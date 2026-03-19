Lukáš Kovanda: Pohonné hmoty jsou dnes dostupnější než v roce 2022. Politické spory ale realitu zjednodušují

Lukáš Kovanda
Ceny benzínu a nafty v Česku v posledních týdnech rostou a znovu se stávají politickým tématem. Ve srovnání s krizovým obdobím po začátku ruské invaze na Ukrajinu 2022 jsou však při zohlednění mezd pro domácnosti i firmy stále relativně příznivější. Přesto část opozice volá po rychlém snížení spotřební daně – podobně razantní postup ale před čtyřmi lety sama neuplatnila.

Růst cen pohonných hmot v Česku znovu otevírá debatu o tom, zda by stát měl zasáhnout například snížením spotřební daně. Historické srovnání však ukazuje, že současná situace není z hlediska kupní síly domácností tak dramatická, jak by se mohlo zdát.

Podle dat společnosti CCS z 18. března 2026 stál litr benzínu 39,04 koruny a nafty 43,15 koruny. Průměrná cena pohonných hmot tak činila přibližně 41,10 koruny za litr. Při průměrné čisté mzdě 38 680 Kč si dnes může člověk za svůj příjem pořídit zhruba 941 litrů paliva.

Pro srovnání: v březnu 2022, krátce po začátku války na Ukrajině, dosáhly ceny paliv svého tehdejšího vrcholu. Litr benzínu stál 47,26 koruny a nafty 49,41 koruny, v průměru tedy 48,34 koruny. Průměrná čistá mzda tehdy činila 31 869 koruny, což odpovídá zhruba 659 litrům pohonných hmot.

Rozdíl je výrazný, dnes si lze za průměrnou mzdu koupit přibližně o 280 litrů více než tehdy. Pokud by měly být pohonné hmoty vůči příjmům stejně „drahé“ jako v roce 2022, odpovídala by jejich aktuální cena zhruba 58 až 59 korunám za litr.

Takové srovnání ale má svá omezení. Průměrná mzda neodráží situaci všech domácností a zejména nízkopříjmové skupiny mohou zdražování vnímat citlivěji. Ještě výraznější dopady pak mají ceny paliv na firmy, zejména v dopravě či zemědělství, kde tvoří významnou část nákladů.

Politickou debatu komplikuje i srovnání reakcí vlád. V roce 2022 kabinet Petra Fialy přistoupil ke snížení spotřební daně až s odstupem několika týdnů, opatření bylo schváleno 6. dubna a začalo platit v červnu. Tehdejší postup byl ovlivněn nejistotou ohledně dalšího vývoje cen energií i dopadů na veřejné finance.

Dnes část opozičních politiků požaduje podobný krok výrazně rychleji, přestože jsou ceny paliv v poměru k příjmům nižší než tehdy. Tento rozdíl v přístupu však odráží i běžnou dynamiku politiky: opozice zpravidla tlačí na okamžitá opatření, zatímco vláda zvažuje širší rozpočtové dopady.

Současná situace tak ukazuje, že ačkoli nominální ceny paliv rostou, jejich reálná dostupnost zůstává ve srovnání s krizovým rokem 2022 příznivější. Debata o případných zásazích státu proto není jen otázkou čísel, ale i politického pohledu na to, kdy a jak má vláda reagovat.

Zásoby plynu v Česku klesly, vláda chystá plán na jejich doplnění

České zásobníky plynu jsou po zimě naplněné jen z malé části a meziročně vykazují pokles. Vláda proto jedná s energetickými firmami o jejich včasném doplnění, zatímco ceny plynu v Evropě rostou kvůli napětí na Blízkém východě.

Stát má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) plán, jak zajistit dostatek plynu v tuzemských zásobnících. Variant je zatím více a bude záležet na dalším vývoji konfliktu na Blízkém východě. Havlíček to dnes řekl ČTK. Zásoby plynu v ČR se meziročně snížily a jsou pod pětinou kapacit. Cena plynu pro evropský trh na začátku dnešního obchodování vzrostla až o 35 procent a dostala se nad hranici 70 eur (zhruba 1700 korun) za megawatthodinu (MWh).

Havlíček začátkem března uvedl, že stát bude jednat s energetickými firmami o brzkém naplňování zásobníků plynu pro příští topnou sezonu. Chce je motivovat k tomu, aby s doplňováním zásob firmy nečekaly na vývoj cen. Jaká konkrétní opatření stát zvažuje, zatím neuvedl.

Stav zásobníků se podle Havlíčka odvíjí od faktorů, které vláda nemůže přímo ovlivnit. „V každém případě již řešíme příští sezonu a postupně jednám s hlavními obchodníky v oblasti plynu. Můžu potvrdit, že máme scénář, jak zajistit dostatek plynu do zásobníků. Variant je více, záleží, jak se bude vyvíjet konflikt. Řešíme jak dostatek plynu, tak cenovou relaci na příští sezonu,“ řekl Havlíček.

České zásobníky plynu byly k 16. březnu podle dat serveru Energiezamene.cz spravovaného ministerstvem průmyslu a obchodu plné zhruba ze 16 procent. Celkem v nich je asi 556 milionů metrů krychlových plynu. Meziročně se zásoba snížila – ve stejném období loňského roku bylo v zásobnících přibližně 943 milionů metrů krychlových plynu a jejich naplněnost dosahovala 27 procent.

Aktualizováno

Benzinky po konfliktu v Íránu nezvyšují marže, uvádí ministerstvo

Zprávy z firem

První analýza údajů od prodejců pohonných hmot neukazuje, že by čerpací stanice po začátku konfliktu v Íránu radikálně měnily své marže. Uvedlo to ministerstvo financí, které údaje o maržích od pondělí monitoruje. Podrobnější data bude mít úřad ve čtvrtek.

ČTK

Přečíst článek

Zásobníky plynu v Evropské unii byly v úterý podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) plné z necelých 29 procent. Největší český provozovatel zásobníků plynu Gas Storage CZ uvádí, že má kapacity naplněné zhruba z 26 procent. Společnost provozuje šest podzemních zásobníků plynu s provozním objemem přes 2,7 miliardy metrů krychlových, což představuje přibližně dvouměsíční spotřebu plynu v ČR v zimních měsících.

V současnosti proudí do Česka plyn především přes Německo. Dříve dominantní dodávky z Ruska byly zastaveny na začátku roku poté, co Ukrajina ukončila tranzit ruského plynu přes své území. Česko tak nyní čerpá plyn například z Norska, LNG z terminálu v Nizozemsku nebo z Alžírska. Na dodávkách plynu z Kataru, jehož výpadek nyní hrozí kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě, Česko podle analytiků přímo závislé není.

Za zdražováním plynu stojí zejména zprávy o útoku na významný závod na výrobu zkapalněného zemního plynu (LNG) v Kataru. Podle dostupných informací útok způsobil škody, situace je však nadále nepřehledná.

Slovensko zavádí dvojí ceny nafty. Cizinci zaplatí až o pětinu víc, stát reaguje na ropnou krizi

Slovensko omezuje prodej nafty. Chce zastavit palivovou turistiku
Nafta jen s limitem a pro cizince dráž. Slovensko přitvrdilo. Podle premiéra Roberta Fica mají nová omezení zastavit nájezdy zejména polských řidičů na slovenské čerpací stanice.

Slovenská vláda dnes nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit zvláštní cenu stanovenou jako průměr ceny v Česku, Rakousku a Polsku, kde je nafta nyní shodně dražší než na Slovensku.

Opatření, které se nevztahuje na prodej benzinu, začne platit po zveřejnění vládního nařízení ve sbírce zákonů; podle premiéra Roberta Fica se tak stane ve čtvrtek.

Reakce na „palivovou turistiku“

Kabinet ke schválení uvedených omezení využil platný stav ropné nouze, který Bratislava vyhlásila v únoru po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba přes Ukrajinu.

Podle Fica mají uvedená omezení utlumit takzvanou palivovou turistiku, když mnoho Poláků začalo jezdit tankovat na Slovensko.

Limity pro tankování

Čerpací stanice na Slovensku budou moci prodávat naftu jen do palivové nádrže vozidel a do jednoho kanystru s objemem maximálně deset litrů. Například samoobslužné čerpací stanice, které nedokážou zajistit dodržování tohoto omezení, budou muset zavřít.

Zároveň na jedno tankování bude možné koupit naftu za nanejvýš 400 eur (9790 korun), což odpovídá více než 200 litrům tohoto paliva. Omezení se nebudou vztahovat například na vozidla slovenské policie, armády či záchranných složek.

Benzin zůstává bez omezení

Podle ministryně hospodářství Denisy Sakové vláda nepřistoupila k regulaci prodeje benzinu, neboť současná situace na trhu s pohonnými hmotami nebyla u tohoto paliva zneužívána.

Ceny paliv v Evropě zpravidla výrazněji stouply po začátku války na Blízkém východě na konci letošního února, po kterém prudce zdražila ropa.

Největší prodejce paliv na Slovensku, bratislavská rafinerie Slovnaft, která po lednovém přerušení dodávek ropovodem Družba začala využívat ropu ze slovenských státních rezerv, za poslední týden ovšem zopakovala, že ke změnám cen paliv bude přistupovat zdrženlivě.

Například benzin Natural 95 u čerpacích stanic Slovnaftu mimo dálnice přijde v okolí Bratislavy zpravidla na 1,539 eura (37,65 koruny) a nafta na 1,534 eura (37,53 koruny) za litr.

Od začátku války na Blízkém východě tak litr těchto paliv zdražil o zhruba pět eurocentů (1,22 koruny). Někteří jiní prodejci na Slovensku ale zvýšili ceny nafty výrazněji.

Česko už je dražší

Například v Česku, kde ještě v únoru byly pohonné hmoty levnější než na Slovensku, průměrná cena litru nafty u čerpacích stanic už překročila hranici 42 korun a Natural se prodává za 38 korun za litr.

Opatření ke zmírnění dopadů růstu cen ropy už přijaly i další evropské země. Rakousko dočasně sníží daň z benzinu a nafty a omezí marže maloobchodních prodejců pohonných hmot.

Maďarsko se dříve rozhodlo zavést cenové stropy u benzinu a nafty pro automobily s maďarskou poznávací značkou. Česká vláda zareagovala sledováním marží prodejců pohonných hmot.

