patro je směrem k oceánu zcela otevřené a funguje zároveň jako zastřešená terasa.

K hlavnímu vstupu vede levitující platforma z betonových desek, pod níž je ukryta koupelna. Osa vstupu přirozeně navádí návštěvníka obytným prostorem s kuchyní až na terasu s grilovacím pultem, situovanou v úrovni terénu. Odtud pokračuje dlouhé cortenové schodiště k bazénu a další stoupá až na střechu domu.

Architektka Dagmar Štěpánová

V kostarické džungli žije i navrhuje. I v Evropě je zajímavá práce, říká architektka Dagmar Štěpánová

Reality

Dagmar Štěpánová patří k nejvýraznějším českým architektkám. Spolu se svým studiem Formafatal se podepsala hned pod několik oceňovaných projektů. Nejenom v Česku. Architektka, která dává přednost surovým materiálům jako je hlína, beton nebo ocel, se prosadila i ve Střední Americe.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Bazén s přepadovou hranou o délce deseti metrů kopíruje vrstevnici svahu a určuje rytmus celého projektu, od terasy až po střechu. Právě tam, mezi korunami stromů, se otevírá výhled na nekonečný oceán. Střešní terasa se tak stává ideálním místem pro pozorování západů slunce i noční hvězdné oblohy.

Většina domu zůstává skrytá pohledům zvenčí. Spodní podlaží s ložnicemi a koupelnami je přístupné ze soukromé části zahrady. Interiérové i exteriérové schodiště a kamenná pěšina obepínající dům propojují všechny části objektu do harmonického celku.

Dům stojí mezi vzrostlými stromy, jejichž kořeny se staly nedílnou součástí projektu. Terén svažující se dvěma směry určil tvar i dispozici stavby. Jedna z fasád záměrně chybí, obytný prostor se zcela otevírá okolní džungli, světlu i proudícímu vzduchu.

Realizace architektky Dagmar Štěpánové (Formafatal) v Kostarice.

Češi „dobývají“ Kostariku. Uprostřed džungle postavili další luxusní vily

Reality

Minimalistické a funkční jsou vily, které navrhla architektka Dagmar Štěpánová do džungle v Kostarice. Na 90 metrech čtverečních nabídnou veškeré pohodlí a hlavně výhled na Pacifik.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Mezi dvěma světy

Studio Formafatal dnes tvoří jedenáctičlenný tým, rozkročený mezi Evropu a Latinskou Ameriku. „Aktuálně se věnuji výhradně projektům v Kostarice. Spolupracuji s belgickým architektem Jeroenem Bollenem, společně zvládneme celý proces od urbanismu po interiéry,“ vysvětluje Štěpánová.

Pražská část týmu mezitím rozvíjí evropské projekty, které jsou zaměřené na rekonstrukce a interiérový design.

Měšťanský dům z druhé poloviny 16. století na Valdštejnském náměstí́ na Malé Straně dlouhá léta čekal na citlivou rekonstrukci.

Fotogalerie: Pavlačový dům se proměnil na luxusní bydlení u Pražského hradu

Reality

Měšťanský dům z druhé poloviny 16. století na Valdštejnském náměstí́ na Malé Straně dlouhá léta čekal na citlivou rekonstrukci. Výzvy přizpůsobit památkově chráněný dům současným potřebám se chopil Jan Roučka a Dagmar Štěpánová ze studia Formafatal.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Resort Achioté se nachází v jedné z nejžádanějších oblastí pacifického pobřeží Kostariky, kde roste poptávka po výjimečném designovém ubytování. Průměrná obsazenost vil přesahuje 70 procent ročně, hlavní sezóna trvá více než osm měsíců. Kombinace autorského konceptu, limitovaného počtu jednotek a přímé správy majitelů umožňuje udržet vysoké výnosy i kvalitu služeb.

Kaple Panny Marie Bolestné

Zázrak z dřeva: Kaple v poli u Brna ohromila svět a získala architektonického Oskara

Reality

Když se víra spojí s architekturou, vznikne ticho, které mluví. A také dřevěná kaple v polích u Brna, která letos porazila velké projekty i slavné ateliéry. Stavěli ji ručně, z darů věřících. Teď je z ní nejkrásnější novostavba v Česku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Reality

Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Architektka Dagmar Štěpánová

V kostarické džungli žije i navrhuje. I v Evropě je zajímavá práce, říká architektka Dagmar Štěpánová

Reality

Věra Tůmová

Přečíst článek
Realizace architektky Dagmar Štěpánové (Formafatal) v Kostarice.

Češi „dobývají“ Kostariku. Uprostřed džungle postavili další luxusní vily

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Z husy je výnosný byznys: Svatý Martin přináší víno, husy i miliardové tržby

Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.
Užito se svolením Together
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Pečená husa, červené a bílé zelí, knedlíky a k tomu první víno nového ročníku. Svatomartinská tradice, zakořeněná v české kultuře po staletí, se stala jedním z nejvýraznějších ekonomických fenoménů gastronomického podzimu.

Příběh svatého Martina, biskupa z Tours, je v Evropě známý už od středověku. Legenda o huse, která ho svým kejháním prozradila, dala vzniknout tradici, která dnes oživuje tuzemskou gastronomii. Z původně církevního svátku se totiž do dneška stal ekonomický fenomén, listopadové svatomartinské týdny generují restauracím klidně až o 50 procent vyšší tržby než běžně. K tomu se přidává vinařství.

Nejčastěji se servíruje husa s červeným a bílým zelím, bramborovým a houskovým knedlíkem, doplněná právě o Svatomartinské víno. V některých regionech se z tradičních hodů stal festivalový produkt podporující regionální cestovní ruch.

Martin Štangl se svým týmem

Vaří podle přírody, ne podle receptu. Karlínský Štangl může být dalším českým Michelinem

Enjoy

Karlín má nového favorita pro michelinskou hvězdu. Šéfkuchař Martin Štangl ve své restauraci Štangl vaří podle přírody, ne podle trendů.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Od legendy k byznysu

Svatomartinská menu nabízejí v Česku už i některé podniky se zahraniční kuchyní nebo kavárny. Pro restaurace jsou svatomartinská menu stále významnější a nabízejí je téměř všechny tradiční podniky, uvedl to předseda sekce gastronomie Hospodářské komory ČR Luboš Kastner. Přestože některé podniky zkouší svatomartinskou nabídku obměňovat, největší zájem je podle Kastnera stále o klasiku. Naopak ustupuje trend, kdy restauratéři nabízejí místo husy kachnu nebo kuře, řekl.

„Lidé si rezervují místa dlouho dopředu, trhají se rekordy a je to moment, kdy opravdu vyrazí skoro všichni do restaurací a hospod a všichni si ho užívají, často i ve větších skupinách s přáteli. Platí to, že gastronomie během tohoto svátku tržbově vyskočí mezi 30 až 50 procenty, což se během žádného jiného svátku nestává,“ uvedl dále Kastner.

Například v pražské restauraci Mlýnec byl o svatomartinské menu takový zájem, že se rozhodla husí speciality nabízet po celý listopad. Tradičně zaměřené restaurace bývají podle Kastnera kolem svátku svatého Martina 11. listopadu naprosto plné. Svatomartinsky laděné menu už ale nabízí i další podniky, včetně kaváren nebo třeba italských restaurací, řekl Kastner. Pečené husí stehno v italském duchu nabídne například restaurace Pasta Fresca, a to od úterý 11. listopadu do vyprodání zásob. „Zájem je tradičně vysoký a letos tomu nebude jinak,“ dodal Milan Tuhovčák, generální manažer restaurace.

Největší zájem je ale podle Kastnera o tradiční nabídku. „Po různých pokusech o inovace se spíše restaurace vracejí k poctivé klasice. Lidé vyžadují spíše tradiční pojetí tohoto tradičního svátku,“ uvedl.

Potvrzují to i další restaurace. „Držíme se osvědčené klasiky. Hosté mají největší zájem o tradiční pečenou husu, zelí a knedlík,“ řekl Ozren Vlahov, generální manažer restaurace Café Savoy. Čistě tradiční pečenou husu s variací knedlíků a lokší nabídne řetězec Lokál. „Svatomartinské husy vnímáme jako příležitost nabídnout hostům něco mimořádného a přitom typicky českého,“ uvedl Adam Utíkal, manažer Lokálů.

Naopak restaurace V Zátiší letos hostům nabídneme svatomartinské speciality inspirované slovanským pojetím kuchyně. V menu bude husí kaldoun s uzeným žloutkem a těstovinou nebo pečená husa s bramborovým nokem a černým rybízem. „Kromě tradičního konfitovaného stehna hosté oceňují i netradiční předkrmy, letos třeba v elegantní formě paštiky v těstě,“ dodal Ladislav Vaníček z restaurace Mlýnec.

Letošní léto konzumaci piva příliš nepřálo

České gastro za tři roky podražilo o pětinu. Potřebujeme zdražovat více, vzkazují hospodští

Zprávy z firem

Hospody a restaurace si letošní léto za rámeček rozhodně nedají. Červencové tržby klesly meziročně o 4 procenta, přestože srovnávací loňské hodnoty byly slabé.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Ceny rostou, zájem přetrvává

Za porci svatomartinské husy upečené z čerstvých, nemražených hus z českých chovů, včetně zelí a variace knedlíků, zaplatí hosté v Lokálech 578 korun, loni to bylo 548 korun. Restaurace Čestr nabídne porci konfitovaného husího stehna s červeným zelím a bramborovými šiškami za 890 korun.

Podle Kastnera se hosté již naučili s vyšší cenou za svatomartinské menu pracovat a pokud chtějí ušetřit, neobjednají si celé menu, ale třeba jen hlavní chod bez předkrmu a polévky.

Současně s kachnou na trh zamíří i víno. A to celkem 1,9 milionu lahví od 73 vinařství, celkem 323 různých vín. Přestože se výrobní náklady dlouhodobě zvyšují, ceny zůstávají na úrovni loňska. „Svatomartinská vína dokazují, že tradice dokáže rozhýbat trh i v době, kdy spotřebitelé pečlivěji zvažují nákup každé lahve,“ uvedl Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie ČR.

 

Daniel Bureš

Zapomeňte na foie gras. Nové V Zátiší sází na brambory s tvarohem

Enjoy

Po více než třiceti letech prošla jedna z ikon pražské gastronomie zásadní proměnou. V Zátiší, podnik, který je od počátku symbolem poctivého fine diningu, mění interiér i celou filozofii a s novým šéfem kuchyně. Pod taktovkou Daniela Bureše se budou servírovat tradiční slovanská jídla i zelenina z vlastního pole.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Maroš Jambor

Kvalita pražské gastronomie se hodně proměnila. Strávníci jsou náročnější, říká šéf vyhlášené Zlaté Prahy

Enjoy

Šťovík i chleba s máslem servírují v restauraci Zlatá Praha v zrekonstruovaném hotelu Fairmont (někdejší InterContinental). Kuchyni tam velí Maroš Jambor, který do Prahy přinesl zkušenosti z těch nejznámějších michelinských restauracích ve světě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nabídka restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise oceněné Michelinskou hvězdou

První Průvodce Michelin pro Česko vyjde v prosinci. Stát zaplatí desítky milionů korun

Enjoy

Poprvé v historii vzniká samostatný výběr Průvodce Michelin, který pokryje celé Česko. Inspektoři společnosti letos ochutnávají napříč republikou českou kuchyni a hledají u nás ty nejlepší gastronomické zážitky. Nový výběr představí společnost 11. prosince 2025 v Mariánských Lázních.

sta

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

David Petřík

Češi změnili svoje zvyky. U alkoholu v restauracích nevysedávají do noci, říká známý restauratér

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Pekárna Tisse

Spojují řemeslo s vědou, na jejich chleba z francouzské mouky se stojí fronty

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme