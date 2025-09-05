Vyberte si z našich newsletterů

Lukáš Kovanda: Další rána pro české vepřové

Lukáš Kovanda: Další rána pro české vepřové

Zpracování vepřového masa
ČTK
Lukáš Kovanda
Čína rozhodla uvalit cla na dovoz vepřového masa ze zemí EU. Předběžně import zatíží clem v rozsahu 15,6 až 62,4 procenta.

Peking se mstí za loňské zavedení cel na dovoz čínských elektromobilů ze strany EU. Zároveň tím ovšem řeší svoji vlastní nadměrnou produkci vepřového, která v době poměrně slabého výkonu čínské ekonomiky naráží na omezenou poptávku, což poškozuje čínské farmáře – a to z důvodu klesajících výkupních cen.

Klesající výkupní ceny však trápí také chovatele a producenty v EU, včetně Česka. Zavedením cel budou ale hlavně dotčeny exportní mocnosti EU v oblasti vepřového, tedy Španělsko, Nizozemsko či Dánsko.  Zhoršení odbytu v Číně znamená, že se vývozci z těchto evropských zemí budou snažit „udat“ své vepřové na trhu EU, včetně Česka. To představuje bolehlav pro české producenty vepřového. Ti se již delší dobu potýkají s náročnou situací na evropských trzích, takže od roku 2010 došlo k významnému, zhruba třicetiprocentnímu poklesu produkce tuzemského vepřového.

Čeští producenti se potýkají s rostoucími náklady na krmivo, veterinární péči, ale zvláště v posledních letech také na energie a pracovní sílu. Zejména menší farmy dále nejsou s to ustát zpřísněnou regulaci EU, hlavně v oblasti hygienických a ekologických norem. 

Navíc, v české společnosti, zejména mezi mladšími generacemi, zakořenilo v posledních letech, ba desetiletích přesvědčení, že vepřové maso – a obecně maso červené – není zdravotně nejprospěšnější. Ve zvýšené míře se tak Česko obrací k alternativním zdrojům bílkovin, k drůbežímu, rybám, či dokonce k rostlinným náhražkám masa. Někteří tak činí nejen ze zdravotních, ale též etických a ekologických ohledů. Výsledkem je tak jako tak ochromení poptávky.

Takto ochromená poptávka se tedy bude nyní v Česku střetávat z dále navýšenou nabídkou, kvůli zhoršení evropského odbytu v Číně. Výsledkem by mohlo být citelnější zlevnění „vepřaknedlazela“, které ovšem tuzemské zemědělce příliš těšit nebude.

Růst mezd v Česku překvapuje i experty. Příští rok ale zpomalí

Růst mezd v Česku překvapil i experty. Příští rok už ale zpomalí
ČTK
Lukáš Kovanda
Růst mezd v Česku citelně překonal všechna expertní očekávání. V příštím roce ale kvůli clům ochabne, i bez zvýšení úrokových sazeb ČNB.

Vývoj mezd v České republice byl v letošním druhém čtvrtletí výrazně příznivější, než experti čekali. V reálném vyjádření totiž průměrná hrubá měsíční mzda přidala meziročně hned 5,3 procenta, nejvíce od loňského prvního čtvrtletí. Analytici oslovení agenturou Bloomberg přitom ve střední hodnotě svých odhadů čekali, že to bude o celý procentní bod méně, tedy 4,3 procenta. Nejoptimističtější odhad zněl na 4,8 procenta, nejpesimističtější ovšem jen na 3,9 procenta.

Se vzestupem mezd o 4,3 procenta počítala také poslední prognóza České národní banky. I z hlediska ČNB je tedy skutečný růst mezd nečekaně příznivý. Byť zvláště právě ČNB za ním nutně spatřuje i potenciální silnější inflační tlaky. Vývoj mzdové úrovně je klíčovou složkou jádrové inflace, kterou ČNB ve své snaze o zajištění cenové stability bere na zřetel zvláště ostřížím zrakem.

Mzdová úroveň v Česku tak už prakticky vymazala hluboký pokles reálných mezd, k němuž došlo zejména vlivem mimořádně vysoké inflace z let 2022 a 2023 a který byl prakticky nejhlubší mezi všem zeměmi OECD. Na mzdovou úroveň posledního předpandemického čtvrtletí, tedy čtvrtého kvartálu roku 2019, nyní mzdy v Česku ztrácí už jen necelé procento.

Výraznější než očekávaný růst mezd pro Českou národní banku nebude impulsem k uplatnění přísnější měnové politiky, ba dokonce ke zvýšení základních úrokových sazeb. Vývoj na mezinárodní scéně a zejména v oblasti cel totiž už letos v druhé polovině roku a také v roce příštím negativně dolehne na výkon tuzemského průmyslu a exportu a vytvoří tlak, jenž bude další růst mezd brzdit i bez zpřísnění měnové politiky ČNB. Zatímco letos tedy ještě mzdy reálně přidají zhruba čtyři procenta, v příštím roce už reálně jen přibližně tři procenta.

